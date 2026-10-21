আরশোলা-ছারপোকাদের দমনের জন্য হিট আছে, নাম না-করে সিজেপি-কে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

আরশোলা-ছারপোকাদের দমনের জন্য হিট আছে, নাম না-করে সিজেপি-কে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari slams CJP: মঙ্গলবার রাতে উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই তিনি নাম না-করে কড়া বার্তা দেন সিজেপি-র উদ্দেশে ৷
Published : October 21, 2026 at 11:38 AM IST
আগরপাড়া (উত্তর 24 পরগনা), 21 অক্টোবর: গত কয়েকমাসে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) আন্দোলন ঘিরে সরগরম রাজ্য তথা দেশের রাজনীতি ৷ মঙ্গলবার নাম না-করে সিজেপি-র উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বললেন, ‘‘আরশোলা-ছারপোকাদের দমনের জন্য হিট আছে ৷’’
মহানবমীর রাতে উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ একাধিক পুজোমণ্ডপে তিনি যান ৷ তার পরই সিজেপি-র উদ্দেশে রাজনৈতিক বার্তা দেন ৷ পাশাপাশি মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজয়া দশমী ও দশেরার শুভেচ্ছাও জানান ৷
মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় কলকাতার চোরবাগানের পুজো মণ্ডপে দুর্ঘটনা ঘটে ৷ প্রাণ যায় 19 জন দর্শনার্থীর ৷ আহত হন অনেকে ৷ সেই প্রেক্ষাপটে বিজয়া দশমীতে বিসর্জনের জন্য সরকার নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ উত্তরে তিনি জানান, সুষ্ঠুভাবে বিজয়া দশমীর বিসর্জন পর্ব সারার জন্য রাজ্যে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, প্রশাসনিক স্তরে সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্পন্ন হয়েছে । নির্বিঘ্নেই বিজয়া দশমী পালিত হবে এই রাজ্যে । তার জন্য কোনও অতিরিক্ত নিরাপত্তার দরকার নেই ।
তবে বিসর্জনের সময় সাধারণ মানুষকে সরকার ও প্রশাসনকে সহযোগিতার করার আবেদন করেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনারা সকলে পুলিশ-প্রশাসন ও সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহযোগিতা করুন । পুলিশের একার পক্ষে এত বড় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাব সম্পন্ন করা সম্ভব নয় ৷ আপনাদের সকলের সহযোগিতার দরকার ।’’
বিজেপি যখন এরাজ্যে ক্ষমতায় ছিল না, সেই সময় আগরপাড়ায় আসার অভিজ্ঞতার কথাও শোনান শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর বক্তব্য, নানাভাবে সেই সময় তাঁকে এই আগরপাড়ায় অপমানিত করা হতো । কিন্তু এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বলে পুরনো দিনের কথাগুলো ভোলেননি । সেই অসময়ে যাঁরা যাঁরা তাঁর ও বিজেপির পাশে ছিলেন, তাঁদের কাউকে তিনি ভোলেননি ৷
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘পানিহাটি-আগরপাড়ার মানুষের জন্য অনেক কাজ করতে হবে ৷ এখানে অলিতে-গলিতে বৃষ্টি হলেই জল জমে রাস্তাগুলো অনেক খারাপ হয়ে আছে ৷ সেগুলো কিছু কিছু সারানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ নতুন পুরবোর্ড গঠন হলে আরও ভালো করে কাজ করতে হবে । পানিহাটি-আগরপাড়ার মানুষ যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্যগুলো রাজ্যের বিজেপির সরকার পূরণ করবে ৷’’
আরও পড়ুন -