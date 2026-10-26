তৃণমূল কোনপক্ষের দখলে ? হলফনামা জমা দেওয়া নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

তৃণমূল কোনপক্ষের দখলে ? হলফনামা জমা দেওয়া নিয়ে বড় নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের
Supreme Court on Trinamool Name-Symbol Issue: সোমবার নির্বাচন কমিশনে হলফনামা জমা দেওয়ার শেষদিনে সুপ্রিম কোর্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তৃণমূলের ঋতব্রত-শিবির ৷ তারপরই এই নির্দেশ ৷
Published : October 26, 2026 at 6:12 PM IST
কলকাতা ও নয়াদিল্লি, 26 অক্টোবর: তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক কোনপক্ষের দখলে থাকবে, নির্বাচন কমিশনে এ সংক্রান্ত পাঠানো হলফনামা বোঝাই ট্রাক ছিনতাইয়ের চেষ্টার অভিযোগ তুলেছে তৃণমূল কংগ্রেসের ঋতব্রত-শিবির ৷ সেই অভিযোগ জানিয়ে হলফনামা জমা দেওয়ার জন্য সুপ্রিম কোর্টের কাছে তারা আরও দু’সপ্তাহ সময় চায় ৷ শীর্ষ আদালত তাদের অতিরিক্ত দশদিন সময় দিয়েছে ৷ সোমবার দেশের প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্তের ডিভিশন বেঞ্চ এই নির্দেশ দেয় ৷ আদালতের আরও নির্দেশ, মমতা-শিবির চাইলে ঋতব্রতদের হলফনামা জমা দেওয়ার দশদিনের মধ্যে নির্বাচন কমিশনে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে পারবে ৷
বিধানসভা নির্বাচনের পর সময় যত এগিয়েছে, বেড়েছে তৃণমূলের অন্দরের ফাটল ৷ তৃণমূলের বিধায়করা দু’ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়েছে ৷ দু’দলই নিজেদের আসল তৃণমূল বলে দাবি করছে ৷ নির্বাচন কমিশনে দুই তরফেই এই দাবি করেছে ৷ উপ-নির্বাচনের আগে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ করে দেয় কমিশন ৷ মমতা-শিবিরের নাম হয় - মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ৷ তাদের ফুটবল খেলোয়াড় প্রতীক দেওয়া হয় ৷ ঋতব্রত শিবিরের নাম হয় - গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস ৷ প্রতীক দেওয়া হয় খাম ৷
সেই নিয়ে মমতা-তৃণমূলের তরফে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করা হয় ৷ প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ গত 28 সেপ্টেম্বর নির্দেশ দেয়, তৃণমূল কংগ্রেসের দু’পক্ষকে নির্বাচন কমিশনে নিজেদের বক্তব্য হলফনামার মাধ্যমে জানাতে বলা হয় ৷ এর জন্য চার সপ্তাহের সময় দেওয়া হয় ৷ পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দেওয়া হয়, তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠী তাদের বক্তব্য জানানোর পরে তিনমাসের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের নাম ও প্রতীকের মালিকানা কাদের দখলে যাবে, সেই ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে ।
সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ মতো সোমবারই ছিল হলফনামা জমা দেওয়ার শেষদিন ৷ এদিন সকালে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে অভিযোগ করা হয়, তাঁদের বিধায়কদের বক্তব্য ও সমর্থকদের বক্তব্য সংক্রান্ত হলফনামা ট্রাকে করে যখন দিল্লি যাচ্ছিল, সেই সময় হরিয়ানা সীমান্তে তা ছিনতাই করার চেষ্টা করা হয় । যদিও শেষপর্যন্ত সব ঠিকঠাক পৌঁছেছে বলে তারাই জানিয়েছে ।
এরপর এনিয়ে সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয় ঋতব্রত-শিবির ৷ তারা সুপ্রিম কোর্টের কাছে আরও দুই সপ্তাহ সময় চায় কমিশনে নিজেদের বক্তব্য জানাতে এবং প্রয়োজন পড়লে ফের হলফনামা জমা দিতে ৷ দেশের প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে শুনানি হয় ৷ সেখানে ঋতব্রত-শিবিরের আবেদনের বিরোধিতা করেন মমতা শিবিরের আইনজীবী তথা সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তিনি আদালতে জানান, যদি ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় গোষ্ঠীকে অতিরিক্ত সময় মঞ্জুর করা হয়, তাহলে তাদেরও পালটা বক্তব্য জানাতে সময় দিতে হবে ।
সওয়াল-জবাব শেষে আদালত দু’পক্ষের আবেদন মঞ্জুর করেন ৷ তবে ঋতব্রত-শিবিরকে দুই সপ্তাহ সময় আদালত দেয়নি ৷ তাদের দশদিন সময় দেওয়া হয়েছে ৷ তারা কমিশনে নিজেদের বক্তব্য জানানোর পর আরও দশদিন সময় পাবে মমতা-শিবির ৷ ওই সময়ের মধ্যে মমতা-শিবিরকে কমিশনে নিজেদের বক্তব্য জানাতে হবে ৷
দুই পক্ষের হলফনামা পাওয়ার পর আগামী 30 অক্টোবর নির্বাচন কমিশনের বৈঠক হওয়ার কথা ছিল ৷ সেখানেই ঠিক হওয়ার কথা ছিল তৃণমূলের ভবিষ্যৎ ৷ তবে, দুই শিবির অতিরিক্ত সময় পেয়ে যাওয়ায় ওই বৈঠক পিছতে পারে বলেই মনে করা হচ্ছে ৷
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