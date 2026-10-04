'ভুয়ো পায়ের চোট' দেখিয়ে বিজেপিকে ফাঁসানো হয়েছিল ! নন্দীগ্রামে মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর

'ভুয়ো পায়ের চোট' দেখিয়ে বিজেপিকে ফাঁসানো হয়েছিল ! নন্দীগ্রামে মমতাকে নিশানা শুভেন্দুর
Nandigram fake leg injury: 2021 সালের 10 মার্চ নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে আহত হয়েছিলেন মমতা। শুভেন্দুর কটাক্ষ, "10 মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মিথ্যা দিবস পালন করলে কেমন হয়?"
Published : October 4, 2026 at 3:19 PM IST
নন্দীগ্রাম, 4 অক্টোবর: নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনের প্রচারের শেষ দিনে ফের 2021-এর বিধানসভা ভোটের স্মৃতি টেনে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করলেন বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর অভিযোগ, 2021 সালে নন্দীগ্রামে প্রচারের সময় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পায়ের চোট নিয়ে 'মিথ্যা দাবি'র ভিত্তিতে তৃণমূল সরকার সিআইডিকে ব্যবহার করে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার মামলা করেছিল ।
প্রসঙ্গত, 2021 সালের 10 মার্চ নন্দীগ্রামে প্রচারে গিয়ে আহত হয়েছিলেন মমতা । সেই ঘটনার চিকিৎসা, চোটের প্রকৃতি এবং 'পা ভাঙা' নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক ফের তীব্র হয়েছে উপনির্বাচনের আগে । এই প্রসঙ্গে শুভেন্দুর কটাক্ষ, "10 মার্চ পশ্চিমবঙ্গ মিথ্যা দিবস পালন করলে কেমন হয় ?"
রবিবার বিজেপি প্রার্থী হাসিরানি রথের সমর্থনে নন্দীগ্রামে পদযাত্রা করেন শুভেন্দু । হাসিরানি প্রয়াত চন্দ্রনাথ রথের মা । প্রচারের শেষ লগ্নে ফের মমতার পায়ের চোটের প্রসঙ্গ তুলে শুভেন্দু বলেন, সরকারি নথিতে যদি চোট বা হাড় ভাঙার প্রমাণ না থাকে, তা হলে সেই ঘটনাকে সামনে রেখে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছিল কেন ? শুভেন্দুর দাবি, "আগের তৃণমূল সরকার সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগের ভিত্তিতে বিজেপি নেতাদের হয়রান করেছে । খুনের চেষ্টার মামলা করা হয়েছিল, অথচ সরকারি নথিতে হাড় ভাঙার কোনও প্রমাণ ছিল না ।"
শনিবার সাংবাদিক বৈঠকেও একই দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী । হাতে একটি নথি তুলে ধরে তাঁর দাবি ছিল, সেটিই মমতার চিকিৎসা সংক্রান্ত রিপোর্ট এবং সেখানে পায়ের হাড় ভাঙার কোনও প্রমাণ নেই ।
রবিবারের প্রচারে শুভেন্দু আরও বলেন, ভোটের আদর্শ আচরণবিধি উঠে গেলে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ করা হবে । তাঁর কথায়, প্রকৃত ভাবে কেউ আক্রান্ত বা মিথ্যা মামলায় ফাঁসানো হয়ে থাকলে তাঁকে আইনি সুরক্ষা দেওয়া হবে । কিন্তু কেউ ইচ্ছাকৃত ভাবে মিথ্যা অভিযোগ করলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতায় তার শাস্তির বিধান রয়েছে ।
নন্দীগ্রামে বিজেপি প্রার্থীর জয়ের ব্যবধান আরও বাড়ানোর ডাকও দিয়েছেন শুভেন্দু । চলতি বছরের বিধানসভা ভোটে যে ব্যবধানে তিনি জয় পেয়েছিলেন, তার থেকেও বেশি ব্যবধানে হাসিরানি রথকে জেতানোর জন্য ভোটারদের কাছে আবেদন করেন তিনি । পাশাপাশি সংখ্যালঘু ভোট নিয়েও মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী । তাঁর দাবি, গত তিনটি নির্বাচনে বিজেপি নন্দীগ্রামে সংখ্যালঘু ভোট প্রায় পায়নি । এ বার সেই পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে কি না, তা দেখার বিষয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি । 'রামরাজ্য' নিয়ে মন্তব্য করে শুভেন্দু বলেন, কাউকে জোর করে 'জয় শ্রীরাম' বলানো হয় না ।
শুভেন্দুর এই বক্তব্যের পালটা জবাব দিয়েছে তৃণমূল । দলের বিধায়ক কুণাল ঘোষ প্রশ্ন তুলেছেন, উপনির্বাচনের ঠিক আগে কেন 2021-এর পায়ের চোটের প্রসঙ্গ ফের সামনে আনছেন মুখ্যমন্ত্রী ? তাঁর দাবি, উপনির্বাচনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবিরের কোনও প্রার্থী না থাকলেও শুভেন্দুর রাজনৈতিক আক্রমণের কেন্দ্রে এখনও মমতাই রয়েছেন ।
এ বার নন্দীগ্রামে রাজনৈতিক সমীকরণও বেশ জটিল । ভোটের মুখে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল শিবিরের প্রার্থী সঞ্চিতা প্রধান দে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেওয়ায় কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে সমর্থন করছে মমতা শিবির । অন্য দিকে, 18 সেপ্টেম্বর গ্রেফতার হওয়ার পর কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়ে বৃহস্পতিবার থেকে জোরকদমে প্রচারে নেমেছেন মিলন । 2007 সালের নন্দীগ্রাম জমি আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দায়ের হওয়া ছ'টি মামলায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল । প্রচারের সময় কমে যাওয়ায় কার্যত ছুটে ছুটে গোটা নন্দীগ্রামে জনসংযোগ করছেন কংগ্রেস প্রার্থী ।
বিজেপি ও কংগ্রেসের পাশাপাশি নন্দীগ্রামে বাম, আইএসএফ এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বাধীন ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেসও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছে । ফলে শেষ মুহূর্তের প্রচারে মমতার পায়ের চোটের পুরনো বিতর্ক, বিজেপির পালটা আক্রমণ এবং বিরোধী ভোটের সমীকরণ, সব মিলিয়ে নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনের উত্তাপ আরও বাড়ল । আগামী 6 অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরে উপনির্বাচন । ভোটগণনা 9 অক্টোবর ।