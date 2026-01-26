বিপ্লব দেবের সভামঞ্চে অগ্নিসংযোগে বেহালায় ধুন্ধুমার, বিক্ষোভ শুভেন্দুদের

বিপ্লব দেবের সভামঞ্চে অগ্নিসংযোগে বেহালায় ধুন্ধুমার, বিক্ষোভ শুভেন্দুদের
তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষের জেরে আজও উত্তপ্ত বেহালার শখেরবাজার এলাকা ৷ শুভেন্দু অধিকারীর নেতত্বে ঠাকুরপুকুর থানায় ডেপুটেশন জমা দেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷
Published : January 26, 2026 at 7:18 PM IST
কলকাতা, 26 জানুয়ারি: তৃণমূল ও বিজেপির সংঘর্ষের জেরে আজও উত্তপ্ত বেহালার শখেরবাজার এলাকা ৷ রবিবার বিজেপি সাংসদ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব বক্তব্য রেখে চলে যাওয়ার পরই তৃণমূলের কর্মী-সমর্থকরা সভামঞ্চ ভাঙচুর করে আগুন লাগিয়ে দেয় বলে অভিযোগ করেছে বিজেপি ৷ এরই প্রতিবাদে সোমবার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর নেতত্বে ঠাকুরপুকুর থানায় ডেপুটেশন জমা দেন বিজেপির কর্মী-সমর্থকরা ৷ যদিও শাসকদলের অভিযোগ, তাদের ক্লাবে ঢুকে তাণ্ডব চালিয়েছে বিজেপি ৷
রবিবার সন্ধ্যায় বিজেপির সভা মঞ্চে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে রীতিমতো উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বেহালার সখেরবাজার এলাকা । ডায়মন্ডহারবার রোডের উপর বড়িশা ক্লাবে ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার ফাইনাল ম্যাচ চলছিল ৷ অপরদিকে, ওই জায়গা থেকে অদূরেই ছিল বিজেপির 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা'-র অংশ হিসেবে একটি জনসভা ৷ সেখানে বক্তব্য রাখছিলেন রাজ্যে বিজেপির অবজারভার হিসেবে নিযুক্ত বিপ্লব দেব ৷ তিনি সভা করে বেরিয়ে যাওয়ার পরই ওই সভার উপর তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা হামলা চালায় বলে অভিযোগ ৷ অভিযোগ, চেয়ার ও অন্যান্য সামগ্রী ভাঙচুর করার পাশাপাশি তাতে আগুনও লাগিয়ে দেওয়া হয় ৷ আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে যায় দমকল ৷
এই ঘটনার পর ঘটনাস্থলে গিয়ে পালটা বিজেপির বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন তৃণমূল বিধায়ক রত্না চট্টোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "প্রায় 10 বছর ধরে এই টুর্নামেন্ট চলছে ৷ আমি বেহালা পূর্বের বিধায়ক হওয়ার পর থেকেই এই খেলা দেখছি ৷ আমি আজ রেডি হয়ে এসেছিলাম এই খেলার ফাইনাল দেখতে ৷ এর মধ্যেই শুনি, বিজেপির কিছু ছেলে বড়িশা ক্লাবের ভেতরে ভাঙচুর চালিয়েছে ৷ এই টুর্নামেন্ট বেহালা পূর্বের একটা গর্বের বিষয় ৷ আমি মনে করি, এই ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট যাতে না-হতে পারে, সেজন্যই এটা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়েছে ৷ কিন্তু বিজেপি জানে না, বাংলায় আমরা তৃণমূল করি ৷ ওরা যত হামলা করবে, আমরা তত কঠিন হব ৷"
এদিকে, ঘটনার প্রতিবাদে সরব হয় গেরুয়া শিবিরও ৷ দোষীদের শাস্তির দাবিতে সোমবার বিকেল পাঁচটায় শখেরবাজার পেট্রল পাম্প থেকে একটি মিছিল করে ঠাকুরপুকুর থানায় ডেপুটেশন জমা দিতে যান শুভেন্দু অধিকারীরা ।
ঘটনার একটি ভিডিয়ো নিজের সোশাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে পোস্ট করে শাসকদলকে একহাত নেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷ তিনি লেখেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শাসনকালে পশ্চিমবঙ্গ কার্যত আইন-শৃঙ্খলাহীনতার অতল গহ্বরে নেমে গেছে, যার লজ্জাজনক পরিণতি প্রতিদিন রাজ্যের সর্বত্র স্পষ্ট হয়ে উঠছে । তৃণমূল কংগ্রেস সমাজবিরোধী দুর্বৃত্তবাহিনীকে ব্যবহার করে সাংবিধানিক দায়িত্বে নিযুক্ত ভারতের নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের উপর হুমকি ও হামলা চালাচ্ছে । একইসঙ্গে বিরোধী রাজনৈতিক দলের কর্মী ও সমর্থকদের উপর পরিকল্পিতভাবে নির্যাতন ও আক্রমণ চালানো হচ্ছে, সবই আইনের রক্ষক পুলিশের প্রকাশ্য উপস্থিতিতে । গোটা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আজ প্রকাশ্যে চলছে এক 'মহাজঙ্গলরাজ'।"
বেহালার ঘটনার জবাব দেওয়া হবে বলে হুঁশিয়ারি দিয়ে সুকান্ত আরও বলেন, "এবার তৃণমূল কংগ্রেস অন্যায়ের সমস্ত সীমা ছাড়িয়ে গেছে । দক্ষিণ কলকাতার বেহালা পশ্চিম বিধানসভা অঞ্চলে ভারতীয় জনতা পার্টি পশ্চিমবঙ্গ-এর মাননীয় ইলেকশন কো-ইনচার্জ তথা ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব দেব মহাশয়ের সভায় তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা বর্বরোচিত হামলা চালিয়েছে । সভাস্থল ও মঞ্চে ব্যাপক ভাঙচুরের পাশাপাশি মঞ্চে আগুন ধরিয়ে দেওয়ার মতো নৃশংস ঘটনাও ঘটানো হয় । ডায়মন্ড হারবার রোডে এই ঘটনার সময় কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা উপস্থিত থাকলেও তারা উন্মত্ত তৃণমূল গুন্ডাবাহিনীকে রুখতে কার্যকর কোনও পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি, যা একটি সুস্পষ্ট চক্রান্তের প্রমাণ । এই ঘটনা স্পষ্ট প্রমাণ করে দেয় যে ব্যর্থ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূল কংগ্রেস গভীর আতঙ্কে ভুগছে । গণতান্ত্রিক পথে জনগণের রায়ের মুখোমুখি হওয়ার সক্ষমতা হারিয়ে তারা সন্ত্রাস ও হিংসাকেই একমাত্র হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে । তৃণমূল কংগ্রেসের এই সন্ত্রাসের জবাব ইঞ্চিতে ইঞ্চিতে দেওয়া হবে ।"