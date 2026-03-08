ETV Bharat / politics

মমতাকে সংবিধানের এবিসিডি শেখাতে বাংলায় আসছেন রবি, এবারের ভোট অন্যরকম; দাবি শুভেন্দুর

বাংলার রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোসকে 'ভয় দেখিয়ে' সরানো হয়েছে বলে শনিবার অভিযোগ তুলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । এবার একাধিক ইস্যুকে তোপ দাগলেন শুভেন্দু ৷

শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব চিত্র)
March 8, 2026

মালদা, 8 মার্চ: মেয়াদ শেষের আগে বাংলার রাজ্যপালের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন সিভি আনন্দ বোস । এই ঘটনাকে ঘিরে গত কয়েকদিন ধরে চড়ছে বঙ্গ রাজনীতির পারদ । এমনকী তাঁকে 'ভয় দেখিয়ে' সরানো হয়েছে বলেও শনিবার অভিযোগ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । 24 ঘণ্টার ব্যবধানে মালদার গাজোলের সভা থেকে সেই মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । রবিবার বিজেপির পরিবর্তন রথযাত্রার কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সংবিধানের এবিসিডি শেখানোর জন্য নতুন রাজ্যপাল আসছেন ! এখানেই না-থেমে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে তাঁর সংযোজন, "উনি সকালে, বিকেলে আর রাতে একেক রকম কথা বলেন । এখন রাস্তায় বসা অভ্যেস করছেন । এপ্রিলের পর তাঁকে রাস্তাতেই বসতে হবে ।"

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, "আনন্দবাবুকে কেন সরানো হল, আমি জানি । কিন্তু বলব না ৷ তাঁকে থ্রেট করা হয়েছে । সবাই তো আর রাজভবনকে দলীয় অফিস বানাতে চায় না ।" পাশাপাশি নতুন রাজ্যপাল আরএন রবি-কে 'বিজেপির প্যারেড করা ক্যাডার' বলেও কটাক্ষ করেছিলেন । এদিন সেই প্রসঙ্গ টেনেই পালটা আক্রমণ শানান শুভেন্দু । তাঁর বক্তব্য, "দেখবেন এবারে ভোট কেমন হয় ! শুধু বুথের ভিতরেই নয়, বাইরেও ক্যামেরা থাকবে ।" একই সঙ্গে তাঁর হুঁশিয়ারি, "বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীকে এবার প্রাক্তন করব । নন্দীগ্রামে হারিয়েছিলাম, ভবানীপুরেও হারাব ।"

একাধিক ইস্যুকে তোপ দাগলেন শুভেন্দু (ইটিভি ভারত)

গাজোলের সভামঞ্চ থেকে এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্পের পরিসংখ্যানও তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা । তাঁর দাবি, 2021 সালের মে মাস থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি গোটা দেশের মানুষের জন্য অন্ন সুরক্ষা যোজনায় বছরে প্রায় দু’লাখ কোটি টাকা ব্যয় করছেন। তাঁর কথায়, "দেশের 82 কোটি মানুষকে মাথাপিছু পাঁচ কিলো করে চাল বা গম দেওয়া হচ্ছে । কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে সেই গম বাংলাদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে । পোকা ধরা গম পিষে আটা বানিয়ে প্যাকেটে ভরে দেওয়া হচ্ছে । সেই আটা মানুষ তো দূরের কথা, গবাদি পশুও খেতে চায় না ।"

বিজেপি ক্ষমতায় এলে খাদ্যশস্য সরাসরি মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলেও দাবি করেন তিনি । পাশাপাশি অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী রাজ্যে আরও 15 লক্ষ মহিলাকে উজ্বলা 3 প্রকল্পের সুবিধা দিতে চাইলেও রাজ্য সরকার তা হতে দেয়নি ।

রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়েও তীব্র আক্রমণ শানান শুভেন্দু। তাঁর দাবি, বাংলায় এখন কোনও মহিলা বা কন্যা নিরাপদ নয় । আরজি কর কাণ্ডের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "এই ঘটনা আমাদের নাড়িয়ে দিয়েছে । মানুষের চোখ দিয়ে জলের বদলে রক্ত বেরিয়েছে ।" বিজেপি ক্ষমতায় এলে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলেও হুঁশিয়ারি দেন তিনি । তাঁর কথায়, "কথা দিলাম, বিনীত গোয়েল, সন্দীপ ঘোষ— কাউকেই ছাড়া হবে না ।"

বিভিন্ন জেলায় নারী নির্যাতনের একাধিক ঘটনার উল্লেখ করে রাজ্য সরকারকে আক্রমণ করেন বিরোধী দলনেতা । হাঁসখালি, রামপুরহাট, কালিয়াগঞ্জ-সহ একাধিক ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, "এটাই বাংলার বাস্তব চিত্র ।" তাঁর হুঁশিয়ারি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে ধর্ষকদের বিরুদ্ধে কঠোরতম ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।

এদিন মহিলাদের আর্থিক সহায়তা নিয়েও নিজের পরিকল্পনার কথা তুলে ধরেন শুভেন্দু । তাঁর দাবি, দেশে প্রথম মধ্যপ্রদেশে শিবরাজ সিং চৌহান মহিলাদের মাসিক ভাতা প্রকল্প চালু করেছিলেন । সেই উদাহরণ টেনে শুভেন্দু বলেন, "যেদিন বিজেপি বাংলায় সরকার গড়বে, তার পরের মাস থেকেই প্রত্যেক মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে তিন হাজার টাকা করে দেওয়া হবে ।"

শিক্ষিত যুবতীদের চাকরি দেওয়া এবং পরিযায়ী শ্রমিকদের রাজ্যে ফিরিয়ে এনে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করার প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি । তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাজ্যে শিল্পায়নের জোয়ার আসবে এবং টাটা গোষ্ঠীকেও ফের বাংলায় আনার চেষ্টা করা হবে ।

মালদা জেলাকে দুর্নীতির কেন্দ্র বলেও কটাক্ষ করেন বিরোধী দলনেতা । তাঁর অভিযোগ, বন্যা ত্রাণ থেকে শুরু করে 100 দিনের কাজ-সর্বত্রই দুর্নীতি হয়েছে । তাঁর কথায়, "চাঁচল, হরিশ্চন্দ্রপুর, মালতিপুর, রতুয়া, গাজোল-সব জায়গায় ত্রাণের টাকা লুট হয়েছে ।" বিজেপি ক্ষমতায় এলে আবার 100 দিনের কাজ চালু করা হবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি । এমনকী সেই প্রকল্পকে 200 দিনে উন্নীত করার কথাও বলেন ।

সভামঞ্চ থেকে এসআইআর ইস্যুতেও সরব হন শুভেন্দু । সিএএ-র আওতায় নাগরিকত্ব পাওয়া কয়েকজনকে মঞ্চে ডেকে তাঁদের সম্মান জানান তিনি । তাঁর বক্তব্য, "মৃত, ভুয়ো বা একাধিকবার নাম থাকা ভোটারদের নাম বাদ গিয়েছে । অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের নাম বিচারাধীন রয়েছে ।" একই সঙ্গে বাংলাদেশ থেকে আসা কিছু শরণার্থীর নাম তালিকায় না থাকলেও সিএএ-র মাধ্যমে তাঁদের নাগরিকত্ব পাওয়ার পথ খোলা রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি ।

