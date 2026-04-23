নন্দীগ্রামে সাতসকালেই ভোটদান, নিজের এলাকার বুথে এজেন্ট দিতে পারলেন না শুভেন্দু
কাঁথিতে নিজের বাড়ি শান্তিকুঞ্জ থেকে বেরিয়ে নন্দীগ্রামে ভোট দিতে গেলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেইসময় দিলেন রাজ্যে 'পরিবর্তন'-এর ডাক ৷
Published : April 23, 2026 at 8:41 AM IST
কাঁথি, 23 এপ্রিল: তাঁর নিজের এলাকার বুথে বিজেপির পোলিং এজেন্ট দিতে পারলেন না বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । দক্ষিণ কাঁথি বিধানসভার 131 নম্বর বুথে বিজেপির কোনও পোলিং এজেন্ট নেই ৷ আর কাঁথি পুরসভার চার নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত এই বুথের ঘটনায় শোরগোল পড়ে গিয়েছে রাজনৈতিকমহলে ৷
এদিকে, প্রথম দফার নির্বাচনের সকালে কাঁথির বাসভবন 'শান্তিকুঞ্জ' থেকে বেরিয়ে ভোট দিতে গেলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । এদিন সকাল পৌনে সাতটা নাগাদ নিজের কেন্দ্র নন্দীগ্রামে ভোটাধিকার প্রয়োগের উদ্দেশে কনভয় নিয়ে রওনা হন তিনি । তবে বাড়ি থেকে বেরোনোর আগেই গেটের মুখে অপেক্ষারত সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের সাধারণ ভোটারদের উদ্দেশে গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দেন বিরোধী দলনেতা । সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু অধিকারী এদিন সুস্পষ্ট ভাষায় পরিবর্তনের ডাক দেন । তিনি বলেন, "বার্তা একটাই, পরিবর্তন আনুন । ভারতীয় জনতা পার্টির হাতে দায়িত্ব দিন ।"
রাজ্যে রাজনৈতিক পালাবদলের আহ্বান জানানোর পাশাপাশি একটি অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের আশাও প্রকাশ করেছেন তিনি । এদিন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী সুরে বিরোধী দলনেতা বলেন, "ফাইনালি শান্তিপূর্ণ ভোটের প্রার্থনা করব । খুব একটা উৎপাত করতে পারেনি, আর উৎপাত করতে পারবেও না ।"
ভোটের আগের রাতের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীকে এদিন বিশেষ ধন্যবাদ জানান তিনি । শুভেন্দুর কথায়, "প্রাথমিকভাবে ভোটগ্রহণের আগের রাতটা খুব মিনিংফুল থাকে । ইলেকশন কমিশন এবং সেন্ট্রাল প্যারামিলিটারি ফোর্সকে প্রাথমিকভাবে ধন্যবাদ দেওয়াই যেতে পারে ।"
তাঁর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া পাহারায় প্রথম দফার ভোটের আগের রাতের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তিনি মোটের ওপর সন্তুষ্ট তিনি । অন্যান্যবারের মতো এদিনও বাড়ি থেকে বেরোনোর আগে নিজের প্রাত্যহিক নিয়মকানুন এবং ধর্মাচরণ নিখুঁতভাবে পালন করেন তিনি । সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, নিয়ম অনুযায়ী সূর্য প্রণাম, গায়ত্রী মন্ত্র জপ এবং ঈশ্বর ও গুরুজিকে প্রণাম সেরেছেন তিনি । পাশাপাশি গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়েই তিনি ভোটের দিন রাস্তায় নেমেছেন ।
সব শেষে তিনি জানান, শান্তিকুঞ্জ থেকে নন্দীগ্রাম পৌঁছতে তাঁর আনুমানিক 45 মিনিট সময় লাগবে । এরপর সেখানে গিয়ে নিজের বুথে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করবেন তিনি । সব মিলিয়ে, প্রথম দফার নির্বাচনের দিন সকালে যথেষ্ট আত্মবিশ্বাসী এবং ফুরফুরে মেজাজেই দেখা গেল বিরোধী দলনেতাকে । তাঁর বার্তা থেকে স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশনের নিরাপত্তায় রাজ্যে এবার মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিতে পারবেন বলেই তিনি আশাবাদী ।