মুখ্যসচিবের তত্ত্বাবধানে রাজ্যবাসীকে উন্নয়নের ফিরিস্তি দেবে মমতার সরকার, অভিযোগ শুভেন্দুর

মুখ্যসচিবের তত্ত্বাবধানে রাজ্যবাসীকে উন্নয়নের ফিরিস্তি দেবে মমতার সরকার, অভিযোগ শুভেন্দুর
সোমবার বিজেপির রাজ্য দফতরে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷ সেখানেই তিনি এই নিয়ে অভিযোগ করেন৷
Published : December 8, 2025 at 6:31 PM IST
কলকাতা, 8 ডিসেম্বর: সম্প্রতি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর 15 বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বের উন্নয়নের পাঁচালি প্রকাশ করেছেন৷ সেই পাঁচালিকে সামনে রেখে বিধানসভা ভোটের আগে প্রচারে নেমে পড়েছে তৃণমূল কংগ্রেস৷ কিন্তু প্রশাসনের সবস্তরকে ব্যবহার করে এই নিয়ে প্রচারের ব্যবস্থা করা হয়েছে, সোমবার এমনই অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷
এদিন বিজেপির রাজ্য দফতরে তিনি সাংবাদিক বৈঠক করেন৷ সেখানেই তিনি এই অভিযোগ করেন৷ কীভাবে প্রশাসনের সবস্তরকে ব্যবহার করে এই প্রচার হবে, তার ব্যাখ্যাও দেন তিনি৷ দাবি করেন, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থের তত্ত্বাবধানেই রাজ্যজুড়ে প্রচার কর্মসূচি চালাবে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার।
উন্নয়নের পাঁচালির ‘পর্দাফাঁস’ শুভেন্দু অধিকারীর!
বিরোধী দলনেতার দাবি, গত শুক্রবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সব জেলার ডিএম এবং বিডিও-দের নির্দেশ দিয়েছেন যে গত 15 বছরের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের ভালো কাজের প্রচার চালাতে হবে জেলায়-জেলায়। সরকারের সবক’টি প্রকল্পের কথা তুলে ধরতে হবে।
শুভেন্দু অধিকারীর দাবি, এই নির্দেশে আরও বলা হয়েছে যে জেলাশাসকদের ও বিডিও-দের এখন থেকে প্রচার সর্বোচ্চস্তরে নিয়ে যেতে হবে। প্রতিটি এলাকাকে রাখতে হবে নিবিড় প্রচারের আওতায়। বলতে হবে, এই কাজ শুধুমাত্র রাজ্যে সরকারই করছে। প্রচারের জন্য ব্যবহার করতে হবে লিফলেট ও মাইক। মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া হোর্ডিং এলাকায় এলাকায় দৃশ্যমান ভাবে রাখতে হবে। 15 বছরের রিপোর্ট কার্ড ও উন্নয়নের পাঁচালি সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া সরকারের চ্যালেঞ্জ৷
বিরোধী দলনেতার দাবি, গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে শিলান্যাসের সংখ্যা তুলে ধরতে হবে। এরপর প্রচার কাজ শেষ হলে জেলাশাসকদের গ্রাম পঞ্চায়েতস্তরে একটা বৈঠক করতে হবে। বৈঠকে থাকতে হবে এলাকার জনপ্রতিনিধি, পঞ্চায়েত সদস্য এবং গ্রামবাসীদের। বৈঠকের উপস্থিতি ন্যূনতম 500 জন নিশ্চিত করতে হবে। সেখানে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দিয়ে বৈঠক করতে হবে। উপস্থিতিতে অন্তত 50 শতাংশ মহিলা হতে হবে।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "প্রচার কর্মযজ্ঞ শুরু হতে চলেছে, যেটা বিজেপি পর্দাফাঁস করল। মানুষকে বলব মিটিংগুলোতে গিয়ে চাকরির তালিকা দেখতে চাইবেন, যে চাকরি মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। কেন বাড়ি বা শৌচালয় পাননি, প্রশ্ন করবেন। কেন জল পৌঁছায়নি, সেটা প্রশ্ন করবেন। শিক্ষার এই অবস্থা কেন, প্রশ্ন করবেন। শিল্প কেন তাড়ানো হয়েছে, প্রশ্ন করবেন৷ কেন মহিলাদের নিরাপত্তা নেই, সেই প্রশ্ন করবেন।"
বিজেপিতে যোগদানে কমিটি
বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে ভারতীয় জনতা পার্টির প্রাথমিক সদস্য পদ নেওয়ার জন্য অনেকে আবেদন করেছিলেন বলে এদিন জানিয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তিনি জানান, এজন্য রাজ্যস্তরে একটা টিম তৈরি হয়েছে৷ নেতৃত্বে রয়েছেন বিজেপির সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায়।
বিরোধী দলনেতা জানান, অরাজনৈতিক মানুষ বা যাঁদের বিরুদ্ধে কোথাও কোনও অভিযোগ নেই, তাঁদের দলের প্রাথমিক সদস্য পদ দেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে৷ এই কাজ বুথ, মণ্ডল ও জেলাস্তরে চলছে। কয়েক হাজার পরিবার উত্তরবঙ্গের কোচবিহার থেকে মুর্শিদাবাদ হয়ে মেদিনীপুর-চব্বিশ পরগনা পর্যন্ত বিজেপিতে যোগদান করতে চাইছেন৷ এদের মধ্যে অনেক আদিবাসী পরিবারও আছে৷ তাদের বিজেপিতে নেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে।
শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "বিজেপি দশ শতাংশ ভোট বাড়ানো এবং 50 লক্ষ বাড়তি ভোট আমাদের পক্ষে আনার জন্য একটি কর্মসূচি প্রদেশ সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। রাজ্যস্তরে ও সমাজের বিভিন্নস্তরের যাঁরা কাজ করেন, অধ্যাপক-শিক্ষক-ডাক্তার-অবসরপ্রাপ্ত আধিকারিক বিভিন্ন পেশার সঙ্গে যুক্ত কবি-সাহিত্যিক লেখক, এই ধরনের যাঁরা বিনা শর্তে ভারতীয় জনতা পার্টিতে সদস্যপদ নিয়ে দলকে সমৃদ্ধ করতে চান, এমন আবেদন আগে গ্রহণ করা হয়নি৷ তবে গত দু’সপ্তাহ ধরে গ্রহণ করা হচ্ছে।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘তালিকা শর্টলিস্ট করা হয়েছে। আর তিনজন ব্যক্তি যোগদান করছেন। আজ বিজেপিতে যোগদান করলেন অধ্যাপক অজয়কুমার দাস, অধ্যাপক সঞ্জীব হাঁসদা এবং পুলিশের ইন্সপেক্টর পদ থেকে পদত্যাপ করে বঙ্কিম বিশ্বাস যোগদান করছেন।"