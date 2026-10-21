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আরশোলা-ছারপোকাদের দমনের জন্য হিট আছে, নাম না-করে সিজেপি-কে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর

Suvendu Adhikari slams CJP: মঙ্গলবার রাতে উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় যান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই তিনি নাম না-করে কড়া বার্তা দেন সিজেপি-র উদ্দেশে ৷

Suvendu Adhikari slams CJP
মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ফাইল ছবি)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 21, 2026 at 11:38 AM IST

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আগরপাড়া (উত্তর 24 পরগনা), 21 অক্টোবর: গত কয়েকমাসে ককরোচ জনতা পার্টির (সিজেপি) আন্দোলন ঘিরে সরগরম রাজ্য তথা দেশের রাজনীতি ৷ মঙ্গলবার নাম না-করে সিজেপি-র উদ্দেশে কড়া বার্তা দিলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ বললেন, ‘‘আরশোলা-ছারপোকাদের দমনের জন্য হিট আছে ৷’’

মহানবমীর রাতে উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ একাধিক পুজোমণ্ডপে তিনি যান ৷ তার পরই সিজেপি-র উদ্দেশে রাজনৈতিক বার্তা দেন ৷ পাশাপাশি মিডিয়ার মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে বিজয়া দশমী ও দশেরার শুভেচ্ছাও জানান ৷

আরশোলা-ছারপোকাদের দমনের জন্য হিট আছে, নাম না করে সিজেপি-কে হুঁশিয়ারি শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)

মহাসপ্তমীর সন্ধ্যায় কলকাতার চোরবাগানের পুজো মণ্ডপে দুর্ঘটনা ঘটে ৷ প্রাণ যায় 19 জন দর্শনার্থীর ৷ আহত হন অনেকে ৷ সেই প্রেক্ষাপটে বিজয়া দশমীতে বিসর্জনের জন্য সরকার নিরাপত্তা নিয়ে অতিরিক্ত কী কী ব্যবস্থা নিচ্ছে, সেই প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয় মুখ্যমন্ত্রীকে ৷ উত্তরে তিনি জানান, সুষ্ঠুভাবে বিজয়া দশমীর বিসর্জন পর্ব সারার জন্য রাজ্যে যা যা ব্যবস্থা নেওয়া দরকার, প্রশাসনিক স্তরে সেই সমস্ত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া সম্পন্ন হয়েছে । নির্বিঘ্নেই বিজয়া দশমী পালিত হবে এই রাজ্যে । তার জন্য কোনও অতিরিক্ত নিরাপত্তার দরকার নেই ।

Suvendu Adhikari slams CJP
উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় এক শিশুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

তবে বিসর্জনের সময় সাধারণ মানুষকে সরকার ও প্রশাসনকে সহযোগিতার করার আবেদন করেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, ‘‘আপনারা সকলে পুলিশ-প্রশাসন ও সরকারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় সমস্ত সহযোগিতা করুন । পুলিশের একার পক্ষে এত বড় কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাব সম্পন্ন করা সম্ভব নয় ৷ আপনাদের সকলের সহযোগিতার দরকার ।’’

Suvendu Adhikari slams CJP
উত্তর 24 পরগনার আগরপাড়ায় এক শিশুর সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)

বিজেপি যখন এরাজ্যে ক্ষমতায় ছিল না, সেই সময় আগরপাড়ায় আসার অভিজ্ঞতার কথাও শোনান শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর বক্তব্য, নানাভাবে সেই সময় তাঁকে এই আগরপাড়ায় অপমানিত করা হতো । কিন্তু এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী হয়েছেন বলে পুরনো দিনের কথাগুলো ভোলেননি । সেই অসময়ে যাঁরা যাঁরা তাঁর ও বিজেপির পাশে ছিলেন, তাঁদের কাউকে তিনি ভোলেননি ৷

শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘পানিহাটি-আগরপাড়ার মানুষের জন্য অনেক কাজ করতে হবে ৷ এখানে অলিতে-গলিতে বৃষ্টি হলেই জল জমে রাস্তাগুলো অনেক খারাপ হয়ে আছে ৷ সেগুলো কিছু কিছু সারানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে ৷ নতুন পুরবোর্ড গঠন হলে আরও ভালো করে কাজ করতে হবে । পানিহাটি-আগরপাড়ার মানুষ যে উদ্দেশ্য নিয়ে বিজেপিকে জিতিয়েছেন, সেই উদ্দেশ্যগুলো রাজ্যের বিজেপির সরকার পূরণ করবে ৷’’

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TAGGED:

COCKROACH JANATA PARTY
সিজেপি
শুভেন্দু অধিকারী
DURGA PUJA 2026
SUVENDU ADHIKARI SLAMS CJP

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