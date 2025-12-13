ETV Bharat / politics

মেসিকে দিয়ে 'খেলা হবে' বলাতে গিয়ে খেলা উল্টে গিয়েছে, যুবভারতীকাণ্ডে কটাক্ষ শুভেন্দুর

গোটা ঘটনায় অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুকে দায়ী করে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবি জানিয়েছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

Suvendu Adhikari
রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 13, 2025 at 10:59 PM IST

বলাগড়, 13 ডিসেম্বর: যুবভারতী স্টেডিয়ামে মেসিকে দেখিয়ে শত শত কোটি টাকা লুট করার জন্য দায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়। দায়ভার স্বীকার করে ক্ষমা চাইলে হবে না, ওনাকে পদত্যাগ করতে হবে। সবার টিকিটের দাম ফেরাতে হবে, অরূপ বিশ্বাস এবং সুজিত বোস কে মন্ত্রিসভা থেকে সরাতে হবে এবং আইনি পদক্ষেপ নিতে হবে বলে দাবি করেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শনিবার হুগলির বলাগড়ে বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা' অনুষ্ঠানে আসেন শুভেন্দু অধিকারী। বলাগড়ের মাজদিয়া এলাকায় এই জনসভা আয়োজিত হচ্ছে হুগলি সাংগঠনিক জেলা বলাগড় বিধানসভার পক্ষ থেকে। রাজ্যের নানা দুর্নীতি নিয়ে একাধিক আক্রমণ করেন তৃণমূলকে। সভা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নে বিরোধী দলনেতা বলেন, "স্টেডিয়ামে যে বিশৃঙ্খলা হয়েছে তার দায়ভার বিধাননগর পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের। তারা আজ ব্যর্থ হয়েছে। এই অনুষ্ঠানে তারকা ফুটবলার মেসি এসেছিলেন। মেসির আসা অনেকদিন আগেই ঠিক করেছিল শতদ্রু৷ অনুমোদন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী-পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে৷ আয়োজক ছিল ক্রিড়া দফতর, ক্রিড়া সংস্থা ৷ শৃঙ্খলারক্ষার দায়িত্ব, নিরাপত্তার দায়িত্ব ছিল পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ, তাকে সহযোগিতা করেছে কলকাতা পুলিশ৷ এই অনুষ্ঠানে বিশ্ব বিখ্যাত তারকা মেসির সঙ্গে হাত মেলানোর কথা ছিল মুখ্যমন্ত্রীর, সঙ্গে থাকার কথা ছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের৷ পুরো ব্যবস্থাপনা, অনুমোদন, ব্যবস্থাপক, নিয়ন্ত্রক পশ্চিমবঙ্গ সরকার৷ আর পশ্চিমবঙ্গ সরকার মানেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ মেসিকে দেখিয়ে শত শত কোটি টাকা লুট করেছে। এর জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দায়ি৷ এই দায় স্বীকার করে শুধু ক্ষমা চাইলে হবে না, তাঁর উচিত যদি লজ্জা থাকে, তাহলে পদত্যাগ করা৷"

এর সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "মেসিকে দেখার জন্য উন্মাদনা তো থাকবেই। সকলেই 15 হাজার, কুড়ি হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কিনেছেন এক ঝলক মেসিকে দেখার জন্য। কিন্তু, চোর তৃণমূলের নেতারা অরূপ বিশ্বাস, সুজিত বসুরা মেসিকে দেখতে দেয়নি ফুটবল প্রেমীদের। জলের বোতল আনতে দেওয়া হয়নি৷ অথচ, ভেতর থেকে জলের বোতল 100 টাকা দরে বিক্রি করা হয়েছে। কুড়ি টাকার চাউমিন 150 টাকা করে বিক্রি করেছে। এগুলি সব তৃণমূলের চোরেদের কাজ। অরূপ আর সুজিতের দলের কোন কোন নেতারা এইগুলি করেছে প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু। তৃণমূলের চুরি সংস্কৃতির নমুনা আজকে আবার পাওয়া গেল বলে দাবি করেন তিনি।

রবিবার কলকাতায় পা ফেলার সঙ্গে সঙ্গে উত্তেজনা ও উন্মাদনা ছিল চোখে পড়ার মতো। স্টেডিয়ামে মেসির পাশে সর্বদাই দেখা গেল অরূপ বিশ্বাসকে। মেসিকে দেখতে না পেয়ে ফুটবল প্রেমীরা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। চেয়ার জলের ছুড়তে থাকে। বহু মানুষ মাঠের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এর আগেও একাধিক ফুটবলার এসেছে। এরকম বিশৃঙ্খলা ঘটেনি দাবি শুভেন্দুর। তিনি অভিযোগ করেন মেসির নাম করে চুরি করে কোটি কোটি টাকা লুট করল। গোটা ভারত তথা পৃথিবী দেখল। মেসি একজন ইন্টারন্যাশনাল ব্যক্তিত্ব।

কলকাতার এই ঘটনায় সম্পূর্ণ লজ্জাজনক ব্যাপার। মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করে বিজেপি নেতা বলেন, "কলকাতার পর হায়দরাবাদেও মেসির অনুষ্ঠান হয়েছে। আগামিকাল দিল্লি, মুম্বইয়ে অনুষ্ঠান হবে৷ কীভাবে অনুষ্ঠান হচ্ছে, দেখে আসুন। আসল কথা মেসিকে দিয়ে 'খেলা হবে' বলাতে গিয়েছিল। উল্টো খেলা হয়ে গিয়েছে। মেল করেছি। রাজ্যপালকে আমি লিখিতভাবে জানিয়েছি। আমি দাবি করেছি, সবার টিকিটের দাম ফেরাতে হবে। শুধু শতদ্রুকে গ্রেফতার করলেই চলবে না। অরূপ বিশ্বাস ও সুজিত বসুকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করতে হবে। কালীঘাটের পাড়ার লোককে দিয়ে তদন্ত করলে চলবে না। নির্দিষ্ট বিচারককে দিয়ে তদন্ত কমিটি করে আইনত ব্যবস্থা নিতে হবে। প্রতারিত ফুটবলপ্রেমী দর্শকদের পাশে ভারতীয় জনতা পার্টি আছে। কী করে কান ধরে টাকা আদায় করতে হয়, আমি জানি।"

