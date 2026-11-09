শব্দবাজি নিয়ে সমালোচনা কমিউনিস্টরা করছে, মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় বামেরা

শব্দবাজি নিয়ে সমালোচনা কমিউনিস্টরা করছে, মুখ্যমন্ত্রীর নিশানায় বামেরা
Suvendu Adhikari on Menace of Firecrackers: কালীপুজোর রাতে দেদার শব্দবাজি ! 600 ছাড়াল কলকাতার বায়ুদূষণের মাত্রা ৷ পুলিশকে কটাক্ষ কুণালের ৷
Published : November 9, 2026 at 5:30 PM IST
কলকাতা, 9 নভেম্বর: কালীপুজোর রাতে আদালতের নির্দেশ অগ্রাহ্য করে কলকাতাজুড়ে শব্দবাজির দাপট ! অভিযোগ, রাত বাড়তেই শহরের একাধিক এলাকায় শব্দসীমা ভাঙা হয়েছে ৷ এর জেরে মারাত্মক আকার নেয় মহানগরীর দূষণ । যদিও শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে বামেদের দিকেই আঙুল তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, শব্দবাজি নিয়ে শুধু বামেরাই সমালোচনা করছে ৷
উল্লেখ্য, রবিবার কালীপুজোর রাতে বিভিন্ন জায়গা থেকে শব্দবাজির তাণ্ডবের অভিযোগ উঠেছে ৷ রাত বাড়তে তা আরও বৃদ্ধি পায় বলে অভিযোগ ওঠে ৷ পাশাপাশি, পরিবেশ দূষণও মারাত্মক আকার নেয় বলে অভিযোগ ৷ পরিসংখ্যান বলছে, 8 নভেম্বর রাত 8টায় শহরের বাতাসের মানসূচক (AQI) ছিল 248 । রাত 11টায় তা লাফিয়ে পৌঁছায় সর্বোচ্চ 623-এ । মধ্যরাতেও দূষণ সূচক ছিল 608 । পরদিন 9 নভেম্বর দুপুর আড়াইটে নাগাদ তা নেমে আসে 164-তে ।
এই পরিস্থিতি নিয়ে শুরু হয়েছে জোর রাজনৈতিক তরজা । শব্দবাজির তাণ্ডব নিয়ে বিরোধীদের অভিযোগ উড়িয়ে বামেদের দিকেই আঙুল তুলেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তিনি বলেন, ‘‘শব্দবাজি নিয়ে সমালোচনা কমিউনিস্টরা করছে । আমরা নিয়ন্ত্রণ করেছি সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মেনে । 10টার পরে কোথাও কোথাও হয়েছে, পুলিশ ব্যবস্থাও নিয়েছে অনেকগুলো । এটা দেখুন, ডিজে বন্ধ করেছি । আমরা চাই না পরিবেশ দূষণ হোক । কিন্তু দীপাবলিতে একটু আনন্দ করবে, আলোটালো একটু হবে, গ্রিন ক্র্যাকার ফাটাবে, তাতেও এত অসুবিধা কেন ? আসল কথা হল, কিছু লোকের খুব সমস্যা । এত সনাতনের জাগরণ ঘটেছে, এই জন্যে কিছু লোকের সমস্যা আছে ।’’
এর সঙ্গেই ধর্মীয় রীতিনীতির প্রসঙ্গ টেনে তাঁর সংযোজন, ‘‘যারা এগুলি বলছে, অভিযোগ করছে, এরা আমাদের হিন্দুদের ধর্মীয় অনুষ্ঠানটাকে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পরিণত করেছিলেন । শাস্ত্রটাকে সরিয়ে দিয়েছিলেন । শাস্ত্র বাদ দিয়ে তো ধর্ম হয় না । এবং এদের কাউকে দেখবেন, এরা কপালে টিকা লাগায় না । আমরা বিপত্তারিণী পুজোয় ডোর পরি, (ওরা) ডোর লাগাবে না হাতে । এদের গলায় কারও তুলসী পাবেন না ।’’
পুলিশের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, ‘‘কিন্তু আমরা শব্দের তাণ্ডব অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করেছি । দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদ রাস্তায় ছিল । এনজিওরাও ছিল, পুলিশও ছিল । অনেক বাজেয়াপ্ত হয়েছে, অনেক মামলাও করেছে । এত বিরাট এলাকা, এত তো বাড়িতে বাড়িতে বাজি ফেটেছে । এত বিপুল পরিমাণ পুলিশ নেই, প্রত্যেকটা ফ্ল্যাটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে । চেষ্টা করা হয়েছে । তিনটে-চারটে অগ্নিকাণ্ড ঘটেছে, সেখানে ক্যাজুয়ালিটি নেই, নো ইনজুরি । খুব দ্রুততার সঙ্গে ফায়ার ব্রিগেড, পুলিশ, স্থানীয় মানুষ তারা তিন-চারটে ঘটনায় কাজ করেছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এটা তো দীপাবলিতে, কালীপুজোতে হয়ে এসেছে ৷ কিন্তু আমার মনে হয়েছে নিয়ন্ত্রণ করা হয়েছে ।’’ যাঁরা সুপ্রিম কোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়ের বাইরে শব্দবাজি এক ঘণ্টা বেশি ফেটেছে বলে অভিযোগ করছেন, তাঁদের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘গোটা রাজ্যে যে ডিজে বন্ধ হয়েছে, এর প্রশংসাটাও এই রাজ্যের সরকারের পাওয়া উচিত । নইলে আগে যে অবস্থায় ছিল... ৷’’
শুভেন্দুর দাবি, ডিজে প্রত্যন্ত এলাকায় বাজানো হয়ে থাকতেও পারে ৷ রাস্তার পাশে কোথাও ডিজে বাজছে বলে তিনি শোনেননি৷ তিনি বলেন, ‘‘আমি অন্তত রাস্তার পাশে ডিজে শুনিনি । কারণ, আমি তো রাস্তাতেই থাকি সারাক্ষণ ।’’ একই সঙ্গে তিনি জানিয়েছেন যে শব্দবাজির তাণ্ডবের বিরুদ্ধে যা অভিযোগ উঠেছে, তার বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই পরিবেশ দফতর ব্যবস্থা নিচ্ছে, পুলিশ ব্যবস্থা নিচ্ছে ।
অন্যদিকে, সোশাল মিডিয়ায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশাসনকে একহাত নিয়েছেন মমতা তৃণমূলের নেতা তথা বেলেঘাটার বিধায়ক কুণাল ঘোষ । তাঁর বক্তব্য, ‘‘এই শব্দবাজি, তা নিয়ে পুলিশের অকারণ সমালোচনা করবেন না । এত সমালোচনা কিসের ? ফেসবুক খুললেই শব্দবাজি, শব্দবাজি, রাতভর শব্দবাজি । তা পুলিশ কি করবে ? সারারাত জেগে জেগে কি ওই শব্দবাজি ধরবে ? কত কাজ জানেন পুলিশের ? আরে পুলিশও তো মানুষ ! দিন নেই, রাত নেই, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের যাঁরা সৈনিক, তাঁদের খুঁজে খুঁজে বার করে হুমকি দিতে হবে । তাঁদের কেস লিখতে হবে, কতগুলো ধারা, নতুন বই নিয়ে বসে, তাঁদেরকে থানায় ডাকতে হবে, জেরা করতে হবে ।’’
কটাক্ষের সুরে কুণাল ঘোষ আরও লেখেন, ‘‘ফালতু কেসে এত বড় বড় নোট লিখতে হবে, অ্যারেস্ট করতে হবে, কোর্টে যেতে হবে, জেলে পাঠাতে হবে । বিজেপির যদি ভুল করেও কেউ ধরা পড়ে যায়, সিসিটিভি ফুটেজে এসে যায়, তাদেরকে আবার প্রোটেকশন দিয়ে বার করে দিতে হবে । তা পুলিশের কাজ নেই ? আপনারা ভেবেছেন কী ? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৈনিকদের বিরুদ্ধে না নেমে, পুলিশ শব্দবাজি খুঁজে বেড়াবে ? আপনারা এত অমানবিক হলেন কী করে ?’’
তিনি আরও লিখেছেন, ‘‘এ তো খুব সমস্যা ! চারটে শব্দবাজি ফেটেছে, আপনারা ফেসবুকে পোস্ট করতে শুরু করলেন । আর পুলিশে ঘুরে ঘুরে, এক একটা লোককে কোথা থেকে ধরে এনে, বেচারা জানে না কিছু, তাঁর বিরুদ্ধে কেস লেখা - আপনি জানেন কত কঠিন কাজ ! তা সে কাজগুলো করবে না, বাজি ধরে বেড়াবে ? এইভাবে পুলিশের সমালোচনা আমি সমর্থন করতে পারছি না ।’’
ফলে বাজি দূষণে শহরের বাতাস বিষিয়ে ওঠার পাশাপাশি, বাজি নিয়ন্ত্রণ ও পুলিশের ভূমিকা নিয়ে শাসক-বিরোধীর রাজনৈতিক বাকযুদ্ধে পারদ চড়েছে ।
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