মাতঙ্গিনী হাজরাকে নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন মমতা ! সমালোচনা শুভেন্দুর

মাতঙ্গিনী হাজরাকে নিয়ে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন মমতা ! সমালোচনা শুভেন্দুর
Suvendu Adhikari Pays Tribute to Matangini Hazra: মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তিতে শ্রদ্ধার্ঘ্য শুভেন্দু অধিকারীর ৷ পাঠ্যপুস্তকে 'সঠিক' ইতিহাস যুক্ত করার দাবি ৷
Published : September 29, 2026 at 5:05 PM IST
হাওড়া, 29 সেপ্টেম্বর: প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ইতিহাস বিকৃত করার অভিযোগ তুললেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ মাতঙ্গিনী হাজরা সম্পর্কে মমতা ভুল তথ্য দিয়েছিলেন বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর ৷ পাশাপাশি, 15 বছরের মুখ্যমন্ত্রিত্বে মমতা মাত্র একবার স্বাধীনতা সংগ্রামীকে সম্মান জানিয়েছেন বলেও অভিযোগ করেন শুভেন্দু ৷
উল্লেখ্য, মঙ্গলবার মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর মূর্তিতে শ্রদ্ধা জানাতে আসেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানেই মমতার বিরুদ্ধে মাতঙ্গিনী হাজরা সম্পর্কে ভুল তথ্য পেশ ও ইতিহাসকে বিকৃত করার অভিযোগ তোলেন তিনি ৷ শুভেন্দু বলেন, "পনেরো বছরের মুখ্যমন্ত্রী, মাত্র একবার এসেছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরার মূর্তির কাছে ৷"
তাঁর অভিযোগ, "রেড রোডে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর একটি অনুষ্ঠানে গিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পূর্ণ ভুল তথ্য দিয়েছিলেন ৷ তিনি বলেছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা মোটরগাড়ির পিছনে দৌড়েছিলেন ৷ রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হয়ে রাজ্যের মানুষকে ভুল তথ্য দিয়েছিলেন ৷"
আক্ষেপ প্রকাশ করে শুভেন্দু বলেন, "মাতঙ্গিনী হাজরার মতো প্রকৃত আত্মবলিদানকারী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের রাজ্য বা কেন্দ্রীয় স্তরে আগে কখনও যথাযথ সম্মান দেওয়া হয়নি ৷" 1942 সালের 29 সেপ্টেম্বর ইংরেজ পুলিশের গুলিতে মাতঙ্গিনী হাজরার মৃত্যুবরণ করার প্রসঙ্গ তুলে তমলুকের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট স্মরণ করিয়ে দেন তিনি ৷
মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "ইংরেজ ভারত ছাড়ো স্লোগান দিয়ে পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষের একটি মিছিল সেদিন এগিয়েছিল ৷ সেই মিছিলে ব্রিটিশ পুলিশ গুলি চালালে একেবারে সামনের সারিতে ছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা ৷ তাঁর একহাতে ছিল জাতীয় পতাকা এবং অন্য হাতে শাঁখ ৷ ব্রিটিশ পুলিশ তাঁকে লক্ষ্য করে গুলি চালালে বন্দেমাতরম স্লোগান দিতে দিতে লুটিয়ে পড়েছিলেন মাতঙ্গিনী হাজরা ৷
এই আত্মবলিদানের ফলশ্রুতি হিসেবেই 1942 সালের 17 ডিসেম্বর 'তাম্রলিপ্ত জাতীয় সরকার' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বলে তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন শুভেন্দু ৷ তিনি বলেন, "এই সরকার 22 মাস 17 দিন ধরে ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে প্রবল পরাক্রমে সমান্তরালভাবে চলেছিল ৷ যার দ্বিতীয় কোনও নজির ভারতের স্বাধীনতা ইতিহাসে নেই ৷ ব্রিটিশরা এয়ারফোর্স দিয়ে আক্রমণ করার পরেও এই সরকারকে পরাস্ত করতে পারেনি ৷ শেষমেশ 1944 সালে মহাত্মা গান্ধির অনুরোধে এই জাতীয় সরকার প্রত্যাহার করা হয় ৷
অতীতের কোনও সরকার এই বীরাঙ্গনাকে যোগ্য মর্যাদা দেয়নি বলে অভিযোগ করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ এমনকি আগামী দিনে মাতঙ্গিনী হাজরাকে নিয়ে স্কুলের পাঠ্যপুস্তকে তাঁর প্রকৃত ইতিহাস অন্তর্ভুক্ত করার দায়িত্ব বিজেপির সরকার নেবে বলে দাবি করেন শুভেন্দু অধিকারী ৷