ফিরবে পর্যটনের হারানো গৌরব, দফতরের নতুন লোগো উদ্বোধনের অনুষ্ঠানে ঘোষণা শুভেন্দুর
বাংলার নতুন ব্র্যান্ড আইডেন্টিটির সূচনা ৷ পর্যটন শিল্পের পরিকাঠামো উন্নয়নে 500 কোটি টাকা বরাদ্দ ঘোষণা ৷
Published : September 4, 2026 at 2:51 PM IST
কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: একসময় দেশ তথা বিদেশের পর্যটকদের অন্যতম গন্তব্য ছিল পশ্চিমবঙ্গ ৷ সময়ের সঙ্গে সেই আকর্ষণ অনেকটাই ম্লান হয়েছে বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ রাজ্যের পর্যটনের সেই হারানো গৌরব ফেরানোই তাঁর লক্ষ্য বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ শুক্রবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে পর্যটন দফতরের নতুন লোগো উদ্বোধন ও পরিচিতি অনুষ্ঠান থেকে এই ঘোষণা করেন শুভেন্দু ৷ সেই লক্ষ্যে পর্যটনকে ঢেলে সাজাতে প্রায় 500 কোটি টাকা বরাদ্দের কথা ঘোষণা করেন তিনি ৷
এদিনের অনুষ্ঠানে বাংলার নতুন ব্র্যান্ড আইডেন্টিটির সূচনা করা হল ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, রাজ্যে পর্যটনের বর্তমান অবস্থার কথা উঠে আসে ৷ তিনি বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ একটা সময় 'ডেস্টিনেশন ওয়েস্ট বেঙ্গল' ছিল ৷ ক্রমে ক্রমে পশ্চিমবঙ্গের প্রকৃতি আমরা ধ্বংস করেছি, পশ্চিমবঙ্গের প্রাণী সম্পদ আমরা ধ্বংস করেছি, পশ্চিমবঙ্গে আমরা পর্যটন কেন্দ্রিক পরিকাঠামো নষ্ট করেছি ৷ তার ফলে অন্যান্য রাজ্যগুলো অনেকটাই এগিয়ে গেছে ৷" তাঁর আক্ষেপ, দার্জিলিং, কালিম্পং বা কার্শিয়াংয়ের উপর দিয়ে পর্যটকরা যাতায়াত করলেও, তাঁরা মূলত গ্যাংটকে চলে যাচ্ছেন ৷
এই পরিস্থিতি বদলাতেই রাজ্য সরকার তৎপর বলে দাবি করেন শুভেন্দু ৷ পরিকাঠামো উন্নয়নে বিপুল অর্থ বরাদ্দ করার কথা জানান তিনি ৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "এই সেক্টরে আমরা এবারে প্রায় 500 কোটির বাজেট দিয়েছি এবং লোকবল যাতে বাড়ানো যায়, তার ব্যবস্থাও করছি ৷" রাজ্যের সমস্ত ট্যুরিস্ট লজ সংস্কার হবে বলে জানান তিনি ৷
মুকুটমণিপুর, দীঘা, বকখালি থেকে শুরু করে ডুয়ার্স এবং দার্জিলিং পর্যন্ত সমস্ত সরকারি লজ নতুন করে সাজানো হবে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, "একটা সময় মিডল ক্লাস বাঙালি, তারা কিন্তু এই জঙ্গলের মধ্যে আমাদের টুরিস্ট ডিপার্টমেন্টের ছোট্ট ছোট্ট কুটিরগুলোতে থাকতে ভালোবাসতেন এবং সেখানে তারা তিন-চারদিন করে কাটাতেন ৷"
যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত করতে গঙ্গার বুকে 'ওয়াটার মেট্রো' চালুর কথা উল্লেখ করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "রেলমন্ত্রীর উপস্থিতিতে নেওয়া সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কেরলের রাজধানীর পর কলকাতা দেশের 17তম শহর হিসেবে 'ওয়াটার মেট্রো' পরিষেবা পেতে চলেছে ৷ পাশাপাশি, বাবুঘাট থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত পর্যটকদের জন্য নতুন 11টি বোট নামানো হচ্ছে, যা বিপর্যয় মোকাবিলা এবং পর্যটন—উভয় কাজেই লাগবে ৷ সুন্দরবনের প্রাকৃতিক ভারসাম্য ফেরাতে ইন্ডিয়ান অয়েল কর্পোরেশনের সাহায্যে 20 লক্ষ ম্যানগ্রোভের চারা রোপণ করা হবে ৷" 'ডেস্টিনেশন সুন্দরবন' নামে একটি নতুন কর্মসূচিও নিচ্ছে রাজ্য সরকার ৷
পর্যটকদের আকর্ষণের জন্য পরিকাঠামো এবং সুবিধা বাড়ানোর দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে ৷ আগামী 2 অক্টোবর গান্ধী জয়ন্তীতে বক্সায় বাঘ ছাড়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ শিশুদের জন্য পার্ক এবং পর্যটকদের জন্য গেস্ট হাউসগুলিতে হাঁটার পথ তৈরির কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "আমরা আড্ডাপ্রিয় বাঙালি ৷ তাই পর্যটকরা ওখানে বসে চা খেতে পারবেন, গল্প করতে পারবেন, সূর্যোদয় দেখতে পারবেন ৷"
অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পর্যটন মন্ত্রী শঙ্কর ঘোষ, প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী-সহ বিভিন্ন কনসুলেটের আধিকারিকরা ৷ বিদেশের পর্যটকদের পশ্চিমবঙ্গে আসার বিষয়ে উৎসাহিত করতে, বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের কাছে অনুরোধ জানান মুখ্যমন্ত্রী ৷ পর্যটন মন্ত্রীর ছুটির দিনে ঐতিহ্যবাহী পোশাক পরার প্রস্তাবকে সমর্থন করে শুভেন্দু জানান, ভ্রমণের আগের দিন এবং গন্তব্যে ঘোরার দিন ওই ধরনের পোশাক পরলে, তা পর্যটনের প্রসারে নতুন মাত্রা যোগ করবে ৷