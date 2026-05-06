বাংলায় বিজেপির শাসনে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু! মন্ত্রিসভায় কাদের থাকার সম্ভাবনা

বাংলায় বিজেপির শাসনে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু! মন্ত্রিসভায় কাদের থাকার সম্ভাবনা
বিজেপির শাসনে নয়া মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ দফতর পেতে পারেন নিশীথ প্রামাণিক ৷ সম্ভাব্য স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদ্বত মুখোপাধ্যায় ৷
Published : May 6, 2026 at 6:44 PM IST
কলকাতা, 6 মে: বিজেপি শাসনে বাংলার নয়া সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ আর শুভেন্দুর নেতৃত্বাধীন মন্ত্রিসভায় গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক পেতে পারেন উত্তরবঙ্গে বিজেপি নেতা তথা দিনহাটার জয়ী বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামাণিক ৷ বিজেপি সূত্রে খবর এমনটাই ৷ যদিও, এখনও বিজেপির পরিষদীয় দলের বৈঠক হওয়া বাকি ৷ তবে, দিল্লিতে বিজেপির শীর্ষনেতৃত্বের সঙ্গে রাজ্য নেতাদের বৈঠক হয়েছে, সেখানে এমনটাই সিদ্ধান্ত হয়েছে বলে সূত্রের খবর ৷ তবে, শেষ কথা বলবেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ৷
আগামী 9 মে অর্থাৎ, 25 বৈশাখ রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে হবে শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান ৷ যেখানে বিজেপির মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে শপথ নিতে পারেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ গুরুত্বপূর্ণ দফতর পেতে পারেন নিশীথ প্রামাণিক ৷ পাশাপাশি, বিধাননগর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী বিজেপি প্রার্থী চিকিৎসক শারদ্বত মুখোপাধ্যায় রাজ্যের নয়া স্বাস্থ্যমন্ত্রী হতে পারেন ৷ অন্যদিকে, বিধানসভার অধ্যক্ষ হিসাবে নাম উঠে আসছে স্বপন দাশগুপ্ত বা তাপস রায় ৷ তবে, তাপস রায়ের ক্যাবিনেটেও স্থান হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
বিস্তারিত আসছে...