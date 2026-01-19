ETV Bharat / politics

সুপ্রিম রায়ে ফর্ম-7 ও নথি জটে 'স্বস্তি' তৃণমূলের, কড়া বার্তা কমিশনকে

সুপ্রিম কোর্ট SIR প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং আধার ও অ্যাডমিট কার্ডের মান্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছে, তাকে ‘ঐতিহাসিক জয়’ হিসেবেই দেখছে ঘাসফুল শিবির।

ETV BHARAT
সাংবাদিক সম্মেলনে তৃণমূল (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : January 19, 2026 at 8:12 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 19 জানুয়ারি: সামনেই 2026-এর বিধানসভা নির্বাচন । তার আগে ভোটার তালিকা সংশোধন ও নাগরিকত্বের নথিপত্র সংক্রান্ত জটিলতায় বড়সড় স্বস্তি পেল তৃণমূল কংগ্রেস । সোমবার সুপ্রিম কোর্ট ভোটার তালিকা সংশোধন প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা বজায় রাখা এবং আধার ও অ্যাডমিট কার্ডের মান্যতা সংক্রান্ত বিষয়ে যে নির্দেশ দিয়েছে, তাকে ‘ঐতিহাসিক জয়’ হিসেবেই দেখছে ঘাসফুল শিবির । এই রায়কে হাতিয়ার করে এদিন তৃণমূল ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে কেন্দ্রের বিজেপি সরকার ও নির্বাচন কমিশনের একাংশের বিরুদ্ধে সুর চড়ালেন রাজ্যের দুই মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, ব্রাত্য বসু এবং সাংসদ পার্থ ভৌমিক । সরব হয়েছেন কুণাল ঘোষও ৷

এদিন সাংবাদিক সম্মেলনের শুরুতেই সাংসদ পার্থ ভৌমিক ভোটারদের হয়রানি রুখতে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশকে হাতিয়ার করে কমিশনের তীব্র সমালোচনা করেন । পার্থ বলেন, "সবচেয়ে বড় কথা, অ্যাডমিট কার্ড ও আধার কার্ডকে মান্যতা দিতে হবে । যেখানে এই নথিগুলোর মান্যতা দেওয়া হবে না, তার তালিকা সুপ্রিম কোর্ট ও নির্বাচন কমিশনকে জমা দিতে হবে ।" তিনি বিগত দিনের শুনানির প্রসঙ্গ তুলে ক্ষোভ প্রকাশ করে আরও বলেন, "আমরা বারবার বলেছিলাম যে সঠিক কাগজ জমা দেওয়ার পরেও সাধারণ মানুষ কোনও রিসিট বা প্রাপ্তিস্বীকার পত্র পাচ্ছেন না । এটা করা হয়েছিল যাতে আমরা এই স্বৈরাচারী মনোভাবের বিরুদ্ধে আদালতে যেতে না পারি । আজ মহামান্য আদালত স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছে যে রিসিট দিতেই হবে । প্রয়োজনে হিয়ারিং প্রক্রিয়া আবার প্রথম থেকে শুরু করতে হবে । তুমি কাগজ নিলে অথচ রিসিট দিলে না—এই স্বৈরাচার চলবে না ।"

রাজ্যের মন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য এই রায়কে ‘জনগণের জয়’ বলে অভিহিত করেন । তিনি বলেন, "10 জনের প্রতিনিধি দল নিয়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দিল্লিতে নির্বাচন কমিশনের দ্বারস্থ হয়েছিলেন । আমাদের দাবি ছিল, ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়ার ক্ষেত্রে 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি' বা যৌক্তিক অসঙ্গতির তালিকা প্রকাশ করতে হবে । কমিশন তা শোনেনি । কিন্তু আজ প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি দীপঙ্কর দত্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ আমাদের সেই দাবিতেই সিলমোহর দিয়েছে । এখন থেকে পঞ্চায়েত বা ওয়ার্ড অফিসের সামনে এই তালিকা টাঙিয়ে দিতে হবে, যাতে সাধারণ মানুষ জানতে পারেন কেন তাঁদের নাম নিয়ে প্রশ্ন উঠছে ।"

এদিনের সাংবাদিক বৈঠকে মন্ত্রী ব্রাত্য বসু বিজেপির বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান । তিনি অভিযোগ করেন, "বিজেপি চেয়েছিল বিধানসভা নির্বাচনের আগে বাঙালিকে মুণ্ডহীন মুরগির মতো দৌড় করাতে । তারা চেয়েছিল ভোটার তালিকা থেকে বেছে বেছে নাম বাদ দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করতে । আজকের রায় সেই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে একটি বড় ধাক্ কা।" তিনি আরও বলেন, "জাহাজ (কেন্দ্রীয় সরকার) আমাদের টাইটানিকের মতো ডুবিয়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু দেশের বিচারব্যবস্থা এখনও অটুট আছে । এই রায় প্রমাণ করল যে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে গায়ের জোরে ভেঙে ফেলা যায় না ।"

সাংবাদিক বৈঠকে ‘ফর্ম 7’ জমা দেওয়া নিয়ে সাম্প্রতিক অশান্তির প্রসঙ্গও উঠে আসে । অভিযোগ, বিভিন্ন জেলায় বিজেপি কর্মীরা ‘বাল্ক’ বা গুচ্ছাকারে ফর্ম 7 জমা দিয়ে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা করছে । এ প্রসঙ্গে চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নির্বাচন কমিশনের নিয়মাবলি বা ম্যানুয়ালের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, "কমিশনের নিজস্ব নিয়ম অনুযায়ী এভাবে ‘বাল্ক’ ফর্ম জমা দেওয়া যায় না । একজন ব্যক্তি নিজের মর্জিমাফিক অন্যের নাম বাদ দেওয়ার জন্য ফর্ম জমা দিতে পারেন না । অথচ নিয়ম ভেঙে বিজ্ঞপ্তি জারি করে বলা হচ্ছিল যে বাল্ক জমা নেওয়া হবে । সুপ্রিম কোর্ট সেই আঙুল নামিয়ে দিয়েছে ।"

রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় ফর্ম 7 জমা দেওয়াকে কেন্দ্র করে বিজেপি ও তৃণমূলের সংঘর্ষের বিষয়ে ব্রাত্য বসু বলেন, "এটা কেবল তৃণমূলের লড়াই নয়, এটা বিজেপির বিরুদ্ধে গোটা বাঙালি জাতির লড়াই । সাধারণ মানুষ যখন দেখছেন তাঁদের নাগরিকত্ব কেড়ে নেওয়ার চক্রান্ত হচ্ছে, তখন তাঁরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিরোধ গড়ে তুলছেন ।" তিনি এনআরসি ও সিএএ-র প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ভোটার তালিকায় নাম না থাকাকে নাগরিকত্বের সঙ্গে জুড়ে দিয়ে বিজেপি এক ঘৃণ্য রাজনীতি করছে ।

তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, আজকের এই রায় বুঝিয়ে দিল যে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলন করলে ফল মিলবেই । অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কথা উদ্ধৃত করে ব্রাত্য বসু বলেন, "যে যা ভাষা বোঝে, তাকে সেই ভাষাতেই উত্তর দেওয়া উচিত। ওরা বেআইনি ভাষা বোঝে, আমরা আইনের পথে লড়াই করে আজ জিতলাম ।"

সোমবার কুণাল ঘোষ বলেন, পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শুরু থেকেই যে কথা বলে আসছিলেন, সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্যে তারই প্রতিফলন দেখা গেছে। মুখ্যমন্ত্রী বারবার বলেছেন, কোনও অবস্থাতেই একজন বৈধ ভোটারকে ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যাবে না। সেই যুক্তিকেই কার্যত স্বীকৃতি দিয়েছে শীর্ষ আদালত ।

TAGGED:

TMC ON SC ORDER
KUNAL GHOSH
BRATYA BASU
সুপ্রিম কোর্ট
SUPREME COURT ON SIR

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.