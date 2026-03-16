ETV Bharat / politics

নন্দীগ্রামে পরাজয় নিশ্চিত জেনেই ভবানীপুরেও প্রার্থী শুভেন্দু ! কটাক্ষ কুণালের

শুভেন্দু অধিকারীর আত্মবিশ্বাসের অভাব রয়েছে বলে কটাক্ষ জয়প্রকাশ মজুমদারের ৷

TMC on Suvendu Adhikari
কুণাল ঘোষ ৷ (ফাইল ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 16, 2026 at 9:25 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 16 মার্চ: 2021 সালের পর 2026-এর বিধানসভা ভোটেও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বনাম শুভেন্দু অধিকারী ৷ নন্দীগ্রামে নিজের জয়ী কেন্দ্রের পাশাপাশি এবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কেন্দ্র ভবানীপুরেও প্রার্থী হয়েছেন রাজ্য বিধানসভার বিদায়ী বিরোধী দলনেতা ৷ শুভেন্দুর জোড়া আসনে প্রার্থী হওয়াকে ভয় বলে কটাক্ষ করেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল ৷ কুণাল ঘোষ কটাক্ষের সঙ্গে বললেন, "নন্দীগ্রামে হার নিশ্চিত জেনেই ভবানীপুরেও প্রার্থী হয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷"

গত বিধানসভা নির্বাচনে বিরোধী দলনেতার খাসতালুক নন্দীগ্রামে গিয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন তৃণমূল নেত্রী ৷ সেখানে হেরে ফিরতে হয়েছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ৷ তারপর মুখ্যমন্ত্রী আসনে বসে ছয় মাসের মধ্যে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে জিতে ফের বিধায়ক হন মমতা ৷ এবার 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে মমতার কেন্দ্র ভবানীপুরে বিজেপির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি, নিজের পুরনো কেন্দ্র নন্দীগ্রামেও প্রার্থী হয়েছেন তিনি ৷

আগামিকাল বিকেলে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হওয়ার কথা ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে নিজের পুরনো কেন্দ্র ভবানীপুর থেকেই ফের লড়াই করবেন, তা কার্যত নিশ্চিত ৷ আর সেই কারণেই ভবানীপুরে শুভেন্দু অধিকারীর প্রার্থী হওয়ার ঘোষণায় রাজ্য রাজনীতির পারদ চরমে পৌঁছেছে ৷ তবে, বিরোধী দলনেতার এই জোড়া আসনে প্রার্থী হওয়াকে বিজেপির 'ভয়' এবং 'রাজনৈতিক দেউলিয়াপনা' বলে কটাক্ষ করছে শাসকদল ৷

জোড়া আসন থেকে শুভেন্দুর লড়াই প্রসঙ্গে তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেন, "দু'জায়গা থেকেই নিশ্চিত পরাজিত হতে চলেছেন ৷ নন্দীগ্রাম থেকে নিশ্চিত পরাজয় জেনে সস্তা প্রচারের জন্যই ভবানীপুরে দাঁড়িয়েছেন বিরোধী দলনেতা ৷ যেহেতু ভবানীপুর মুখ্যমন্ত্রীর কেন্দ্র, তাই সেখানে নাম জড়িয়ে থাকলে কিছুদিন প্রচারে বা খবরে ভেসে থাকা যাবে ৷ বিরোধী দলনেতা নিজেই নিজের জয় নিয়ে চরম অনিশ্চয়তায় ভুগছেন এবং বিজেপি রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ দেউলিয়া হয়ে গিয়েছে ৷"

কুণাল আরও বলেন, "বিজেপি টোটালিটিতে হারবে, তৃণমূল সরকার গড়বে ৷ শুভেন্দু অধিকারী নন্দীগ্রাম থেকেও হারবেন এবং ভবানীপুর হারবেন তো বটেই ৷ শুধুমাত্র সস্তা প্রচারের জন্য দাঁড়িয়েছেন ৷" কুণালের দাবি, নন্দীগ্রামে শুভেন্দু 'গোহারা হারবেন', আর ভবানীপুরের প্রার্থিপদ নিছকই তাঁর জন্য 'সান্ত্বনা পুরস্কার' ৷

একই সুরে বিরোধী দলনেতাকে নিশানা করেছেন তৃণমূলের রাজ্য সহ-সভাপতি জয়প্রকাশ মজুমদার ৷ তিনি বিরোধী দলনেতার এই সিদ্ধান্তকে বিজেপির আত্মবিশ্বাসের অভাব হিসেবে মনে করছেন ৷ জয়প্রকাশ মজুমদার বলেন, "ভারতের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে কোনও প্রার্থীর দু’টি আসন থেকে লড়াই করার অর্থ হল, একটি আসন থেকে জেতার বিষয়ে তাঁর নিজেরই আত্মবিশ্বাসের মৌলিক অভাব রয়েছে ৷ বর্তমান বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দু’টি আসন থেকেই চূড়ান্তভাবে পরাজিত হবেন ৷"

তাঁর প্রশ্ন, "খোদ বিরোধী দলনেতা নিজেই যদি একটি আসন থেকে জেতার বিষয়ে নিশ্চিত না-হন, তবে বিজেপির অন্যান্য নেতারা কীভাবে লড়াই করবেন ?" বিজেপির অভ্যন্তরীণ দুর্বলতার কথা তুলে ধরতে গিয়ে জয়প্রকাশ মজুমদার জানান, সপ্তাহখানেক আগে একটি সামাজিক অনুষ্ঠানে বিজেপির এক শীর্ষ নেতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল ৷ সেখানে তিনি ওই বিজেপি নেতাকে এমন 10টি আসনের নাম বলতে বলেছিলেন, যেখান থেকে বিজেপি 100 শতাংশ জয়ের বিষয়ে নিশ্চিত ৷

জয়প্রকাশের দাবি, ওই নেতা মাত্র দু’টি আসনের নাম বলার পরেই আর কোনও নাম বলতে পারেননি এবং থমকে যান ৷ এই প্রসঙ্গ টেনেই তিনি বলেন, "বিজেপি যেখানে 100টির বেশি আসন জেতার স্বপ্ন দেখছে, সেখানে নিশ্চিতভাবে জেতার মতো 10টি আসনের নামও তারা বলতে পারছে না ৷ বিজেপির অন্দরের বর্তমান ভঙ্গুর অবস্থাই এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় ৷"

TAGGED:

SUVENDU ADHIKARI
শুভেন্দু অধিকারী
ASSEMBLY ELECTIONS 2026
বিধানসভা নির্বাচন
TMC ON SUVENDU ADHIKARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.