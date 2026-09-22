কোচবিহারে BSF-কে 210 একর জমি, মাদক-বিরোধী অভিযানে কঠোর হতে নির্দেশ শুভেন্দুর
Land Transfer to BSF for Border Security: কোচবিহার জেলায় শিশু ও নারী নির্যাতন নিয়ে কড়া বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর ৷ 'আঙুল ভেঙে দেওয়া'র নিদান !
Published : September 22, 2026 at 7:02 PM IST
কোচবিহার, 22 সেপ্টেম্বর: এবার কোচবিহার জেলায় সীমান্ত সুরক্ষায় বাড়তি জোর রাজ্য সরকারের ৷ প্রশাসনিক বৈঠকে এনিয়ে উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন মন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিক এবং জেলার আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই লক্ষ্যে কোচবিহার জেলায় নতুন করে 210 একর জমি বিএসএফ-কে হস্তান্তর করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি ৷ পাশাপাশি, বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায়, সেখানে মাদকপাচার ও চাষ নিয়ে প্রশাসন ও পুলিশকে কঠোর পদক্ষেপ করতে নির্দেশ দিয়েছে শুভেন্দু ৷
মঙ্গলবার বৈঠক শেষে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, "BSF-কে জমি হস্তান্তর করা হবে ৷ দেশকে সুরক্ষিত করতে গেলে, আগে বর্ডার সুরক্ষিত করতে হবে ৷ 210 একর জমি আমরা বিএসএফ-কে দিচ্ছি ৷"
উল্লেখ্য, এর আগেও তিন ধাপে বিপুল পরিমাণ জমি সীমান্তরক্ষী বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয় রাজ্য সরকারের তরফে ৷ সেই জমিতে ইতিমধ্যে বিএসএফ-এর তরফে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া শুরু হয়েছে ৷ যদিও, বাংলাদেশের দিক থেকে বিজিবি এবং সেখানকার দুষ্কৃতীরা বিএসএফ-এর কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে বলে অভিযোগ ৷ তবে, সেই বাধা অতিক্রম করেই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার কাজ চলছে ৷
এর পাশাপাশি, সীমান্তবর্তী জেলা কোচবিহারে মাদকপাচার ও মাদক চাষ নিয়েও কঠোর হতে নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু ৷ সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশ থেকে গাঁজা, আফিমের মতো মাদক ভারতে ঢোকানোর বিরুদ্ধে অভিযানের সংখ্যা আরও বৃদ্ধি করতে বলেছেন তিনি ৷ শুভেন্দু বলেন, "পরিষ্কার কথা বলা হয়েছে, কোনওরকম সিন্ডিকেট চলবে না ৷ বাংলাদেশ বর্ডার এলাকায় যত অবৈধ নেশা, আফিম, গাঁজা চাষ হচ্ছে সব পুড়িয়ে দিতে হবে ৷ যারা করেছে তাদের সবার বিরুদ্ধে NDPS আইনে মামলা রুজু করে গ্রেফতার করতে হবে ৷ পুরো জেলা জুড়ে নেশামুক্ত অভিযান চালাতে হবে ৷ এটা বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী জেলা ৷ এখানে কোনও ফাঁক রাখা যাবে না ৷"
মহিলা ও নাবালিকাদের উপর নির্যাতনের বিরুদ্ধেও সরকার কঠোর মনোভাব নিয়ে চলবে বলে ফের দাবি করলেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্য, "ছোট বাচ্চা, বোন, দিদি, মহিলাদের উপর যে আঙুল তুলবে, তার আঙুলটাকে ভাঙতে হবে ৷" কোচবিহারের সাহেবগঞ্জ থানায় নাবালিকার সঙ্গে হওয়া ঘটনায় পুলিশ প্রশাসন কঠোর পদক্ষেপ করেছে বলে জানান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ৷