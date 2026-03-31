ETV Bharat / politics

বাহিনীর বিরুদ্ধে মহিলাদের উস্কানি দিচ্ছেন মমতা ! দিল্লির পর সিইও অফিসে নালিশ বিজেপির

বিজেপির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী নাকি প্রকাশ্যে এমন কথাও বলেছেন, 4 মের পর বিজেপি কর্মীদের গলায় পোস্টার ঝুলিয়ে বলতে হবে 'আমরা বিজেপি করি না' ।

কমিশনে শুভেন্দু-শমীক
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 31, 2026 at 2:46 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 31 মার্চ: দিল্লির পর এবার রাজ্যেও নির্বাচন কমিশনের অফিসে চাপ বাড়ানোর পথে হাঁটল বঙ্গ বিজেপি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে একই অভিযোগ তুলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সিইও) এর দফতরে হাজির হল বিজেপির প্রতিনিধি দল । বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই প্রতিনিধিদল মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে 'নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘন' এর অভিযোগ এনেছে ।

মঙ্গলবার সিইও দফতরে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী সরাসরি আক্রমণ শানান মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে । তাঁর অভিযোগ, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনী আদর্শ আচরণবিধি মানছেন না । তিনি কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মহিলাদের উস্কানি দেওয়ার মতো মন্তব্য করছেন, যা অত্যন্ত গুরুতর ।" শুধু তাই নয়, বিজেপির দাবি, মুখ্যমন্ত্রী নাকি প্রকাশ্যে এমন কথাও বলেছেন, 4 মের পর বিজেপি কর্মীদের গলায় পোস্টার ঝুলিয়ে বলতে হবে 'আমরা বিজেপি করি না' ।

শুভেন্দুর প্রশ্ন, "একজন মুখ্যমন্ত্রী কীভাবে এমন মন্তব্য করতে পারেন ? তিনি প্রার্থী হলেও তাঁর সাংবিধানিক দায়িত্ব রয়েছে । এভাবে কি ভোট-পরবর্তী হিংসার ইঙ্গিত দেওয়া যায় ?" এই সমস্ত অভিযোগই মঙ্গলবার লিখিত আকারে সিইও দফতরে জমা দেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তিনি ।

প্রসঙ্গত, এর ঠিক একদিন আগেই দিল্লিতে জাতীয় নির্বাচন কমিশনের সদর দফতরে একই অভিযোগ জানায় বিজেপি । কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল, কিরেণ রিজিজু, অরুণ সিং ও সুকান্ত মজুমদারের স্বাক্ষরিত চিঠিতে অভিযোগ করা হয়, মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলের সভা-সমাবেশ থেকে পরিকল্পিতভাবে ‘ভয় ও উস্কানিমূলক’ পরিবেশ তৈরি করা হচ্ছে ।

চিঠিতে বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে 25 মার্চ ময়নাগুড়ি ও নকশালবাড়ি এবং 26 মার্চ পাণ্ডবেশ্বরের সভার বক্তব্য । পাশাপাশি তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্রের 28 মার্চের এক সাংবাদিক বৈঠকের মন্তব্যকেও নিশানা করা হয়েছে । বিজেপির দাবি, এই সমস্ত বক্তব্য ভোটারদের প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে দেওয়া এবং তা সরাসরি নির্বাচনী আচরণবিধির পরিপন্থী ।

এতেই থামেনি গেরুয়া শিবির । তাদের অভিযোগ, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় পুলিশ 'নিষ্ক্রিয়' এবং 'পক্ষপাতদুষ্ট' । স্পর্শকাতর এলাকায় আরও বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন, অতিরিক্ত আইএএস ও আইপিএস পর্যবেক্ষক নিয়োগের দাবিও জানিয়েছে তারা । এমনকী ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও জনপ্রতিনিধিত্ব আইনের আওতায় এফআইআর দায়েরের আর্জিও জানানো হয়েছে ।

যদিও বিজেপির এই অভিযোগকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে নারাজ তৃণমূল কংগ্রেস । শাসকদলের মতে, এটি নিছক রাজনৈতিক চাপ তৈরির কৌশল ।

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, দিল্লি থেকে রাজ্য, দুই জায়গাতেই অভিযোগ জানিয়ে বিজেপি যে বিষয়টিকে বড় করে তুলতে চাইছে, তা স্পষ্ট । এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের ভিত্তিতে কী পদক্ষেপ করে । ভোটের আবহে এই টানাপোড়েন যে আরও বাড়বে, তা বলাইবাহুল্য৷

আরও পড়ুন:

TAGGED:

MAMATA BANERJEE
SUVENDU ADHIKARI
SHAMIK BHATTACHARYA
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
ELECTION CODE VIOLATIONS

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.