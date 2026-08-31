ভোট দেন-না ঠিক আছে, আমি তো সবার মুখ্যমন্ত্রী ! নন্দীগ্রামে বার্তা 'মুক্তহস্ত' শুভেন্দুর
নন্দীগ্রামে স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য আর্থিক সাহায্য, 67 হাজার মহিলার অ্যাকাউন্টে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র টাকা ৷
Published : August 31, 2026 at 3:46 PM IST
নন্দীগ্রাম (পূর্ব মেদিনীপুর), 31 অগস্ট: মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে বসার 114 দিন পর নিজের রাজনৈতিক খাসতালুক নন্দীগ্রামে ফিরলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ নিজের পুরনো বিধানসভা কেন্দ্রে ফিরেই এলাকার ভোলবদলের জন্য একগুচ্ছ প্রকল্পও ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী ৷ তবে শুধু উন্নয়নের খতিয়ান নয়, সোমবার নন্দীগ্রামের মাটি থেকে তাঁর গলায় শোনা গেল এক বৃহত্তর রাজনৈতিক বার্তা ৷ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত এলাকা কিংবা ভিন রাজ্যে কর্মরত যে পরিযায়ী শ্রমিকরা তাঁকে ভোট দেননি, তাঁদের উদ্দেশে শুভেন্দুর বার্তা, "ভোট দেন না ঠিক আছে, আমি তো সকলের মুখ্যমন্ত্রী ৷"
এদিন নন্দীগ্রাম বিধানসভা এলাকায় দাঁড়িয়ে স্বাস্থ্য, পরিকাঠামো এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সংক্রান্ত একাধিক প্রকল্পের শিলান্যাস ও উদ্বোধন করেন শুভেন্দু ৷ নিজের বক্তব্যে মহম্মদপুর, শামসাবাদ, কেন্দামারির মতো সংখ্যালঘু গ্রামগুলির প্রসঙ্গ টেনে আনেন ৷ তাঁর কথায়, "কেন্দামারি, মহম্মদপুর, শামসাবাদের মতো সংখ্যালঘু অধ্যুষিত গ্রামগুলি থেকে একটা ভোটও আমাকে দেয়নি ৷ আজকে বাড়িতে টাকা নিয়ে যান আনন্দ করতে করতে ৷ আর আয়ুষ্মান ভারতের কার্ডটাও নিয়ে যাবেন ৷"
রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিকাঠামো নিয়ে আগের সরকারকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "নন্দীগ্রাম 1 ও 2 নম্বর ব্লক মিলিয়ে প্রায় 30 হাজার পরিযায়ী শ্রমিক ভিনরাজ্যে কাজ করেন ৷ তাঁদের অনেকেই আমাকে ভোট দেননি ৷ আপনি এবার নাগপুর, সুরাত, হায়দরাবাদ, ভুবনেশ্বর, সিএমসি ভেলোর, মুম্বই টাটা ক্যান্সার হসপিটাল, বেঙ্গালুরুতে ডক্টর রেড্ডির হাসপাতাল, চণ্ডীপুরে পিজিআই, দিল্লি এইমস, ভুবনেশ্বর এইমস সব জায়গায় পাঁচ লাখ টাকা পর্যন্ত ফ্রি চিকিৎসা পাবেন ৷" আগের সরকারের 'ভুয়ো' স্বাস্থ্যসাথী কার্ডের বদলে এবার রাজ্যে আয়ুষ্মান ভারত ও মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনায় দেশজুড়ে 1900 হাসপাতালে বিনামূল্যে চিকিৎসার সুবিধা মিলবে বলে জানান তিনি ৷
নন্দীগ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থার আমূল সংস্কারেরও ঘোষণা করা হয় এদিন ৷ 17টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকা মিলিয়ে 32টি নতুন রাস্তা তৈরি ও সংস্কারের কাজ শুরু হচ্ছে ৷ পাশাপাশি, হলদিয়ার সঙ্গে নন্দীগ্রামকে জুড়তে নতুন ব্রিজের কাজও এগিয়ে গিয়েছে বলে জানান শুভেন্দু ৷ আগের সরকারের জমানায় থমকে থাকা রেল প্রকল্পের জট কাটিয়ে আগামী মার্চ মাসের মধ্যে হরিপুর বা নন্দীগ্রাম বরতলা স্টেশন থেকে ট্রেন চালুর প্রতিশ্রুতিও দেন তিনি ৷ আপৎকালীন পরিস্থিতি সামাল দিতে হরিপুরে একটি নতুন দমকল কেন্দ্রের উদ্বোধন করা হয় এদিন ৷
রাজ্যে কর্মসংস্থান ও গ্রামীণ অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে একগুচ্ছ আর্থিক সহায়তার কথা ঘোষণা করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি জানান, 'বিকশিত ভারত জি রামজি' প্রকল্পের অধীনে এবার থেকে বছরে 125 দিনের কাজ পাবেন জব কার্ড হোল্ডাররা ৷ সরাসরি অ্যাকাউন্টে ঢুকবে 34 হাজার 500 টাকা ৷ পাশাপাশি, স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য 30 হাজার টাকা এবং অগস্ট মাসে 67 হাজার মহিলার অ্যাকাউন্টে 'অন্নপূর্ণা যোজনা'র তিন হাজার টাকা ঢুকেছে বলে দাবি করেন শুভেন্দু ৷ গ্রামীণ আবাস যোজনায় 11 হাজার 700টি নতুন বাড়ি তৈরির প্রথম কিস্তির 60 হাজার টাকাও এদিন উপভোক্তাদের অ্যাকাউন্টে পাঠানো হয় ৷
এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির আধুনিকীকরণের দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে ৷ রেয়াপাড়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে 30 থেকে 60 শয্যায় উন্নীত করার পাশাপাশি মহেশপুর, বয়াল এবং আমদাবাদ স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সংস্কার কাজ শুরু হয়েছে ৷ নন্দীগ্রাম জেলা হাসপাতালে তৈরি হচ্ছে নতুন 'মাতৃ মা' ভবন ৷ মাত্র পাঁচ টাকায় 'মা আহার ক্যান্টিন'-এ খাবার মিলবে, যেখানে সপ্তাহে দু'দিন মাছের ব্যবস্থাও থাকছে ৷
নন্দীগ্রামের জমির লড়াইয়ের স্মৃতি উস্কে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী জানান, আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে হওয়া প্রায় 600টি মামলা প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে ৷ একইসঙ্গে বিগত সরকারের আমলে আটকে থাকা সাতজন শহিদের ডেথ সার্টিফিকেট তিনি নিজে হাইকোর্টের মাধ্যমে আদায় করে দিয়েছেন বলে জানান শুভেন্দু ৷