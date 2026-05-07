'ভবানীপুরে মুখ্যমন্ত্রীকে না-হারালে চন্দ্রনাথকে এভাবে চলে যেতে হতো না', বারাসতে বিস্ফোরক শুভেন্দু
দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে খুন করে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন চন্দ্রনাথের সঙ্গী গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরাও।
Published : May 7, 2026 at 6:40 PM IST
বারাসত, 7 মে: বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোলতলা সংলগ্ন দোহারিয়া এলাকায় হামলায় খুন হতে হয়েছে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে৷ এই প্রসঙ্গে বৃহস্পতিবার বারাসত মেডিক্যাল কলেজের মর্গের সামনে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে বিজেপি নেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "ভবানীপুরে আমি মুখ্যমন্ত্রীকে না হারালে হয়তো চন্দ্রনাথ রথকে এভাবে চলে যেতে হতো না।" তাঁর আরও দাবি, "সুপরিকল্পিত গভীর ষড়যন্ত্র করে চন্দ্রনাথকে হত্যা করা হয়েছে।"
বুধবার রাতে মধ্যমগ্রামের দোলতলা সংলগ্ন দোহাড়িয়া এলাকায় বাইক আরোহী দুষ্কৃতীরা এলোপাথাড়ি গুলি চালিয়ে শুভেন্দু অধিকারীর আপ্তসহায়ক চন্দ্রনাথ রথকে খুন করে। গুলিবিদ্ধ হয়েছেন চন্দ্রনাথের সঙ্গী গাড়ির চালক বুদ্ধদেব বেরাও। হাসপাতালে পৌঁছানোর আগেই চন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। বুদ্ধদেবের অবস্থাও আশঙ্কাজনক। কলকাতার হাসপাতালে তাঁর চিকিৎসা চলছে।
এই খুনের ঘটনায় তদন্তে নেমে তিনজনকে আটক করেছে রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ । যদিও তদন্তের স্বার্থে এখনই আটক ব্যক্তিদের নাম-পরিচয় প্রকাশ করতে চাইছেন না তদন্তকারীরা। সূত্রের খবর, ধৃতদের জেরা করে এই বিষয়ে বিস্তারিত তথ্য জানার চেষ্টা করা হচ্ছে ৷
আপ্তসহায়কের মৃত্যুর খবর পেয়ে রাতেই শুভেন্দু মধ্যমগ্রামের হাসপাতালে চলে আসেন। তাঁর সঙ্গে ছিলেন বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার-সহ দলের শীর্ষ নেতারা। বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বারাসত মেডিক্যাল কলেজ চত্বরে দলীয় কর্মীদের ভিড় জমতে শুরু করে। সকালে বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য প্রথমে হাসপাতালে আসেন। আসেন দলীয় সাংসদ রাহুল সিনহাও। বেলার দিকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, বারাসত মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আসেন। সেখানে সাংবাদিকদের তিনি বলেন, "তিন-চারদিন ধরে রেইকি করে চন্দ্রনাথ রথকে খুন করা হয়েছে। নেপথ্যে ছিল গভীর ষড়যন্ত্র। পরিকল্পনা করে চন্দ্রনাথকে খুন করা হয়েছে।"
শুভেন্দু আরও বলেছেন, "চন্দ্রনাথের পরিবারের লোকেরা ভাবতে পারেন, আমার আপ্তসহায়ক না হলে হয়তো তাকে এভাবে চলে যেতে হত না। ভবানীপুরে আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পরাজিত করেছি। আমি যদি ভবানীপুরে না জিততাম তাহলে হয়তো চন্দ্রনাথকে মরতে হতো না। আমি বিবেকের দংশনে ভুগছি। চন্দ্রনাথ আমার আপ্তসহায়ক হিসেবে কাজ করেছে। সে কোনও রাজনীতি করত না। ভারতীয় বায়ুসেনাতে কাজ করত। অবসরপ্রাপ্ত সরকারি আধিকারিক ছিল। রাষ্ট্রবাদী যুবক ছিল। ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পনা করে তাকে খুন করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরে নিহত চন্দ্রনাথের পরিবারের পাশে আমাদের দলের নেতৃত্ব ও কর্মীরা রয়েছেন। তাঁর স্ত্রী ও কন্যার দেখভালের দায়িত্ব আমি নেব।"
তদন্তের প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেছেন, "রাজ্য পুলিশের ডিজি সিদ্ধিনাথ গুপ্ত রাতেই মধ্যমগ্রামে এসেছিলেন। তিনি আশ্বস্ত করেছেন, দ্রুত অপরাধীদের ধরা হবে। ইতিমধ্যে পুলিশ তিন জনকে আটক করেছে। আশা করছি পুলিশ অপরাধীদের অবশ্যই খুঁজে বের করবে।"
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গতকাল রাতেই দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করা ভুয়ো নম্বর প্লেট লাগানো একটি চার চাকার গাড়ি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করেছে। এদিন দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে 4 কিলোমিটার দূরে কলকাতা বিমানবন্দর সংলগ্ন একটি জায়গায় রাস্তার পাশে দুষ্কৃতীদের ব্যবহার করা একটি মোটর বাইক উদ্ধার করা হয়েছে। যে গাড়ি দু'টি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে, তাতে ভুয়া নম্বর প্লেট বসানো ছিল।