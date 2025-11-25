ETV Bharat / politics

টাকা না-দেওয়ায় লাইসেন্স বাতিল, কপ্টার-কাণ্ডে মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর

মঙ্গলবার বীরভূমের সাঁইথিয়ার সভা থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে রেজিস্টার্ড জোকার বলেও কটাক্ষ করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী৷

Suvendu Adhikari
বীরভূমের সাঁইথিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : November 25, 2025 at 9:20 PM IST

5 Min Read
সাঁইথিয়া ও বর্ধমান, 25 নভেম্বর: লাইসেন্স সংক্রান্ত সমস্যার কারণে মঙ্গলবার উত্তর 24 পরগনার বনগাঁর কর্মসূচিতে যাওয়ার জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে পারেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়৷ বীরভূমের সাঁইথিয়ায় বিজেপির কর্মসূচিতে যোগ দিতে এসে এই নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে কটাক্ষ করেন শুভেন্দু অধিকারী৷ তাঁর দাবি, লাইসেন্সের জন্য টাকা না-দেওয়ার কারণেই এদিন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হেলিকপ্টারে চড়তে পারেননি৷ একই সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীকে ‘রেজিস্টার্ড জোকার’ বলেও কটাক্ষ করেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা৷

এদিন বীরভূমের সাঁইথিয়ায় 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা' করে বিজেপি৷ সেখানে যোগ দেন শুভেন্দু অধিকারী। পরে তিনি একটি পথসভা করেন৷ সেই সভার মঞ্চ থেকে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর হেলিকপ্টার বিভ্রাটের প্রসঙ্গ তোলেন৷ বিরোধী দলনেতা বলেন, "আরে আপনার হেলিকপ্টারের লাইসেন্স নেই। কে আটকেছে? আমি। দেখিয়ে দেব কাগজ৷ আপনি টাকা দেননি৷ হেলিকপ্টার কোম্পানির সঙ্গে আপনার চুক্তি রিনিউয়াল করেননি৷ তাই আজকে হেলিকপ্টারে আপনি চড়তে পারেননি৷’’

টাকা না-দেওয়ায় লাইসেন্স বাতিল, কপ্টার-কাণ্ডে মমতাকে কটাক্ষ শুভেন্দুর (ইটিভি ভারত)

এর পর কটাক্ষ ছুঁড়ে দেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্দেশে৷ বলেন, ‘‘ভীষণ কষ্ট হচ্ছে বলুন৷ হেলিকপ্টারে চড়তে পারেননি তার জন্য এত দুঃখ, এত কষ্ট, এত বেদনা? আর আপনি বলেন মা-মাটি-মানুষ। কেন আপনাকে হেলিকপ্টার চড়তে হবে? আপনি তো আগে হেলিকপ্টারে চড়তেন না৷ মানুষকে তো বলেছিলেন বদলা নয়, বদল চাই৷ এখন তো সব উলটে গিয়েছে।"

প্রসঙ্গত, মঙ্গলবার বনগাঁর সভা ও ঠাকুরনগরের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হেলিকপ্টারে যাওয়ার কথা থাকলেও, শেষ মুহূর্তে 'লাইসেন্স সংক্রান্ত' সমস্যার কারণে, তা বাতিল হয়ে যায়। অগত্যা সড়কপথেই বনগাঁর উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর সভামঞ্চ থেকে ঘটনাকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপও দেগেছেন তৃণমূল সুপ্রিমো। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, হেলিকপ্টার আটকে তাঁকে দমানো যাবে না, বরং সড়কপথে এসে তাঁর জনসংযোগ আরও নিবিড় হয়েছে।

প্রশাসনিক সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যবহারের জন্য নির্দিষ্ট সরকারি হেলিকপ্টারটিতে লাইসেন্স সংক্রান্ত জটিলতা দেখা দেয়। সকাল 10টা নাগাদ মুখ্যমন্ত্রীকে জানানো হয় যে কপ্টারটি ব্যবহার করা যাবে না। অথচ বনগাঁর ত্রিকোণ পার্কে এসআইআরের প্রতিবাদ সভায় তাঁর পৌঁছনোর কথা ছিল দুপুর সাড়ে 12টায়। শেষমেশ সড়কপথে যেতে হয়েছে৷

বীরভূমের সাঁইথিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

বনগাঁর সভা থেকে একাধিক ইস্যুতে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হন মমতা৷ মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ‘‘বাংলায় আঘাত করলে আমি সারা ভারতবর্ষ নাড়িয়ে দেব৷’’ এই নিয়েও এদিন মমতার বিরুদ্ধে সরব হন শুভেন্দু৷ তাঁর কথায়, ‘‘উনি নাকি বলছেন ভারতকে নাড়িয়ে দেবেন। এ কী ভাষা? আমরা বিধান রায়কে দেখেছি, অজয় মুখার্জিকে দেখেছি, জ্যোতিবাবু, বুদ্ধদেববাবু-কেও দেখেছি। এ কী ভাষা? আপনি ভারতকে নাড়িয়ে দেবেন? গুন্ডাদের মতো ভাষা। আজকের বক্তব্য শুনে মনে হচ্ছে, আমি যেমন কল্যাণ, মদনকে বলি রেজিস্টার্ড মাতাল৷ আমাদের মুখ্যমন্ত্রীকে মনে হচ্ছে রেজিস্টার্ড জোকার।"

সামনেই বাংলায় বিধানসভা নির্বাচন৷ সেই প্রসঙ্গেও মমতার সমালোচনা শোনা গিয়েছে নন্দীগ্রামের বিধায়কের মুখে৷ তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হাত থেকে বাঁচতে গেলে রাষ্ট্রপতি শাসন করে ভোট করতে হবে। নন্দীগ্রামে হারিয়েছি, ভবানীপুর হারাব, কিছু করতে পারবে না। বিরোধী দল কাকে বলে বিজেপি দেখিয়ে দিয়েছে।’’

পাশাপাশি বিধানসভায় 77 থেকে 177 আসনে জয়ী হওয়ার অঙ্গীকার করেন এই বিজেপি নেতা৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "পরিবর্তন সংকল্প সভা থেকে শপথ নিন, বীরভূমের ডেমোগ্রাফি (জনবিন্যাস) অনুযায়ী এক থেকে দু’টি আসনে আমরা জিততে পারব না৷ কিন্তু, 7 থেকে 8 জন বিধায়ক পাঠাতে পারলে, আমরা 3 থেকে 77 হয়েছি৷ 77 থেকে 177 হব বিধানসভায়৷ বাঙালি রাষ্ট্রবাদী শিক্ষিত মুসলমানদের বলব এগিয়ে আসুন।"

বীরভূমের সাঁইথিয়ায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

এদিন বীরভূমের কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আগে বর্ধমানে বিজেপির কার্যালয়ে যান বিরোধী দলনেতা নেতা৷ সেখানে ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে মুখ খোলেন৷ বলেন, ‘‘SIR নিয়ে বিরোধীদের কোনও চাপ নেই। যদি কারও চাপ থাকে, তা আছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের। আসলে বিহারের মতো ডাটা এন্ট্রি সিস্টেম চালু না-করায় BLO দের উপর বাড়তি চাপ তৈরি হয়েছে৷’’

একই সঙ্গে তিনি সরব হন পূর্ব বর্ধমানের জেলাশাসক ও পুলিশ সুপারের বিরুদ্ধে৷ শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘‘পুলিশ আর তৃণমূল যদি এক হয়ে যায়, তাহলে কোনও বিচার পাওয়া যাবে না। কিছুদিন আগে পুলিশ সুপার ও জেলাশাসককে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের কর্মসূচিতে যোগ দিতে। এখানকার বিধায়কের কর্মসূচিতে যোগ দিচ্ছে। বর্ধমানের তৃণমূল নেতা রাসবিহারী হালদার ডায়মন্ড হারবারে এনজিও-র নামে কোটি কোটি টাকা পাঠাচ্ছে। তাঁকে ইনকাম ট্যাক্স নোটিশ পাঠিয়েছে। পাঁচ টাকা দিয়ে খাবার খাওয়ানো হচ্ছে৷ অথচ কোন সোর্স থেকে সেই খাবার খাওয়ানো হচ্ছে, সেটা না-জেনেই জেলাশাসক সেই অনুষ্ঠানে চলে যাচ্ছেন। ফলে কে পুলিশ, কে ডিএম, কে তৃণমূল, সেটা মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে। এখানকার ডিএম আয়েশা রানি এ কিন্তু বিপদে পড়বেন!’’

পূর্ব বর্ধমানে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী (নিজস্ব ছবি)

শাসক দলের সমালোচনা করে তিনি বলেন, ‘‘তৃণমূল কংগ্রেসের প্রোগ্রাম মানেই তো টাকা নয়ছয়ের গল্প। কোনও নথির অস্তিত্ব নেই। এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ পানাগড় পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছে। এবার এদিকে আউশগ্রাম-সহ অন্যান্য জায়গায় ঢুকে পড়বে। সব বালির টাকা, কয়লার টাকা, পাথরের টাকা, তোলাবাজির টাকা। প্রকৃতি মা দু’হাত ভরে দিয়েছে। আর তারা ধ্বংস করে যাচ্ছে।’’

শুভেন্দু আরও বলেন, ‘‘রাজস্বের টাকা সরকারি ঘরে যাওয়ার কথা৷ সেই টাকা তৃণমূল কংগ্রেসের ঘরে যাচ্ছে। সেই টাকা দিয়ে নির্বাচন হচ্ছে। চাকরি নেই, নারী সুরক্ষা নেই, শিল্প নেই, কৃষকের ধানের মূল্য নেই, স্কুলে শিক্ষক নেই, কলেজে ছাত্র নেই, হাসপাতালে ওষুধ নেই। তাই স্বাভাবিকভাবে ভোটের আগে লুটের মাল বিতরণ চলছে। তাতে পুলিশ ও জেলাশাসক সঙ্গ দিচ্ছে।’’

