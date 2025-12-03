বাংলাদেশ থেকে আসা হিন্দুদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদের নির্দেশ মমতার ! বিস্ফোরক শুভেন্দু
মালদা থেকে ফের মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার অভিযোগ তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ পাশাপাশি বাংলায় শিল্প ও উন্নয়ন নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দিকে আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি ৷
Published : December 3, 2025 at 5:00 PM IST
মালদা, 3 ডিসেম্বর: ধর্মীয় কারণে বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে আসা হিন্দুদের নাম যাতে ভোটার তালিকায় না-থাকে তার জন্য উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসককে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ বাংলার প্রত্যেক জেলাশাসক, মহকুমাশাসক থেকে শুরু করে বিডিওরা তার সাক্ষী রয়েছেন ৷ বুধবার মালদায় মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এমনই বিস্ফোরক মন্তব্য করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷
বিরোধী দলনেতার নিশানায় মুখ্যমন্ত্রী
তিনি বলেন, "মঙ্গলবার উনি রাজ্যের মুখ্যসচিবকে নিয়ে বিকেল সাড়ে চারটে থেকে 5টা 36 মিনিট পর্যন্ত রাজ্যের সমস্ত জেলাশাসক, মহকুমাশাসক ও বিডিওদের নিয়ে একটি ভিডিয়ো কনফারেন্স করেছেন ৷ সেখানে তিনি মালদা আর মুর্শিদাবাদের জেলাশাসকের উদ্দেশে প্রশ্ন তুলেছেন, ধুলিয়ান আর সামশেরগঞ্জে এখনও বিএসএফ কেন রয়েছে ? তিনি জেনে রাখুন, আমার আবেদনেই ছুটির দিনে আদালত খুলে বিচারপতির নির্দেশে ওই দুই এলাকায় হিন্দুদের বাঁচাতে 17 কোম্পানি বিএসএফ আর সিআরপিএফ নিয়োগ করা হয়েছে ৷"
তাঁর কথায়, "ওই বৈঠকে আরও বিপজ্জনক কথা বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ উত্তর 24 পরগনার জেলাশাসককে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, বাংলাদেশ থেকে ধর্মীয় কারণে এদেশে আসা হিন্দুদের নাম যেন ভোটার তালিকায় না ওঠে ৷ আমার কাছে তার প্রমাণ রয়েছে ৷ বৈঠকে থাকা প্রত্যেকে সেকথা শুনেছেন ৷ এই হলেন আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ৷"
রাজ্যকে কেন্দ্রের দেওয়া টাকার খতিয়ান
শুভেন্দু এদিন দাবি করেন, রাজ্যের এই সরকার এক লাখ ভুয়ো জবকার্ড তৈরি করে সাত হাজার কোটি টাকা তছরুপ করেছে ৷ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের কাছে শুধু লক্ষ্মীর ভাণ্ডারই নয়, 100 দিনের কাজের টাকাও চলে গিয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী ইউপিএ-2তে ছিলেন ৷ 2004 থেকে 2014 সাল পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকার এই রাজ্যে দিয়েছে দুই লাখ কোটি টাকা ৷
তিনি বলেন, "নরেন্দ্র মোদির সরকার 2014 থেকে 2024 সাল পর্যন্ত আপনাকে দিয়েছে আট লাখ কোটি টাকা ৷ মনরেগা প্রকল্পে 2008 থেকে 2014 পর্যন্ত মনমোহন সিংয়ের সরকার দিয়েছে 14 হাজার 500 কোটি টাকা ৷ 2014 থেকে 2022 পর্যন্ত নরেন্দ্র মোদি সরকার দিয়েছে 54 হাজার কোটি টাকা ৷ 2022 সালে এই প্রকল্পে চুরি ধরা পড়েছে ৷ তার তদন্ত চলছে ৷ প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনায় নরেন্দ্র মোদি সরকার আপনাকে 40 লাখ বাড়ি তৈরির জন্য 30 হাজার কোটি টাকা দিয়েছে ৷ কংগ্রেসের আমলে ইন্দিরা আবাস যোজনায় দেওয়া হয়েছিল চার হাজার 644 কোটি টাকা ৷ আর আপনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে বঞ্চনার অভিযোগ তুলছেন?"
বাংলায় শিল্প ও উন্নয়নে 'কাঁটা' মমতা
রাজ্যের বিরোধী দলনেতার অভিযোগ, হাসিমারা, কলাইকুণ্ডা, কল্যাণী, ভাঙড়ে আরও একটি নেতাজি সুভাষচন্দ্র অন্তর্দেশীয় বিমানবন্দর তৈরি এবং বাগডোগরায় দ্বিতীয় এয়ারপোর্টের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার জমি চেয়েছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জমি দেননি ৷ মালদা, বালুরঘাট ও কোচবিহার এয়ারপোর্টকে কেন্দ্র উড়ান স্কিমে স্বয়ংসম্পূর্ণ করতে বলেছে ৷ মুখ্যমন্ত্রী করতে দেননি ৷
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "জোকা থেকে এয়ারপোর্ট পর্যন্ত মেট্রোর কাজ প্রায় শেষ ৷ শুধুমাত্র চিংড়িঘাটায় 600 মিটার এলাকায় জমি নিয়ে জটিলতা রয়েছে ৷ আপনি(মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) সেই সমস্যা মেটাচ্ছেন না ৷ আপনিই বাংলাকে পিছিয়ে দেওয়ার কারিগর ৷ গত এক বছরে রাজ্যে 8200 স্কুল বন্ধ হয়েছে ৷ আপনার সাড়ে 14 বছরের জমানায় ছ'হাজার 888টি শিল্প বন্ধ হয়ে গিয়েছে ৷ ডাবর মধ্যপ্রদেশে, নতুন পেট্রোকেমিক্যাল ওড়িশার পারাদ্বীপে চলে গিয়েছে ৷ টাটা গোষ্ঠী সাড়ে 14 বছরে বাংলায় এক টাকা বিনিয়োগ করেনি ৷ আপনি কার দিকে আঙুল তুলছেন ? প্রধানমন্ত্রীর দিকে ?"
উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার অভিযোগ
এদিন মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে উত্তরবঙ্গকে বঞ্চনার অভিযোগ তোলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক ৷ বাংলায় কেন্দ্রীয় সরকারের একাধিক প্রকল্প তুলে ধরে তিনি বলেন, "কেন্দ্রীয় সরকার উত্তরবঙ্গে এইমস করতে চায় ৷ আপনি জমি দেননি ৷ উত্তরবঙ্গের নাম শুনলে আপনি ছিটকে ওঠেন ৷ কারণ, উত্তরবঙ্গ থেকে আপনি ভোট পান না ৷ 2016 সালে সাবিত্রী মিত্রকে জেতাতে আপনি চাঁই সমাজের উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন ৷ এখনও তা পূরণ করেননি ৷ ভাঙন রোধে আপনি নিজের প্রতিশ্রুতি পূরণ করেননি ৷"
তিনি আরও বলেন, "মালদায় আম, লিচু নিয়ে অনেক ফ্রুট প্রসেসিং ইউনিট গড়বেন বলেছিলেন ৷ কিছুই হয়নি ৷ কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করে এই জেলার পরিযায়ী শ্রমিকদের ভিনরাজ্য থেকে ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছিলেন ৷ অথচ এখনও মালদা থেকে প্রতিদিন অসংখ্য ছেলেমেয়ে অন্য রাজ্যে কাজে যেতে বাধ্য হচ্ছেন ৷ আর যখন তাঁদের মৃতদেহ ফিরে আসে, আপনার মন্ত্রী-ডিএমরা দু'লাখ টাকার চেক আর ফুল নিয়ে তাঁদের বাড়িতে ছবি তুলতে যান ৷"