বারবার জমি চেয়েও সাড়া মেলেনি, বাংলাদেশ সীমান্তে ফেন্সিং-ইস্যুতে রাজ্যকে নিশানা শুভেন্দুর

বারবার জমি চেয়েও সাড়া মেলেনি, বাংলাদেশ সীমান্তে ফেন্সিং-ইস্যুতে রাজ্যকে নিশানা শুভেন্দুর
পাঁচবার ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রীকে অনুরোধ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ! তা-ও অসহযোগিতা করার অভিযোগ বিরোধী দলনেতার ৷
Published : February 3, 2026 at 3:54 PM IST
কলকাতা, 3 ফেব্রুয়ারি: পশ্চিমবঙ্গে, ভারত-বাংলাদেশের অরক্ষিত সীমান্ত নিয়ে ফের রাজ্য সরকারকে নিশানা করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ অভিযোগ করলেন, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে রাজ্য সরকারের সঙ্গে আটবার যোগাযোগ করা হলেও, কোনও সহযোগিতা পাওয়া যায়নি ৷ এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে পাঁচবার অনুরোধ করেছেন বলেও দাবি করলেন শুভেন্দু ৷
এ দিন বিজেপির তরফে সাংবাদিক বৈঠকে শুভেন্দু এই ইস্যুতে সংসদে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি জবাবি ভাষণের ভিডিয়ো চালান ৷ সেখানে অরক্ষিত সীমান্ত নিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য তুলে ধরে শুভেন্দু বলেন, "কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বক্তব্য স্পষ্ট, অন্যান্য সব রাজ্যে সীমান্তে ফেন্সিংয়ের কাজ প্রায় 100 শতাংশ শেষ হলেও, একমাত্র পশ্চিমবঙ্গে তা সম্ভব হয়নি ৷"
এই প্রসঙ্গে শুভেন্দু বলেন, "ভারত সরকার মোট আটবার রাজ্য সরকারের সঙ্গে সরকারিভাবে যোগাযোগ করেছে ৷ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব পাঁচবার পশ্চিমবঙ্গে এসেছেন ৷ পূর্বাঞ্চলীয় আঞ্চলিক পরিষদের বৈঠকে বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা-সহ অন্যান্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের উপস্থিতিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ব্যক্তিগতভাবে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে সহযোগিতার অনুরোধ করেছিলেন । তবুও, রাজ্য সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে জমি দেয়নি ৷"
শুভেন্দুর অভিযোগ, এই অসহযোগিতার নেপথ্যে সীমান্তে অনুপ্রবেশকারী বাংলাদেশি ও রোহিঙ্গাদের নিরাপত্তা দেওয়াই রাজ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ৷ তিনি বলেন, "ক্রমশ আশঙ্কা বাড়ছে যে, এই ইচ্ছাকৃত বিলম্ব অবৈধ অনুপ্রবেশ ও রোহিঙ্গাদের রক্ষা করার উদ্দেশ্যেই করা হচ্ছে ৷ যা জাতীয় নিরাপত্তার ক্ষেত্রে ভয়ঙ্কর বিপদ ৷"
এই ইস্যুতে শুভেন্দু ভারত ও বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক সীমান্তের পরিসংখ্যান তুলে ধরেন ৷ তিনি বলেন, "ভারত-বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক সীমান্তের মোট দৈর্ঘ্য 2216 কিলোমিটার ৷ যার মধ্যে মেঘালয়, ত্রিপুরা, অসম-সহ অন্যান্য রাজ্য অন্তর্ভুক্ত ৷ এর মধ্যে প্রায় 1600 কিলোমিটার সীমান্ত একমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে যুক্ত ৷ অত্যন্ত গুরুতর ও উদ্বেগজনক বিষয় হল, অন্যান্য সব সীমান্তবর্তী রাজ্যে ফেন্সিং ও নিরাপত্তার কাজ প্রায় 100 শতাংশ শেষ হলেও, পশ্চিমবঙ্গে এই কাজ আজও অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে ৷"
এ প্রসঙ্গে কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশের বিষয়টিও তুলে ধরেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "কলকাতা হাইকোর্ট হস্তক্ষেপ করে স্পষ্ট নির্দেশ দিয়েছে, 31 মার্চের মধ্যে সীমান্তে ফেন্সিংয়ের জন্য প্রয়োজনীয় জমির ব্যবস্থা করতে হবে ৷ আদালতের আদেশের প্যারা 28 থেকে 37-এর মধ্যে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য লিপিবদ্ধ রয়েছে ৷"
ফেন্সিং দেওয়া নিয়ে বিরোধী দলনেতা রাজ্য সরকারের দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়টি তুলে ধরে বলেন, "বাস্তব বিষয়টি হল সীমান্তে ফেন্সিংয়ের জন্য জমি সরবরাহ করা রাজ্য সরকারের সাংবিধানিক ও আইনানুগ দায়িত্ব ৷ আইন অনুযায়ী জেলা প্রশাসনকে বিজ্ঞপ্তি জারি করতে হয় এবং রাজ্য সরকারকেই জমির ব্যবস্থা করতে হয় ৷ কেন্দ্র এক্ষেত্রে কেবল প্রয়োজনীয় আর্থিক সহায়তা প্রদান করে ৷ কিন্তু, এই রাজ্যের ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে না ৷"