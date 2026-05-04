গণনাকর্মীদের গোপন তথ্য ফাঁসের মারাত্মক অভিযোগ, কমিশনের দ্বারস্থ শুভেন্দু
গণনাকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ডিউটি সংক্রান্ত গোপন তথ্য নির্দিষ্ট কিছু সংগঠনের কাছে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ শুভেন্দুর ৷
Published : May 4, 2026 at 7:53 AM IST
কলকাতা, 4 মে: আজ, সোমবার পশ্চিমবঙ্গ-সহ দেশের মোট পাঁচটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা হতে চলেছে । সকাল আটটা থেকে কড়া নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোটগণনার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার কথা । কিন্তু গণনার ঠিক আগেই এক বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে শোরগোল ফেলে দিলেন নন্দীগ্রাম ও ভবানীপুরের বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু অধিকারী । গণনাকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের ডিউটি সংক্রান্ত গোপন তথ্য নির্দিষ্ট কিছু সংগঠনের কাছে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বলে অভিযোগ করে সরাসরি জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের (সিইও) হস্তক্ষেপ দাবি করেছেন তিনি ।
সোমবার সকালে ভোটগণনা পর্ব শুরু হওয়ার ঠিক আগে সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ একটি দীর্ঘ পোস্ট করেন বঙ্গ বিজেপির এই হেভিওয়েট নেতা । ওই পোস্টে তিনি জাতীয় নির্বাচন কমিশন (ECI) এবং রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে (CEO West Bengal) ট্যাগ করে তাঁর গভীর উদ্বেগের কথা প্রকাশ করেন । শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ, গণনার দিন যে সমস্ত সরকারি আধিকারিক এবং কর্মীদের ডিউটি পড়েছে, তাঁদের নির্দিষ্ট অবস্থান, পদমর্যাদা এবং দায়িত্ব সংক্রান্ত যাবতীয় গোপন তথ্য বিভিন্ন বিভাগীয় সংগঠন এবং অ্যাসোসিয়েশনের কাছে ফাঁস করে দেওয়া হচ্ছে । তাঁর দাবি, এই সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহের জন্য রীতিমতো স্প্রেডশিট এবং নামের তালিকা তৈরি করে তা বিভিন্ন মাধ্যমে ঘুরপথে ছড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে ।
বিজেপি প্রার্থীর আরও অভিযোগ, এই 'ইলেকশন ডিউটি ইনফো' বা নির্বাচন সংক্রান্ত গোপন তথ্য পূরণ করার জন্য আধিকারিকদের উপর নানাভাবে মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে । অনেকেই হয়তো স্বেচ্ছায়, আবার অনেকেই প্রবল চাপের মুখে পড়ে নিজেদের দায়িত্বের সমস্ত খুঁটিনাটি ওই স্প্রেডশিটে লিখে জমা দিতে বাধ্য হচ্ছেন । শুভেন্দু অধিকারীর মতে, নির্বাচন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে এটি একটি মারাত্মক প্রোটোকল লঙ্ঘন এবং এর ফলে সমগ্র ভোটগণনার স্বচ্ছতা নিয়েই বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন দেখা দিচ্ছে ।
এই ধরনের কাজ ঠিক কতটা বিপজ্জনক হতে পারে, সোশাল মিডিয়া পোস্টে মূলত তিনটি নির্দিষ্ট কারণ তুলে ধরে তা ব্যাখ্যা করেছেন তিনি । প্রথমত, 'অনৈতিক প্রভাব খাটানোর ঝুঁকি' (Risk of Undue Influence)। শুভেন্দু অধিকারীর মতে, শাসকদলের প্রতি ঝুঁকে থাকা কোনও বিশেষ সংগঠন বা ট্রেড ইউনিয়নের কাছে যদি কোনও আধিকারিকের ডিউটি সংক্রান্ত তথ্য আগে থেকেই পৌঁছে যায়, তবে তা সরাসরি রাজনৈতিক প্রভাব খাটানো এবং ভয় দেখানোর পথ প্রশস্ত করে ।
দ্বিতীয়ত, 'নিরপেক্ষতা নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা' (Threat to Neutrality)। ভোটগণনা প্রক্রিয়ার পবিত্রতা মূলত কর্মীদের পরিচয় এবং দায়িত্বের গোপনীয়তার উপর নির্ভর করে । এই গোপনীয়তা লঙ্ঘিত হলে সামগ্রিক ফলাফলের নিরপেক্ষতা সরাসরি প্রভাবিত হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি ।
তৃতীয়ত, 'চাপ সৃষ্টির কৌশল' (Pressure Tactics)। অ্যাসোসিয়েশনগুলির এই ধরনের 'ডেটা কালেকশন' বা তথ্য সংগ্রহ আদতে শাসকদলকে অনৈতিকভাবে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার একটি প্রচ্ছন্ন চেষ্টা বলে দাবি করেছেন শুভেন্দু । তাঁর মতে, গণনার মতো একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময়ে সরকারি আধিকারিকদের উপর শাসকদলের পক্ষে কাজ করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতেই উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই তালিকা তৈরি করা হচ্ছে ।
এই গুরুতর পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করে জাতীয় নির্বাচন কমিশন এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিককে দ্রুত পদক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন তিনি ।
It has come to my notice that several Officers assigned for Counting Day duties are reportedly disclosing their specific duty details, locations, and designations to their respective departmental organizations and associations.— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) May 3, 2026
I have received information that spreadsheets and… pic.twitter.com/EAiOz0DKJ3
তিনি দাবি করেছেন, নির্বাচন কমিশন যেন অবিলম্বে এমন কড়া নির্দেশিকা জারি করে, যাতে কোনও আধিকারিক তাঁর গণনার ডিউটি সংক্রান্ত তথ্য কোনও সংগঠন বা অ্যাসোসিয়েশনের কাছে প্রকাশ করতে না-পারেন । একইসঙ্গে, যে সমস্ত সংগঠন নির্বাচনের মতো একটি স্পর্শকাতর প্রক্রিয়ায় এহেন গোপন এবং সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহ করছে, তাদের বিরুদ্ধে দ্রুত তদন্ত শুরু করারও দাবি জানিয়েছেন বিজেপি প্রার্থী ।
উল্লেখ্য, দীর্ঘ দেড় মাসেরও বেশি সময় ধরে চলা নির্বাচন প্রক্রিয়ার আজ চূড়ান্ত দিন । পশ্চিমবঙ্গ, অসম, কেরল, তামিলনাড়ু এবং পুদুচেরি - এই চার রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে বিধানসভা নির্বাচনের দিকে আজ তাকিয়ে রয়েছে গোটা দেশ । তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, সব ক'টি রাজ্যের মধ্যে সবচেয়ে বেশি চর্চায় রয়েছে পশ্চিমবঙ্গ । শাসকদল এবং প্রধান বিরোধী দল বিজেপির কাছে এই নির্বাচন কার্যত অস্তিত্ব রক্ষা এবং মর্যাদার লড়াই ।
আজ সকাল থেকেই রাজ্যের 77টি গণনাকেন্দ্রে ত্রিস্তরীয় নিরাপত্তার ঘেরাটোপে ভোটগণনা শুরু । কমিশন আগেই জানিয়েছিল, গণনা কেন্দ্রে প্রবেশাধিকার থেকে শুরু করে ইভিএম খোলা - সবক্ষেত্রেই বজায় থাকবে চূড়ান্ত স্বচ্ছতা । কাউন্টিং এজেন্টদের পরিচয়পত্রে কিউআর কোড (QR Code) যুক্ত করার মতো আধুনিক ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে । কিন্তু শুভেন্দু অধিকারীর অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তবে গণনার সকালেই এই ঘটনা কমিশনের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তার দাবিকে প্রশ্নের মুখে ফেলে দিল বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । এখন দেখার, নির্বাচন কমিশন এই অভিযোগের ভিত্তিতে দ্রুত কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করে কি না ।