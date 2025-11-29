এক কোটি নাম বাদ যাবে, হুঙ্কার শুভেন্দুর ; ওটিপি শেয়ার করে ভুয়ো নাম নথিভুক্ত করার অভিযোগ

এক কোটি নাম বাদ যাবে, হুঙ্কার শুভেন্দুর ; ওটিপি শেয়ার করে ভুয়ো নাম নথিভুক্ত করার অভিযোগ
বিশেষ ক্যাম্প করে জন্ম শংসাপত্র বিলি নিয়ে কেএমসি-কে হুঁশিয়ারি বিরোধী দলনেতার ৷ ওয়াকফ আন্দোলনের জন্যও মমতার ক্ষমা চাওয়া উচিত বলে মনে করেন শুভেন্দু ৷
Published : November 29, 2025 at 1:25 PM IST
কলকাতা, 29 নভেম্বর: আরও একবার স্পেশাল ইন্টেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় এক কোটি নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাওয়ার হুঁশিয়ারি দিলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেই সঙ্গে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বেআইনিভাবে ওটিপি শেয়ারের মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করানোর অভিযোগও তুললেন তিনি ৷
শনিবার শিলিগুড়ি রওনা দেওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে শুভেন্দু বলেন, "কে কী করছে, বিজেপি সব জানে ৷ কাদের সঙ্গে ওটিপি শেয়ার করা হয়েছে, ডাটা এন্ট্রি কীভাবে করা হয়েছে, কতজন মৃত ভোটার রয়েছে, কতজন বাংলাদেশি এবং কতগুলি ভুয়ো নাম তুলেছে- বিজেপি সব জানে ৷ একটা-একটা ধরে কাটাব ৷ এ তো সবে শুরু ৷ দু’মাসের লড়াই এটা ৷ চিন্তার কোনও কারণ নেই ৷"
উল্লেখ্য, এসআইআর শুরু হতেই কলকাতা পুরনিগমের তরফে বিশেষ ক্যাম্প করে জন্ম শংসাপত্র বিলি করার অভিযোগ উঠেছে ৷ এ নিয়ে শুভেন্দু বলেন, "কিছু করে লাভ নেই ৷ কারণ, গতকালই নির্বাচন কমিশন ইলেক্ট্রোরাল রোলের স্পেশাল অবজারভার নিয়োগ করেছে ৷ তাই কোথাও কোনরকম কারচুপি হলে সেটা স্পেশাল অবজারভাররা ধরবেন ৷"
পাশাপাশি, রাজ্যের সিইও দফতর স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তকেও স্বাগত জানিয়েছেন বিরোধী দলনেতা ৷ তিনি বলেন, "খুব ভালো হয়েছে সিইও দফতর স্থানান্তরিত করা হচ্ছে ৷ শিপিং কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া যে ভবন দিয়েছে, সেটা একেবারে ঠিক করেছে ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দলদাস পুলিশের এক্তিয়ার থেকে নির্বাচন কমিশনকে বের করা না-গেলে, পশ্চিমবঙ্গে মুক্ত এবং অবাধ নির্বাচন হবে না ৷"
অন্যদিকে, দীর্ঘ বিরোধিতার পর গত বৃহস্পতিবার নবান্ন থেকে সংশোধিত ওয়াকফ আইনকে মান্যতা দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার ৷ আর তার পরপরই মালদা ও মুর্শিদাবাদ সফরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ আর এই দুই জেলাই ওয়াকফ আন্দোলনে অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠেছিল ৷ দোকান-বাড়িঘরে অগ্নি সংযোগ, লুট থেকে বাড়িতে ঢুকে বাবা ও ছেলেকে দুষ্কৃতীদের কুপিয়ে হত্যার ঘটনা ঘটেছিল মুর্শিদাবাদের মোথাবাড়িতে ৷
তাই এবার মমতাকে মুর্শিদাবাদ ও মালদার মানুষের কাছে ক্ষমতা চাওয়ার দাবি তুলেছেন শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "ওঁর ওখানে গিয়ে গলায় গামছা দিয়ে ক্ষমা চাওয়া উচিত ৷ ওঁর উস্কানিতেই মোথাবাড়িতে ওয়াকফ সংশোধনী বিলের বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে 68টা দোকানে অগ্নি সংযোগ ও লুট করা হয়েছিল ৷ আমি কলকাতা হাইকোর্টের অর্ডার নিয়ে ওখানে গিয়েছিলাম ৷ আবার মুখ্যমন্ত্রীর জন্য ধুলিয়ান ও সামশেরগঞ্জে মানুষকে পালাতে হয়েছিল ৷ "