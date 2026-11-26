অতীতে রাজনীতির জন্য কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক নষ্ট হয়, নাম না করে মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari on Centre-State Relations: পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে বৃহস্পতিবার সড়ক পরিবহণ সংক্রান্ত বহু প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন হয় ৷
Published : November 26, 2026 at 3:57 PM IST
কোলাঘাট (পূর্ব মেদিনীপুর), 26 নভেম্বর: কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে রাজ্য সরকারের সম্পর্ক নিয়ে নাম না করে তৃণমূল কংগ্রেস ও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ তাঁর অভিযোগ, আগে রাজ্য সরকার রাজনৈতিক কারণে কেন্দ্রের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ করে রেখেছিল ৷ তবে, গত ছ’মাসে বিজেপির সরকার সেই সম্পর্ককে আবার ঠিক করে নিয়েছে বলেও জানান তিনি ৷
বৃহস্পতিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাটে সড়ক পরিবহণ সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন হয় ৷ সেই উপলক্ষ্যে হাজির হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণমন্ত্রী নিতিন গড়করি ৷ তাঁর সামনেই মুখ্যমন্ত্রী তৃণমূলের সরকারের আমলে কেন্দ্র-রাজ্য বৈরিতা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷
শুভেন্দু বলেন, ‘‘আমাদের রাজ্যে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যতগুলি কাজ পড়েছিল, গত ছ’মাসে সেগুলির এনওসি দেওয়া, জমির ব্যবস্থা করা এবং কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে যে সম্পর্ক বিগত দিনে নষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল রাজনৈতিক কারণে, আমরা সেটা পুনরুদ্ধার করেছি ৷ আমরা কী করেছি, নিতিনজির মুখ থেকে শুনব ৷’’
তাঁর সংযোজন, ‘‘আমাদের সরকার কীভাবে ছ’মাসে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মিলে একসঙ্গে কাজ করছে, সেটা আপনারা নিতিনজির কাছ থেকে জেনে নেবেন ৷’’
এছাড়া এদিন কী কী প্রকল্পের উদ্বোধন-শিলান্যাস হল, তা নিয়েও বলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, ‘‘আজকে মাননীয় নিতিন গড়করির হাত ধরে শিলান্যাস-উদ্বোধন, সব মিলিয়ে প্রায় 25 হাজার কোটি টাকা আমাদের রাজ্য কেন্দ্রের কাছ থেকে পাচ্ছে ৷ বিশেষ করে পূর্ব মেদিনীপুরে মাতঙ্গিনী হাজরার নামাঙ্কিত নরঘাট সেতুর আরেকটি সেতু-সহ আমাদের একাধিক প্রকল্প এখানে তিনি ঘোষণা করেছেন ৷ উত্তরবঙ্গে আরও দ্রুত যাওয়ার জন্য ফরাক্কার দ্বিতীয় সেতু আজ তিনি জাতিকে উৎসর্গ করলেন ৷ ফরাক্কার এই দ্বিতীয় সেতু শুধু উত্তরবঙ্গের সঙ্গে সমগ্র রাজ্যের যোগাযোগকে তরান্বিত করবে তা নয়, উত্তর-পূর্ব ভারত এবং নেপাল-ভুটান-সহ প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে আমাদের বাণিজিক্য-পর্যটন ক্ষেত্রেও অনেক অনেক উন্নয়ন হবে ৷’’
এর পর মুখ্যমন্ত্রী জানান, নিতিন গড়করি তাঁকে জানিয়েছেন, জমির ব্যবস্থা হলে কেন্দ্র পশ্চিমবঙ্গের জন্য 1 লক্ষ কোটি টাকার প্রকল্পের অনুমোদন দিতে প্রস্তুত ৷ রাজ্যে সড়ক দুর্ঘটনা রুখতে রাজ্য সরকার সবরকম সাহায্য করবে বলে গড়করি তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বলেও জানান শুভেন্দু ৷
একই সঙ্গে রাজ্যের জন্য একাধিক প্রকল্পের অনুরোধ নিতিন গড়করির সামনে পেশ করেন তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘কয়েকটি নতুন প্রকল্পের জন্য পশ্চিমবঙ্গবাসীর তরফে অনুরোধ করছি, 75 কিলোমিটার দীর্ঘ কলকাতা-বনগাঁ-পেট্রাপোল এনএইচ 35-এর সম্প্রসারণ করা জরুরি ৷ হুগলি নদীতে ফলতা ও বাগনানের মধ্যে যোগাযোগ তৈরি করতে একটা সেতু তৈরি অনুরোধ করছি ৷ কাকদ্বীপ থেকে গঙ্গাসাগর 35 কিমি দীর্ঘ জাতীয় সড়ক 117-এর সম্প্রসারণ করার অনুরোধ করছি ৷’’
জোকা-নামখানা, নন্দকুমার-দিঘার মধ্যে চার লেনের রাস্তা তৈরির অনুরোধ করেন তিনি ৷ শুভেন্দুর বক্তব্য, এই রাস্তা তৈরি হলে যাতায়াতের সময় কমবে এবং বাণিজ্যিক পরিবহণও আরও ভালো হবে ৷ মৎস্যজীবীদের জন্য প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সরকার কী কী করেছে, সেটাও উল্লেখ করেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ মৎস্যজীবীরা যে অঞ্চলে বেশি থাকেন, সেই উপকূলবর্তী অঞ্চলে আরও বেশি সেতু তৈরির অনুরোধ করেন ৷
তিনি বলেন, ‘‘মৎস্যজীবীদের জন্য মোদিজি অনেক কাজ করেছেন ৷ মৎস্য দফতর করেছেন, প্রধানমন্ত্রী মৎস্য সম্পদ যোজনা চালু করেছেন ৷ আপনিও গোসাবা সেতু, গোসাবা থেকে বনগাঁ যোগাযোগকারী জাতীয় সড়ক, দার্জিলিং থেকে শিলিগুড়ি জাতীয় সড়ক, শিলিগুড়ি থেকে দক্ষিণবঙ্গ পর্যন্ত জাতীয় সড়ক দ্রুত শেষ করার অনুরোধ করছি ৷’’
এছাড়া তিনি শিল্পশহর দুর্গাপুরের সঙ্গে জামশেদপুরের যোগাযোগ তৈরি করতে জামশেদপুর থেকে পানাগড় পর্যন্ত একটি বিকল্প সড়ক নির্মাণের প্রস্তাব দেন ৷ তাঁর মতে, দুই শিল্পশহর যুক্ত হলে বাণিজ্যিক সুবিধা যেমন হবে, তেমনই ওই রাস্তা বাঁকুড়ার সোনামুখী-মুকুটমণিপুর হয়ে এলে পর্যটনেরও প্রসার ঘটবে ৷’’
বক্তৃতার একেবারে শেষের দিকে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘নতুন সরকার আপনার ৷ এই সরকারকে আপনার সাহায্য করা উচিত ৷ জমি আমরা দেব ৷’’
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