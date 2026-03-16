মমতার স্তাবকদের দিয়ে ভোট করানো অসম্ভব, মত শুভেন্দুর

মমতার স্তাবকদের দিয়ে ভোট করানো অসম্ভব, মত শুভেন্দুর
ভোট ঘোষণা হওয়ার পর একের পর এক আধিকারিক বদল করছে নির্বাচন কমিশন৷ সেই প্রসঙ্গেই শুভেন্দু অধিকারী একথা জানান৷
Published : March 16, 2026 at 4:20 PM IST
কলকাতা, 16 মার্চ: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্তাবকদের দিয়ে নির্বাচন করানো সম্ভব নয়, সোমবার এমনই দাবি করেছেন শুভেন্দু অধিকারী৷ এদিন কলকাতা বিমানবন্দরের বাইরে দাঁড়িয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, ‘‘ওঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) স্তাবকদের দিয়ে নির্বাচন করা যায় না৷’’
উল্লেখ্য, গতকাল রবিবার পশ্চিমবঙ্গে বিধানসভা ভোটের নির্ঘণ্ট প্রকাশ করেছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন৷ তার পরই রবিবার গভীর রাতে রাজ্য়ের মুখ্যসচিব ও স্বরাষ্ট্রসচিবকে বদল করার নির্দেশ দেওয়া হয় নির্বাচন কমিশনের তরফে৷ সোমবার সকালে রদবদল সংক্রান্ত আরও একদফা নির্দেশ দেয় কমিশন৷ সেই নির্দেশে রাজ্যের ডিজিপি, কলকাতার পুলিশ কমিশনার ও রাজ্য পুলিশের এডিজি (আইনশৃঙ্খলা) পদে বদল করা হয়৷
কমিশনের এই সিদ্ধান্তে কি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় এবং তাঁর দল তৃণমূল কংগ্রেসকে চাপে পড়ল? এই প্রশ্নই এখন প্রাসঙ্গিক হয়ে উঠেছে রাজ্য রাজনীতিতে৷ এদিন এই প্রশ্ন করা হয় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কাছেও৷ উত্তরে তিনি বলেন, ‘‘সেটা আমি জানি না৷ ওঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়) মনের কথা, ব্যথা-বেদনা, মান-অভিমান আমি বলব কী করে? আমি যেটা বলছি, ওঁর (মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়) স্তাবকদের দিয়ে নির্বাচন করা যায় না৷’’
তাঁর মতে, এতদিন পর্যন্ত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেসব যোগ্য অফিসারদের কোণঠাসা করে রেখেছিলেন, তাঁদের আবার নিয়ে এসে নির্বাচনের কাজে লাগানো হোক। আর এই দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের।
এদিকে বঙ্গে ভোট ঘোষণা হয়ে গেলেও এখনও বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে প্রায় 60 লক্ষ নাম৷ নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই সাপ্লিমেন্টারি তালিকা বের হবে৷ এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘আমরা চাইছি বৈধ ভোটাররা ভোট দিক৷ সে যে দলেরই হোক, যে সমাজেরই হোক, যে ধর্মেরই হোক। যাঁরা ভারতীয়, তাঁরা গণতন্ত্রের মহোৎসবে অংশগ্রহণ করুক।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট কবে বেরোবে এবং তাতে কালের নাম থাকবে এই পুরো বিষয়টাই সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এখন বিচারাধীন। যদিও সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে যে সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম এসে যাবে। যাঁরা জুডিশিয়াল অফিসার সমস্ত নথি ও ডকুমেন্ট ভালো করে দেখে সেগুলিকে ছাড়াই বাছাই করে প্রমাণের ভিত্তিতেই যারা বৈধ তাদের সাপ্লিমেন্টারি লিস্টে নাম তুলবেন।’’
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচন এবং তারপরে 2024 সালের লোকসভা নির্বাচনে যেসব জায়গায় নির্বাচনের আগে নির্বাচনের সময় ও নির্বাচনের পরে হিংসার ঘটনা ঘটেছিল, সেই সব থানার আধিকারিক এবং পুলিশ অফিসারদের নাম চেয়ে পাঠিয়েছে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। শুভেন্দু অধিকারী মনে করছেন যে সেইসব আধিকারিকদের সরালে শুধু হবে না। ওঁদেরকে অন্য রাজ্যে পাঠাতে হবে। এবং সবচেয়ে আগে যেটা করা দরকার পুলিশ ওয়েলফেয়ার বোর্ডকে বন্ধ করতে হবে।
তিনি বলেন, ‘‘আমি খুব খুশি যে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এক্সটেনশন পাওয়া আধিকারিক ও পুলিশ আধিকারিকদের নামের তালিকা চেয়েছে। যাঁদের অবৈধভাবে এক্সটেনশন দেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে পুলিশ অফিসার অ্যাসোসিয়েশনের কর্তা ব্যক্তিরা রয়েছে, যাঁরা পোস্টাল ব্যালেট জালিয়াতি করতে সাহায্য করেছিল।’’
রবিবার একাধিক ভাতা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার৷ পাশাপাশি বকেয়া ডিএ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, এখন কেউ টাকা পাবেন না। গতকাল বিকেল চারটের পর থেকে মডেল কোড অফ কন্ডাক্ট লাগু হয়ে গিয়েছে। এটা কেবলমাত্র মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় টুইট হয়ে রয়ে যাবে। মমতা প্রতারণা করেছেন সকলের সঙ্গে। তবে যদি সুপ্রিম কোর্ট জাতীয় নির্বাচন কমিশন-কে নির্দেশ দেয়, তবে এই টাকা পাওয়া যেতে পারে, তবে এরা এই টাকা এখন পাবে না।