মাসে 3000 দিতে 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' উদ্বোধন স্মৃতি-শুভেন্দুর, দেওয়া হল 5 মহিলাকে

শুভেন্দু অধিকারী ও স্মৃতি ইরানি (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 15, 2026 at 6:15 PM IST

কলকাতা, 15 এপ্রিল: ভোটের মুখে মহিলাদের জন্য বিজেপির নতুন প্রতিশ্রুতি । 'মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড' চালু করে মাসে 3000 টাকা সরাসরি ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে দেওয়ার ঘোষণা করল তারা । বুধবার এই কার্ডের উদ্বোধন করেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি এবং বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী । প্রতীকীভাবে পাঁচজন মহিলার হাতে তুলে দেওয়া হয় এই কার্ড ।

বিজেপির দাবি, পশ্চিমবঙ্গের মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করতেই এই উদ্যোগ । দলের 'সংকল্প পত্র'-তেও মহিলাদের জন্য 33 শতাংশ সংরক্ষণের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে । পাশাপাশি 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' বন্ধ হয়ে যাবে, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এই আশঙ্কাকেও উড়িয়ে দেন স্মৃতি ইরানি । তাঁর বক্তব্য, "মহিলাদের জন্য বিজেপির কাজের রেকর্ড গোটা দেশেই প্রমাণিত ।"

প্রতীকী কার্ড বিতরণ (নিজস্ব চিত্র)

এদিনের সাংবাদিক বৈঠক থেকে একাধিক ইস্যুতে তৃণমূল সরকারকে আক্রমণ শানান ইরানি । নারী সুরক্ষার প্রসঙ্গে তিনি বলেন, কেন্দ্রের উদ্যোগে সারা দেশে ন'শোর বেশি 'ওয়ান স্টপ সেন্টার' এবং হাজারের বেশি ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট তৈরি হলেও পশ্চিমবঙ্গে সেই পরিষেবা সেভাবে কার্যকর হয়নি । তাঁর দাবি, তিন লক্ষেরও বেশি মহিলা এই পরিষেবা থেকে উপকৃত হয়েছেন দেশের অন্যান্য প্রান্তে ।

মাতৃশক্তি ভরসা কার্ড বিতরণ (নিজস্ব চিত্র)

অন্য দিকে, শুভেন্দু অধিকারী রাজ্যের সাংস্কৃতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়েও সরব হন । তাঁর অভিযোগ, বাংলায় 'উগ্র মৌলবাদ' ও 'উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার' প্রবণতা বাড়ছে । পাশাপাশি রাজ্যের আর্থিক পরিস্থিতি নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি । তাঁর কথায়, "সরকার কর্মচারীদের বকেয়া ডিএ দিচ্ছে না, সপ্তম পে কমিশন কার্যকর করছে না ।"

সাংবাদিক বৈঠকে বিজেপি নেতৃত্ব (নিজস্ব চিত্র)

বিজেপির প্রতিশ্রুতি, ক্ষমতায় এলে বকেয়া ডিএ মেটানো থেকে শুরু করে সপ্তম বেতন কমিশন কার্যকর করা হবে । শুভেন্দুর দাবি, "আর কয়েক দিনের অপেক্ষা, তার পরেই পরিবর্তন আসবে ।" সভা থেকে প্রশাসনিক বিষয়েও সরব হন ইরানি । মালদহে বিচার বিভাগের আধিকারিকদের ঘিরে রাখার অভিযোগ তুলে তিনি বলেন, "এ ধরনের ঘটনা দেশের অন্য কোথাও দেখিনি ।"

সব মিলিয়ে, ভোটের আগে মহিলাদের আর্থিক সহায়তা, কর্মচারীদের বেতন কাঠামো এবং আইনশৃঙ্খলার প্রশ্ন তুলে রাজ্য সরকারকে কোণঠাসা করার কৌশল নিয়েছে বিজেপি । পালটা জবাব কী দেয় তৃণমূল, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের ।

