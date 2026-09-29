দিমাগী নকশালদের সঙ্গে দেখা করতে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা, কটাক্ষ শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari Slams Mamata: বুধবার নয়াদিল্লিতে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠক ৷ সেই কারণে দিল্লি যাচ্ছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ মঙ্গলবার সেই নিয়েই কটাক্ষ করলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
Published : September 29, 2026 at 3:13 PM IST
কলকাতা, 29 সেপ্টেম্বর: নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে সরব বিরোধীরা ৷ এই পরিস্থিতিতে বিরোধীদের জোট ‘ইন্ডিয়া’-র বৈঠক বসছে আগামিকাল, বুধবার ৷ নয়াদিল্লিতে আয়োজিত ওই বৈঠকে যোগ দিতে পারেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ সেই নিয়ে মঙ্গলবার মমতাকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর দাবি, দিল্লিতে মমতা দিমাগী নকশালদের সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন ৷
এদিন সল্টলেকে জনতার দরবারে হাজির হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ সেই দরবার শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন তিনি ৷ সেখানেই তাঁকে ইন্ডিয়া ব্লকের বৈঠকের বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় ৷ প্রথমে এই জোট নিয়ে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু ৷ বলেন, ‘‘ইন্ডি জোটের পিণ্ডি অনেক আগেই চটকে গিয়েছে ।’’
এর পরই ওই বৈঠকে মমতার যোগদানের প্রসঙ্গে ব্যাঙ্গাত্মক মন্তব্য করেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, ‘‘উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) দিমাগী নকশালদের সঙ্গে পরিকল্পনা করতে যাচ্ছেন । আজাদি স্লোগান যিনি দেন, তিনি কী করতে পারেন সেটা সবাই জানেন । আমি দিল্লি পুলিশ ও সেন্ট্রাল আইবি-কে বলব খুব ভালো করে নজর রাখবেন, যাতে এর সঙ্গে আবার কোনও দেশবিরোধী শক্তির বৈঠক না হয় । দিমাগী নকশালদের এখন মূল মন্ত্রণাদাতা হয়েছেন উনি । এক হাতে জামাত, আরেক হাতে দিমাগী নকশাল । দু’জনকে নিয়ে চলছেন ।’’
অন্যদিকে নন্দীগ্রাম উপ-নির্বাচন নিয়েও মুখ খোলেন তিনি ৷ ওই উপ-নির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী হাসিরানি রথ ৷ তিনি শুভেন্দুর খুন হয়ে যাওয়া আপ্ত-সহায়ক চন্দ্রনাথ রথের মা ৷ তাঁর হলফনামায় তথ্য বিকৃতির অভিযোগ উঠেছিল ৷ এই নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা দায়ের হয় ৷ মামলা দায়ের করে কংগ্রেস ৷ তারা নন্দীগ্রামের বিজেপি প্রার্থীর প্রার্থী পদ বাতিলের দাবি করে ৷ মঙ্গলবার সেই মামলা খারিজ করে দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট ৷
সেই নিয়েই শুভেন্দু অধিকারী এদিন কংগ্রেসকে কটাক্ষ করেন ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কলকাতা হাইকোর্ট থেকে ভালো খবর পেলাম ৷ বিজেপির নন্দীগ্রামের প্রার্থীর বিরুদ্ধে সাইনবোর্ড পার্টি ছিন্নমূল কংগ্রেস যে মামলা করেছিল, তা খারিজ হয়েছে ।’’
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