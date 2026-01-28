'ছবি দেখান নয়তো জবাব দেব না', সিঙ্গুরে টাটা বিদায়ে ইটিভি ভারতের প্রশ্নে মেজাজ হারালেন শুভেন্দু

'ছবি দেখান নয়তো জবাব দেব না', সিঙ্গুরে টাটা বিদায়ে ইটিভি ভারতের প্রশ্নে মেজাজ হারালেন শুভেন্দু
মানবিকতার খাতিরে মঞ্চে উঠেছিলেন রাজনাথ সিং, মমতার অনশন ভাঙানোর প্রশ্নে দাবি বিরোধী দলনেতার ৷
Published : January 28, 2026 at 9:23 PM IST
দুর্গাপুর, 28 জানুয়ারি: "না-আমি ছিলাম না ৷ অনুশোচনা কেন হবে ? আপনি ছবি দেখাবেন, আমি উত্তর দেব ৷ কোন চ্যানেল হ্যাঁ !" উপরের এই বক্তব্যগুলি রাজ্য বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ৷ সিঙ্গুর থেকে টাটাদের বিদায়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনশন মঞ্চে তাঁর উপস্থিতি নিয়ে ইটিভি ভারতের প্রশ্নে এভাবেই চটলেন শুভেন্দু ৷
প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সিঙ্গুরে জনসভার দশদিনের মাথায় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সিঙ্গুরে জনসভা করলেন ৷ মমতার এই জনসভার সমালোচনায় সরব হয়েছিলেন বিরোধী দলনেতা ৷ সেখানেই ইটিভি ভারতের তরফে প্রশ্ন করা হয়, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন একুশ দিনের অনশন করে সিঙ্গুর থেকে টাটাদের তাড়িয়ে ছিলেন, তখন আপনি মঞ্চে ছিলেন ৷ আপনার অনুশোচনা হয় ?"
এই প্রশ্ন শুনেই মেজাজ হারান শুভেন্দু ৷ তিনি বলতে থাকেন, "না, আমি ছিলাম না ৷ অনুশোচনা কেন হবে ? আমি ছিলামই না ৷ আপনি ছবি দেখাবেন, উত্তর দেব ৷ কোন চ্যানেল হ্যাঁ !" এরপর কিছুক্ষণ থেমে ফের বলতে শুরু করেন, "আপনি ছবিটা দেখাবেন, তারপরে বলবেন ৷ হ্যাঁ আমি ওই পার্টি করতাম ৷"
তবে, 2008 সালে মমতার অনশন পুরোপুরি নাটক ছিল বলে দাবি শুভেন্দুর৷ তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো নিজেই উঠতে পারছিলেন না ৷ গোপালকৃষ্ণ গান্ধির হাত ধরে উঠেছিলেন ? গোপালকৃষ্ণ গান্ধি খারাপ লোক নাকি !"
তবে, আজকের বিরোধী দলনেতা, সেদিনের তৃণমূল নেতা শুভেন্দু অধিকারীর হয়ে সাফাইয়ে বললেন, "টাটাদের সিঙ্গুর থেকে তাড়ানো, আর কৃষকদের মাথায় সিপিআইএমের লাঠি মারা এক নয় ৷" এমনকি সেই সময় রাজনাথ সিংয়ের মঞ্চে উঠে মমতার অনশন ভাঙানোর প্রশ্নের উত্তরে বিরোধী দলনেতার ব্যাখ্যা, "হ্যাঁ, রাজনাথ সিং এসেছিলেন ৷ কারণ বিজেপি একটা মানবিক পার্টি ৷ রাজনাথ সিং মহাশয় না-এলে, শরবত না-খাওয়ালে উঠতেই পারছিলেন না ৷ মানবিক কারণে এসেছিলেন ৷ যদিও, এখন আমরা জানতে পেরেছি সবাই, যে ওটা নাটক ছিল ৷’’
শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘সবাই দেখাচ্ছিল, একজন বিরোধী দলনেত্রী, মহিলা বসে আছেন ৷ কেউ কাছে যাচ্ছেন না ৷ তাই এসেছিলেন ৷ অটল-জি কেন এসেছিলেন ? আশীর্বাদ করেছিলেন ৷ সেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তো আর নেই ৷ তখন অবশ্য তিনি দিদি ছিলেন ৷ আজকে পিসি হয়েছেন ৷ আর যেদিন থেকে পিসি হয়েছেন, আমরা ছেড়ে দিয়েছি ৷"
উল্লেখ্য, বিজেপির নবনিযুক্ত জাতীয় সভাপতি নিতিন নবীন দু’দিনের দুর্গাপুর সফরে এসেছিলেন ৷ সেখানেই বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব এবং বর্ধমান, বোলপুর, কাটোয়া এবং বীরভূমের মোট 28টি বিধানসভার প্রায় তিন হাজার কর্মীদের নিয়ে সভা করেন নিতিন নবীন ৷
সেখানেই সিঙ্গুরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সভা নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুরের মাটিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন এই রাজ্যে বিনিয়োগ তখনই আসবে যখন রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ঠিক হবে ৷ তাই প্রধানমন্ত্রীর সভার এক সপ্তাহের মধ্যে চিন্তিত হয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে সেখানে ছুটে যেতে হয়েছে ৷ কোথায় যাচ্ছেন ? যেখানে টাটা গোষ্ঠী তৈরি হওয়া কারখানাকে ডিনামাইট দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে টাটাদেরকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল ৷ আমার কথা নয়, প্রয়াত রতন টাটা সেই সময় বলেছিলেন, 'আমি ব্যাড এম-কে ছাড়লাম ৷ আমি গুড এম-এর কাছে যাচ্ছি', অর্থাৎ 'ব্যাড এম' মানে তৎকালীন বিরোধী নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর 'গুড এম' ছিলেন তৎকালীন গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷"