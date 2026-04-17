'আমার প্রতিপক্ষ হিন্দুত্বের কিছু বোঝে না, আমিই আসল হিন্দু!' শুভেন্দুকে পবিত্র-কটাক্ষ

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে জয় নিশ্চিত বলে দাবি তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র করের ৷ শুভেন্দু অধিকারীর প্রতিপক্ষ হিসাবে কীভাবে এতটা আত্মবিশ্বাসী, লিখছেন সুরজিৎ দত্ত ৷

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর ৷ (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 17, 2026 at 8:17 PM IST

নন্দীগ্রাম, 17 এপ্রিল: একবিংশ শতকে বঙ্গ রাজনীতির ভরকেন্দ্র বললে, সবার আগে যে নামটি মাথায় আসে, তা হল নন্দীগ্রাম ৷ একুশের বিধানসভা নির্বাচনের পর আবারও এই মাটি হয়ে উঠেছে হাইভোল্টেজ কেন্দ্র ৷ এবারের নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেসের বাজি পবিত্র কর ৷ সকাল থেকে রাত, নন্দীগ্রামের বিভিন্ন প্রান্তে প্রচার চালাচ্ছেন তিনি ৷ যেখানেই যাচ্ছেন, সেখানেই মানুষের উপচে পড়া ভিড় ৷ আর 'জয় বাংলা' স্লোগান ৷ প্রচারের এই চরম ব্যস্ততার মাঝেই নন্দীগ্রামের আমদাবাদ বাজার এলাকায় ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হলেন তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর ৷

ইটিভি ভারত: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পর আপনি নন্দীগ্রামে লড়ছেন, লড়াই কতটা কঠিন মনে হচ্ছে ? ব্যবধান কেমন হতে পারে ?

পবিত্র কর: দেখুন, এখানে লড়াই বলে কিছু নেই ৷ আমার জয় একেবারে নিশ্চিত ৷ যেদিন মনোনয়ন জমা দিয়েছে, সেদিনই জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ৷ শুধু ব্যবধান নিয়ে লড়ই চলছে ৷

নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্রে প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী পবিত্র কর ৷ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ইটিভি ভারত: নন্দীগ্রামের মানুষের জন্য আপনার প্রধান প্রতিশ্রুতি কী ? জিতলে প্রথম কোন কাজগুলো করবেন ?

পবিত্র কর: প্রথম কাজ হিসেবে আমার দুটো প্রধান লক্ষ্য রয়েছে। এক নম্বর হলো, হলদি নদীর উপরে একটি ব্রিজ তৈরি করা, যা এই এলাকার মানুষের দীর্ঘদিনের দাবি। আর দ্বিতীয়ত, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের সময় থেকে এখানকার সাধারণ মানুষের ওপর যে সমস্ত মিথ্যা মামলা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, দলমত নির্বিশেষে সেই সব রাজনৈতিক মামলা প্রত্যাহার করার ব্যবস্থা করা ৷ এর জন্য বিধানসভায় গিয়ে স্পেশাল কোর্ট তৈরির মাধ্যমে এই মামলাগুলো নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করব ৷

ইটিভি ভারত: ভোটের আবহে হিন্দুত্বের একটা হাওয়া তোলার চেষ্টা দেখা যায় ৷ এই বিষয়ে আপনার কী মত ?

পবিত্র কর: আমার উল্টোদিকে যিনি আছেন, তিনি হিন্দুত্ব সম্পর্কে কিছুই বোঝেন না ৷ ওঁর হিন্দুত্ব হল ভাঁওতা ৷ আমি নিজে একজন প্রকৃত হিন্দু ৷ তাই আমার বিরুদ্ধে হিন্দুত্বের জিগির তুলে কোনও লাভ নেই ৷ নন্দীগ্রামের হিন্দু-মুসলিম সমস্ত সম্প্রদায়ের মানুষ আমার সঙ্গে আছে ৷

ইটিভি ভারত: তৃণমূলের নিচুতলার সাধারণ কর্মী বা নেতারা আপনাকে কতটা গ্রহণ করেছেন ?

পবিত্র কর: প্রত্যেকে আমাকে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে গ্রহণ করেছেন ৷ আমি তো এই পরিবারেরই ছেলে, তাই আমাকে আপন করে নিতে কারোর কোনো অসুবিধা হয়নি ৷ এখানকার সমস্ত নেতৃত্ব একজোট হয়ে, সমস্ত ভেদাভেদ ভুলে একসঙ্গে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছেন। নন্দীগ্রামের 1 নম্বর এবং 1 নম্বর—দু’টো ব্লকেই আমরা ব্যাপক সাড়া পাচ্ছি ৷

ইটিভি ভারত: তাহলে শুভেন্দু অধিকারীকে কী আপনি এই নির্বাচনে কোনও ফ্যাক্টর বলে মনে করছেন না ?

পবিত্র কর: একদমই নয় ৷ উনি এই নির্বাচনে কোনও ফ্যাক্টর নন ৷ আমি বলছি, উনি 100 শতাংশ হারছেন ৷ নন্দীগ্রামের মানুষ এবার ঠিক করে নিয়েছে তাঁরা কাকে চায় ৷

নন্দীগ্রামের ভোট চিত্র:

নন্দীগ্রাম বরাবরই বঙ্গ রাজনীতির এক ঐতিহাসিক এবং আবেগপূর্ণ মাটি ৷ বিগত নির্বাচনগুলির মতো এবারেও এই কেন্দ্রটি মর্যাদার লড়াইয়ের এক অন্যতম প্রধান ক্ষেত্র হয়ে দাঁড়িয়েছে ৷ একদিকে যেমন বিরোধীরা নিজেদের জমি ধরে রাখতে মরিয়া ৷ অন্যদিকে, তৃণমূল হারানো মাটি পুনরুদ্ধার করতে তৎপর ৷ ভূমিপুত্র হিসাবে পবিত্র করকে প্রার্থী করে তৃণমূল সেই আবেগকে কাজে লাগাতে চাইছে ৷ সব মিলিয়ে নন্দীগ্রামের ভোটযুদ্ধ যে এবারও যথেষ্ট উত্তেজনাময়, তা প্রচারের আঁচ দেখলেই স্পষ্ট ৷

