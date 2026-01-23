ETV Bharat / politics

কমিশন চাইলেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে পারে, মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর

শুক্রবার নেতাজি ভবনে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷

নেতাজি ভবনে সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন শুভেন্দু অধিকারীর৷ (নিজস্ব ছবি)
Published : January 23, 2026 at 7:50 PM IST

কলকাতা, 23 জানুয়ারি: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর শুনানিকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গোলমালের ছবি সামনে আসছে৷ এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুললেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে নির্বাচন কমিশন চাইলেই কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করতে পারে৷ এর জন্য তাদের কারও সঙ্গে আলোচনার প্রয়োজন নেই৷

শুক্রবার নেতাজি-জয়ন্তী উপলক্ষ্যে আয়োজিত এক মিছিলে অংশ নেন বিরোধী দলনেতা৷ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি থেকে এলগিন রোডে নেতাজি ভবন পর্যন্ত ওই মিছিল হয়৷ সেখানে নেতাজির মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধার্ঘ্য অর্পণ করেন শুভেন্দু অধিকারী৷ পরে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বাড়িতেও যান৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন নেতাজির পরিবারের সদস্য সুগত বসু৷

কমিশন চাইলেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে পারে, মন্তব্য শুভেন্দু অধিকারীর (নিজস্ব ছবি)

পরে বিভিন্ন বিষয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তর দেন বিরোধী দলনেতা৷ তখনই এসআইআর শুনানি-শিবিরগুলিতে যে ঘটনা ঘটছে, তা নিয়ে মুখ খোলেন তিনি৷ শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, শুধু চিঠিচাপাটি করে কোনও লাভ হবে না। মানুষ চিঠি চায় না। মানুষ ভাষণ চায় না। মানুষ অ্যাকশন চায়।

তিনি আরও জানান, ভারতের সংবিধান নির্বাচন কমিশনকে সর্বোচ্চ ক্ষমতা দিয়েছে। চাইলে তারা কারও সঙ্গে পরামর্শ না করেই কেন্দ্রীয় বাহিনী নামাতে পারে। এতদিন পর্যন্ত নির্বাচন কমিশন এবং তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে৷ সাধারণ মানুষ সাধারণ ভোটাররাও সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হতে পারেন।

নেতাজি জয়ন্তীর মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

এর পর তাঁর সংযোজন, "আমরাও সুপ্রিম কোর্টে যেতে পারি৷ আমাদের সেই ক্ষমতা রয়েছে।" একই সঙ্গে তিনি প্রশ্ন তুলেছেন নির্বাচন কমিশনের নরম মনোভাব নিয়ে৷ তবে মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর সুষ্ঠুভাবে এসআইআর করার চেষ্টা করছেন বলেও মনে করেন বিরোধী দলনেতা৷

নেতাজি ভবনে সুভাষচন্দ্র বসুকে শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন শুভেন্দু অধিকারীর৷ (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি তিনি সরস্বতী পুজো নিয়ে তোপ দাগেন রাজ্য সরকার ও তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে৷ তাঁর দাবি, রাজনীতি ও সেকুলারিজমের নামে সরস্বতী পুজোয় যা খুশি করা হচ্ছে৷ আসন্ন বিধানসভা ভোট প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘‘আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কোনও রাষ্ট্রবাদী মানুষ তৃণমূল কংগ্রেসকে ভোট দেবে না। তারা কেউ চায় না পশ্চিমবঙ্গ আর একটা বাংলাদেশ হয়ে যাক। তারা কেউ চায় না এই সাড়ে 500 কিলোমিটার বর্ডার খোলা থাক।’’

নেতাজি জয়ন্তীর মিছিলে শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

শুভেন্দু অধিকারী আরও বলেন, ‘‘তারা কেউ চায় না চাকরি চুরি হোক। তারা কেউ চায় না অভয়ার মতো কোনও মা-বোন-দিদি ধর্ষিতা হয়ে খুন হোক। বরং তারা চায় টাটা ফিরুক। তারা চায় শিল্পায়ন হোক। মানুষ যদি ভয় কাটিয়ে দিতে পারেন, তাহলে তৃণমূল কংগ্রেস কোথাও জিতবে না। এমনকি মুসলমানরা বিজেপিকে হয়তো ভোট দেবে না৷ কিন্তু তারা তৃণমূলকেও ভোট দেবে না।’’

সম্পাদকের পছন্দ

