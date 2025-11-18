নীতি বদলে বাংলা জয়ে 'সংখ্যালঘু' ভোটে ঝুঁকছে বিজেপি ! শুভেন্দুর বক্তব্যে উঠছে প্রশ্ন

নীতি বদলে বাংলা জয়ে 'সংখ্যালঘু' ভোটে ঝুঁকছে বিজেপি ! শুভেন্দুর বক্তব্যে উঠছে প্রশ্ন
পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূল সরকারকে ফেলতে রাষ্ট্রবাদী মুসলমানদের জোটবদ্ধ হওয়ার ডাক বিরোধী দলনেতার ৷ ছাব্বিশের নির্বাচনে অনুব্রত ও কাজলকে চ্যালেঞ্জ শুভেন্দুর ৷
Published : November 18, 2025 at 9:08 PM IST
কীর্ণাহার (বীরভূম), 18 নভেম্বর: বিহারের ফলাফলের পর এবার বাংলা জয় করতে শুভেন্দু অধিকারী 'সংখ্যালঘু' ভোটের শরণাপন্ন ! বীরভূমের কীর্ণাহার থেকে রাষ্ট্রবাদী মুসলমানদের জোটবদ্ধ হয়ে বাংলায় সরকার বদলের আহ্বানে, সেই ইঙ্গিতই দিলেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার বিরোধী দলনেতা ৷ সেই সঙ্গে রীতিমতো তুলোধনা করলেন অনুব্রত মণ্ডল এবং কাজল শেখকে ৷ এদিন শুভেন্দু অধিকারীর উদ্দেশ্যে 'চোর-চোর' স্লোগান ও কালো পতাকা দেখানোর অভিযোগ ওঠে তৃণমূলের বিরুদ্ধে ৷ যা নিয়ে শুভেন্দুর কটাক্ষ, 'হাতি চলে বাজার, কুত্তে ভঁওকে হাজার' ৷
সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের 150তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে 'একতা যাত্রা, এক ভারত, আত্মনির্ভর ভারত' কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি ৷ সেই কর্মসূচি অনুযায়ী বীরভূমের কীর্ণাহারে পদযাত্রা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ জাতীয় পতাকা হাতে পদযাত্রায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিজেপির নেতা-কর্মীরা ৷ প্রায় তিন কিলোমিটার পদযাত্রা শেষে কীর্ণাহার বাসস্ট্যান্ডের কাছে পথসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
সেখানে উপস্থিত ছিলেন, মধ্যপ্রদেশের নেত্রী তথা রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ সুমিত্রা বাল্মিকী, বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরভূমের দুই সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল ও ধ্রুব সাহা ৷ পথসভা শেষে কীর্ণাহারেই কর্মিসভা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷
কর্মিসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "আব বাঙ্গাল কি বারি হ্যায় ৷ শিক্ষিত রাষ্ট্রবাদী মুসলিমরাও বিহারে এগিয়ে এসেছে মোদিজি-কে সমর্থন করতে ৷ তাই বাংলায় আওয়াজ তুলুন 'নো ভোট টু মমতা' ৷ এখানকার রাষ্ট্রবাদী মুসলিম যাঁরা আছেন, যাঁরা বোমা বাঁধেন না-বলে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন, তাঁরা আসুন, মোদিজি-র বিকাশবাদে যোগ দিন ৷ একজোট হয়ে তৃণমূল তাড়ানোর সময় এসেছে ৷"
তিনি আরও বলেন, "এসআইআর-এ ভারতীয় মুসলমানদের কোনও চিন্তা নেই ৷ তাঁরা আমাদের ভোট না-দিলেও, আমরা চাই তাঁদের নাম থাকুক ৷ কারণ, তাঁরা ভারতীয় ৷ কিন্তু, বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গা মুসলমানরা বাদ যাবে ৷" শুভেন্দুর হঠাৎ সংখ্যালঘু ভোটকে কাছে টানার এই কৌশলে একাধিক প্রশ্ন মাথাচারা দিয়েছে রাজনৈতিক মহলে ৷ গুঞ্জন শুরু হয়েছে, তবে কি শুভেন্দু তথা বিজেপি অনুমান করতে পেরেছে, যে এই রাজ্যে পায়ের তলার মাটি শক্ত করতে হলে সংখ্যালঘু ভোটও জরুরি ?
এদিন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ এবং অনুব্রত মণ্ডলকে নিশানা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "কেষ্ট মণ্ডল আর কাজল শেখ কি বিহারের শাহাবুদ্দিনের থেকে বড় গুন্ডা নাকি ৷ অপেক্ষা করুন, আমি বোলপুর, নানুর ও কেতুগ্রামের দায়িত্বে ৷ বারবার আসব, দেখা হবে ৷ আমি অসুখও জানি, ওষুধও জানি ৷"
পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী কৃষ্ণনগরের সাংসদ তৃণমূলের মহুয়া মৈত্রকে কটাক্ষ করেন৷ তিনি বলেন, "মহুয়া মৈত্র ভেনিটি ব্যাগ পেয়ে প্রশ্ন করেছিল সবাই জানে ৷ কুকুর চুরি করেছে সবাই জানে ৷ লোকসভার পাসওয়ার্ড বিদেশে পাচার করেছে তাও সবাই জানে ৷"