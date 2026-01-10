কয়লা কেলেঙ্কারি-যোগের অভিযোগ, প্রমাণ চেয়ে মমতাকে আইনি নোটিশ শুভেন্দুর

কয়লা কেলেঙ্কারি-যোগের অভিযোগ, প্রমাণ চেয়ে মমতাকে আইনি নোটিশ শুভেন্দুর
কয়লা কেলেঙ্কারিতে তাঁর নাম জুড়ে অভিযোগ করায় বাংলার বিরোধী দলনেতা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আইনি নোটিশ পাঠিয়ে 72 ঘণ্টার মধ্যে জবাব দাবি করেছেন ৷
Published : January 10, 2026 at 11:55 AM IST
কলকাতা, 10 জানুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছেন এবং 72 ঘণ্টার মধ্যে তাঁর এই দাবির সমর্থনে প্রমাণ চেয়েছেন। শুভেন্দুর দাবি, যদি মমতা তা না করেন, তবে তাঁর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করবেন বিরোধী দলনেতা।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অভিযোগ করেছেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং শুভেন্দু অধিকারী কয়লা পাচার মামলায় জড়িত। কয়লা কেলেঙ্কারির টাকা শুভেন্দুর মাধ্যমে শাহের কাছে যায়। গত 8 জানুয়ারি কলকাতায় আই-প্যাক অফিসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) অভিযানের প্রতিবাদে এক সমাবেশে ভাষণ দেওয়ার সময় বাংলার মুখ্যমন্ত্রী এই মন্তব্য করেন।
Today, CM Mamata Banerjee, in a desperate attempt to divert attention from an ongoing ED investigation, made absolutely baseless defamatory allegations against me, linking me to an 'alleged' coal scam alongside the Hon'ble Union Home Minister.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) January 9, 2026
These reckless statements, laced… pic.twitter.com/bCNtb4XcW7
কলকাতায় আই-প্যাক অফিসে অভিযান চালানোয় মুখ্যমন্ত্রী বন্দ্যোপাধ্যায় ইডির বিরুদ্ধে দুটি এফআইআরও দায়ের করেছেন। ঘটনার প্রতিবাদে কলকাতায় মমতা একটি মিছিলের নেতৃত্বও দিয়েছিলেন। এই সময়, তিনি দাবি করেন যে, তাঁর কাছে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিরুদ্ধে তথ্য-সহ পেন ড্রাইভ রয়েছে।
Statement from I-PAC pic.twitter.com/rlXxhQ0wf8— I-PAC (@IndianPAC) January 9, 2026
তাঁর বিরুদ্ধে তোলা মমতার অভিযোগ প্রসঙ্গে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা তাঁর সোশাল পোস্টে লেখেন, "আজ, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ইডি তদন্ত থেকে নজর ঘোরানোর চেষ্টায় আমার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন মানহানিকর অভিযোগ করেছেন এবং কয়লা কেলেঙ্কারিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে আমাকে যুক্ত করেছেন। এই বেপরোয়া বক্তব্যগুলি কোনও প্রমাণ ছাড়াই প্রকাশ্যে বলা হয়েছিল। এই ধরনের ভিত্তিহীন দাবি কেবল আমার সুনামকেই ক্ষুণ্ন করেনি বরং জনসাধারণের আলোচনার মর্যাদাকেও ক্ষুন্ন করেছে। আজ, আমি তাঁকে (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে) একটি আইনি নোটিশ পাঠিয়েছি যাতে তিনি 72 ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত প্রমাণ দেন। যদি তিনি তা করতে ব্যর্থ হন, তাহলে আমি মানহানির মামলা দায়ের করব।"