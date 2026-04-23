কর্মীদের সঙ্গে খেলেন মুড়ি, চষে বেড়ালেন নন্দীগ্রাম ! প্রথম দফার 125 আসনেই জয়ের দাবি শুভেন্দুর

কর্মীদের সঙ্গে খেলেন মুড়ি, চষে বেড়ালেন নন্দীগ্রাম ! প্রথম দফার 125 আসনেই জয়ের দাবি শুভেন্দুর
শুভেন্দুর দাবি, 'পূর্ব মেদিনীপুরে এবার 16-0 হচ্ছে'৷ এদিন স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি তাঁদের আশ্বস্তও করেন বিরোধী দলনেতা ৷
Published : April 23, 2026 at 2:25 PM IST
নন্দীগ্রাম, 23 এপ্রিল: প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বঙ্গে এসে ঝালমুড়ি খাওয়ার পর থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে জোর চর্চা চলছে ৷ এবার বাংলার হাই-ভোল্টেজ আসন নন্দীগ্রামে ভোটগ্রহণের দিনে কর্মীদের সঙ্গে মুড়ি খেতে দেখা গেল শুভেন্দু অধিকারীকে । বঙ্গে ভোটগ্রহণের প্রথম দিন নিজের এলাকা চষে বেড়ালেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা । এদিন বুথে বুথে ঘুরে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি রাজ্যের শাসকদলকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানালেন শুভেন্দু । একইসঙ্গে, পূর্ব মেদিনীপুরে 16টি আসনের সবকটিতেই বিজেপি জয়লাভ করবে বলে প্রবল আত্মবিশ্বাস প্রকাশ করলেন নন্দীগ্রামের বিজেপি বিধায়ক ।
প্রাপ্ত ভিডিয়ো ফুটেজ অনুযায়ী, এলাকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৈরি করা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে এদিন পরিদর্শনে যান বিরোধী দলনেতা । স্কুল ভবনের দেওয়ালে একটি হলুদ বৃত্তের মধ্যে স্পষ্ট লেখা রয়েছে বিধানসভা কেন্দ্র নম্বর 210 (AC-210), অর্থাৎ নন্দীগ্রাম বিধানসভা কেন্দ্র । সেখানে শুভেন্দু অধিকারীকে সাদা পাঞ্জাবি পরিহিত অবস্থায় তাঁর চেনা মেজাজে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেখা যায় । তাঁর সঙ্গে ছিল সংবাদমাধ্যমের বিশাল প্রতিনিধি দল । ভোটকেন্দ্রের প্রবেশপথে 'এন্ট্রি' লেখা গেটের সামনে দাঁড়িয়েই তিনি সেখানে উপস্থিত সাধারণ মানুষ এবং ভোটকর্মীদের সঙ্গে সৌজন্য বিনিময় করেন ।
ভোটকেন্দ্রের ভেতরের চিত্রটি ছিল অত্যন্ত সুশৃঙ্খল এবং শান্তিপূর্ণ । ভোটাররা যাতে নির্ভয়ে ভোট দিতে পারেন, তার জন্য মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্রীয় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী (CAPF)। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশিকা মেনে গোটা এলাকাটি যে কড়া নজরদারির মধ্যে রয়েছে, তা বোঝাতে দেওয়ালে লাগানো রয়েছে সিসিটিভি নজরদারির সতর্কতামূলক পোস্টার । বিদ্যালয়ের করিডোর ধরে হেঁটে যাওয়ার সময় বিরোধী দলনেতা প্রতিটি ঘরে উঁকি দিয়ে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন । সেখানে সাধারণ ভোটাররা, বিশেষ করে মহিলারা অত্যন্ত শান্ত পরিবেশে নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগের জন্য লাইনে অপেক্ষা করছিলেন ।
বুথ পরিদর্শনের পর বাইরে বেরিয়ে এসে সাধারণ মানুষের সঙ্গে কথা বলেন শুভেন্দু অধিকারী । স্থানীয়দের অভাব-অভিযোগ শোনার পাশাপাশি তাঁদের আশ্বস্তও করেন তিনি । নন্দীগ্রাম 1 নং ব্লকের বাবুখান বাড়ে মহিলা কর্মীদের সঙ্গে বসে আলাপচারিতা করেন শুভেন্দু । তখনই তাঁকে মুড়ি খেতে দেখা যায় ৷ এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের সামগ্রিক ভোটচিত্র নিয়ে নিজের মতামত তুলে ধরেন বিরোধী দলনেতা । তাঁর দাবি, আগের বারের তুলনায় এবারের পরিস্থিতি অনেকটাই আলাদা এবং বহু এলাকায় সাধারণ মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দিতে বেরিয়েছেন ।
সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে শাসকদলের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "পূর্ব মেদিনীপুরটা 16-0 হচ্ছে । কোনও প্রশ্নই নেই । শুধু পূর্ব মেদিনীপুরের মধ্যে আমাকে আটকানোর কোনও কথা হবে না ।" রাজ্যের অন্যান্য অংশের ভোট পরিস্থিতি নিয়েও তিনি জোরালো মন্তব্য করেন । তাঁর কথায়, "152টা সিটের মধ্যে 125-এর নীচে বিজেপির নামার কোনও জায়গা নেই । উত্তরবঙ্গ, জঙ্গলমহল সাফ হয়ে গেছে ।" শাসকদলের সাংগঠনিক দুর্বলতার দিকে ইঙ্গিত করে তিনি দাবি করেন, এদিন এই এলাকারই 50টির বেশি বুথে তৃণমূলের কোনও পোলিং এজেন্ট নেই ।
2021 সালের বিধানসভা নির্বাচনের হাই-প্রোফাইল লড়াইয়ের প্রসঙ্গও এদিন উঠে আসে বিরোধী দলনেতার কথায় । সেবার বেশ কিছু বুথে তাঁকে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ ছিল তাঁর । সেই প্রসঙ্গে আক্রমণাত্মক ভঙ্গিতে তিনি বলেন, "যেগুলোতে ঢুকতে দেয়নি বেছে বেছে... মমতা দাঁড়িয়েছিল এখানে, চোর মমতা... আমার সব হিসাব করা ছিল, মাথায় লেখা ছিল । আমি আজকে বদলা নিয়ে নিয়েছি ।"
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, হেভিওয়েট প্রার্থীদের ভোটের দিন বুথে বুথে ঘোরার এই দৃশ্য বাংলার রাজনীতিতে অত্যন্ত পরিচিত । একদিকে এতে দলীয় কর্মীদের মনোবল বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে ভোটাররাও ভরসা পান । তবে, কড়া নিরাপত্তায় উৎসবের মেজাজে ভোটগ্রহণের পাশাপাশি বিরোধী দলনেতার এই তীক্ষ্ণ মন্তব্য এবং আত্মবিশ্বাসী ভবিষ্যদ্বাণী ভোটের উত্তাপকে আরও কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে । সংবাদমাধ্যমের ভিড়, কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহলদারি এবং রাজনৈতিক নেতৃত্বর দাপুটে উপস্থিতি - সব মিলিয়ে নন্দীগ্রামের নির্বাচন যে এবারও যথেষ্ট নজরকাড়া, তা এই চিত্র থেকেই স্পষ্ট ।