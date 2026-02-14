ETV Bharat / politics

2013 সালে যুবশ্রী প্রকল্পের বর্তমান অবস্থা কী, যুব সাথী নিয়ে রাজ্যকে তোপ শুভেন্দুর

শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, যুবশ্রী প্রকল্পে 17 লক্ষ আবেদন জমা পড়ে৷ 1 লক্ষ আবেদনকারীকে কিছুদিন টাকা দেওয়া হয়৷ তার পর আর কেউ টাকা পাননি৷

Suvendu Adhikari
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 14, 2026 at 6:03 PM IST

কলকাতা, 14 ফেব্রুয়ারি: বেকার যুবকদের একটি অংশকে মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিতে যুব সাথী প্রকল্প চালু করতে চলেছে রাজ্য সরকার৷ বাজেটে চলতি বছরের অগস্ট থেকে এই প্রকল্প চালু করার কথা ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের অর্থ প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য৷ পরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, আগামী এপ্রিল থেকেই এই প্রকল্প চালু হবে৷ এই পরিস্থিতিতে এই প্রকল্প নিয়ে রাজ্য সরকারকে শনিবার বিঁধলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷

এক্ষেত্রে তিনি হাতিয়ার করলেন পুরনো একটি প্রকল্পকে৷ প্রশ্ন তুললেন, 2013 সালে যুবশ্রী প্রকল্প চালু হয়েছিল৷ সেই প্রকল্পের আবেদনকারীরা কি টাকা পাচ্ছেন?

বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে ‘চাকরি চায় বাংলা’ বলে একটি কর্মসূচি শুরু করেছে বিজেপি৷ এই নিয়ে দলের রাজ্য দফতরে এদিন সাংবাদিক বৈঠক করেন শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানেই তিনি এই প্রশ্ন তোলেন৷ তাঁর বক্তব্য, 2013 সালে অমিত মিত্র অর্থমন্ত্রী থাকাকালীন যুবশ্রী প্রকল্পে যে 17 লক্ষ আবেদনকারীর আবেদন নেওয়া হয়েছিল৷ সেই আবেদনগুলির কী হল?

তিনি জানান, 2013 সালে তৎকালীন অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্রের ঘোষিত ‘যুব উৎসাহ প্রকল্প’-এর নাম ওই বছরে ‘যুবশ্রী’ প্রকল্পে পরিবর্তিত হয়। সেই সময় ওই প্রকল্পে 17 লক্ষ আবেদন করেছিলেন৷ এর মধ্যে মাত্র এক লক্ষ যুবক-যুবতী সীমিত সময়ের জন্য ভাতা পেয়েছেন৷ বাকি 16 লক্ষ আবেদনকারী প্রতিশ্রুতি পূরণ না-হওয়ায় অপেক্ষায় রয়েছেন।

বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেন, ‘‘2014 সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক লাভের উদ্দেশ্যে এই প্রকল্পটি ব্যবহার করা হয়েছিল। 2017-18 সালের পর এই প্রকল্প কার্যত বন্ধ হয়ে যায় এবং ওই 17 লক্ষ আবেদনকারীর অবস্থান সম্পর্কে কোনও সরকারি তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।’’ বিজেপি খুব শীঘ্রই ওই আবেদনকারীদের সঙ্গে যোগাযোগ করে সত্য উদঘাটন করবে বলে তিনি জানান। তিনি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে 2013 সালের 17 লক্ষ আবেদনকারীর বর্তমান অবস্থা নিয়ে শ্বেতপত্র প্রকাশের দাবি জানিয়েছেন৷

একই সঙ্গে বিরোধী দলনেতা অভিযোগ করেছেন, বাজেটে রাজ্যের বেকার এবং শিক্ষিত বেকারদের নিয়ে কোনও পরিকল্পনা নেই। বাংলায় এত সংখ্যক বেকার তৈরি করার দায় এই সরকারের। বাংলায় 2 কোটি 15 লক্ষ 51টি বেকার কর্ম-বিনিয়োগ কেন্দ্রে বন্ধ হয়ে গিয়েছে এবং এক কোটির কাছাকাছি পরিযায়ী শ্রমিক তৈরি হয়েছে। তাই কাজের সন্ধানে রাজ্যের বাইরে যেতে বাধ্য হয়েছেন এইসব মানুষজন।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, রাজ্যে ছয় লক্ষ সরকারি পদ বিলুপ্ত করা হয়েছে এবং প্রায় দশ লক্ষ পদ শূন্য রয়েছে, যার মধ্যে 3 লক্ষ 30 হাজার শিক্ষক ও অশিক্ষক পদ এবং 1 লক্ষ 50 হাজার পুলিশ কনস্টেবল পদ অন্তর্ভুক্ত।

শুভেন্দু অধিকারীর আরও অভিযোগ, রাজ্য সরকার চাকরি ও শিল্প ধ্বংস করেছে, যার ফলে রাজ্যজুড়ে তীব্র প্রতিষ্ঠান-বিরোধিতা তৈরি হয়েছে৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে এবারের বাজেটকে রাজনৈতিক নথিতে পরিণত করার অভিযোগও তুলেছেন৷

পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, পূর্ব মেদিনীপুরে তৃণমূল কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত এক মহিলা প্রধানের শ্লীলতাহানি করা হয়েছে৷ সেই ঘটনায় তৃণমূলের এক জেলা নেতা জড়িত৷ অভিযোগ নেওয়ার বদলে পুলিশ বিষয়টি মীমাংসা করতে চাইছে৷ তিনি বলেন, ‘‘রাজ্যের মহিলারা নিজেদের নিরাপদ মনে করছেন না এবং তাঁদের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বদলে মুখ্যমন্ত্রী অতিরিক্ত 500 টাকা ঘোষণা করছেন।’’

