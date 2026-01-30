কেন গ্রেফতার হননি মোমো কোম্পানির মালিক? তাঁর সঙ্গে স্পেনে গিয়েছিলেন মমতা: শুভেন্দু

কেন গ্রেফতার হননি মোমো কোম্পানির মালিক? তাঁর সঙ্গে স্পেনে গিয়েছিলেন মমতা: শুভেন্দু
শুভেন্দুর দাবি, নরেন্দ্রপুরের অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার পর গলায় গামছা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত দমকলমন্ত্রীর ৷
Published : January 30, 2026 at 4:04 PM IST
নরেন্দ্রপুর, 30 জানুয়ারি: রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর হাতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছবি ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া পোস্টারে লেখা রয়েছে, 'ছবি কথা বলে'৷ ওই ছবি নিয়েই শুক্রবার নাজিরাবাদ অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদ মিছিলে হাঁটলেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক ৷ তাঁর দাবি, পোস্টারের ছবিতে মমতার সঙ্গে দেখা যাচ্ছে মোমো কোম্পানির মালিককে ৷ মুখ্যমন্ত্রী তাঁর সঙ্গে স্পেনে গিয়েছিলেন ৷ নাজিরাবাদে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় সেই মালিককে কেন এখনও গ্রেফতার করা হয়নি, সেই প্রশ্ন তোলেন শুভেন্দু ৷ পাশাপাশি তাঁর দাবি, এই ঘটনার পর গলায় গামছা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের কাছে ক্ষমা চাওয়া উচিত দমকলমন্ত্রীর ৷
এদিন কলকাতা হাইকোর্টের শর্ত অনুযায়ী অগ্নিকাণ্ডের প্রতিবাদে নরেন্দ্রপুর থানা ঘেরাও কর্মসূচি পালন করছে বিজেপি ৷ সকাল 11টা থেকে বেলা সাড়ে তিনটে পর্যন্ত এই কর্মসূচি করা যাবে ৷ কর্মসূচির নেতৃত্বে রয়েছেন শুভেন্দু ৷ ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা স্পষ্ট করে দিয়েছেন, আনন্দপুরের ঘটনাকে ছাব্বিশের বিধানসভা নির্বাচনের অন্যতম ইস্যু করতে চলেছে পদ্ম শিবির ৷ এই কর্মসূচির উপর বিশেষভাবে নজর রেখেছে পুলিশও ৷ পুলিশ প্রশাসনের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সর্বোচ্চ দু’হাজার জন মিছিলে অংশ নিতে পারে ৷ এলাকায় আইনশৃঙ্খলা রক্ষা এবং প্ররোচনামূলক বক্তব্যের উপরেও কড়া নজরদারি চালানো হচ্ছে ৷
শুভেন্দু এদিন বলেন, "রাজ্য সরকার যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে ৷ যে মোমো কোম্পানির কারখানায় সেদিন আগুন লেগেছিল তার মালিকের সঙ্গে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী স্পেনে ঘুরতে যান ৷ এই ঘটনায় গোডাউনের মালিককে গ্রেফতার করা হলেও আরেক অভিযুক্ত, ওই মোমো কোম্পানির মালিককে প্রশাসন গ্রেফতার করছে না কেন ? এর দায় কার ? রাজ্যপাল সব জায়গায় যান ৷ তিনি সব ক্ষেত্রে সঠিক পরামর্শ দেন ৷ কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোথায় ? আমরা সেটা জানতে চাই ৷ এখানে অগ্নি নির্বাপণ ব্যবস্থা ছাড়াই গোডাউন কিংবা ফ্যাক্টরির অনুমোদন দেওয়া হল কেন ? মোমো কি গাছ থেকে হয় ? এটা বানাতে গেলে তো উনুন জ্বালাতে হবে ৷ আর উনুন জ্বালাতে আগুন লাগে ৷ দমকলমন্ত্রীর যদি লজ্জা থাকে, তিনি গলায় গামছা দিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলির কাছে ক্ষমা চান ৷"
কলকাতা হাইকোর্টের বেঁধে দেওয়া সময়সূচি মেনেই এদিন গড়িয়ার ঢালাই ব্রিজ থেকে বিজেপির মিছিল শুরু হয় ৷ মিছিল শেষ হয় নরেন্দ্রপুর থানার 200 মিটার দূরে ৷ মুখ্যমন্ত্রীর ছবি দেওয়া একটি প্ল্যাকার্ড হাতে নিয়ে মিছিলে পা মেলান শুভেন্দু ৷ ওই ছবিতে দেখা যাচ্ছে, বিদেশের রাস্তায় হাঁটছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আরও 3-4 জনকে ছবিতে দেখা যাচ্ছে ৷ নীচে লেখা রয়েছে, 'ছবি কথা বলে'৷
পরে সংবাদমাধ্যমের প্রশ্নের উত্তরে শুভেন্দু জানান, "ছবিতে যাঁকে দেখা যাচ্ছে, তিনিই ওই মোমো কারখানার মালিক ৷ এই অগ্নিকাণ্ডে ওই কারখানার তিনজন কর্মীরও মৃত্যু হয়েছে ৷ ওই কারখানার বিরুদ্ধে অব্যবস্থাপনার প্রচুর অভিযোগ উঠেছে ৷ গোডাউনের মালিক গঙ্গাধর দাসকে গ্রেফতার করা হয়েছে ৷ কিন্তু মোমো কারখানার মালিককে এখনও গ্রেফতার করা হয়নি ৷ কেন ?"
মিছিল ও বিক্ষোভ কর্মসূচি শেষে বিজেপির পাঁচজনের একটি প্রতিনিধি দল নরেন্দ্রপুর থানায় স্মারকলিপি জমা দিতে যায় ৷ এই কর্মসূচি নিয়ে এখনও পর্যন্ত পুলিশের তরফে কোনও প্রতিক্রিয়া দেওয়া হয়নি ৷