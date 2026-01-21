মানুষকে হেনস্তা করতেই তলব, এসআইআর শুনানির নোটিশ পেয়ে অভিযোগ বাম-কংগ্রেস নেতাদের

মানুষকে হেনস্তা করতেই তলব, এসআইআর শুনানির নোটিশ পেয়ে অভিযোগ বাম-কংগ্রেস নেতাদের
বেছে-বেছে বিরোধীদের শুনানিতে ডাকার অভিযোগ ৷ আদালতের নির্দেশের পরেও নথি জমা দেওয়ার পর কোনও প্রাপ্তিস্বীকার পত্র পাচ্ছেন না ভোটাররা !
Published : January 21, 2026 at 9:18 PM IST
কলকাতা, 21 জানুয়ারি: আবারও বেশ কয়েকজন বাম-কংগ্রেস নেতাকে SIR শুনানিতে ডাকল নির্বাচন কমিশন ৷ আর যে কারণগুলির জন্য শুনানিতে ডাকা হয়েছে, তা হাস্যকর বলে দাবি করছেন তাঁরা ৷ শুধু তাই নয়, তাঁদের মতো হাজার-হাজার গরিব প্রান্তিক মানুষ, মহিলা ও সংখ্যালঘুদের শুধুমাত্র হেনস্তা করতে ডাকা হচ্ছে বলে গুরুতর অভিযোগ করলেন শুনানির নোটিশ পাওয়া বাম-কংগ্রেস নেতারা ৷
সিপিআইএম-এর বর্ষীয়ান নেতা কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের পর এসএফআই-এর রাজ্য সভাপতি প্রণয়, দীপ্সিতা ধরকে শুনানিতে ডাকা হয়েছিল ৷ এবার শুনানিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে কলতান দাশগুপ্ত এবং ডিওয়াইএফআই নেতা সোহম মুখোপাধ্যায়কে ৷ অন্যদিকে, প্রদেশ কংগ্রেসের SIR কমিটির সদস্য সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখোপাধ্যায় এবং পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ যুব কংগ্রেসের লিডারশিপ কমিটির সদস্য কাশিফ রেজাকে 22 জানুয়ারি বেলা 12টায় SIR শুনানির জন্য ডাকা হয়েছে ৷
সুদীপ্তা রায়চৌধুরী মুখোপাধ্যায়কে বেলা 1টায় উত্তর কলকাতার সিটি কলেজে ডাকা হয়েছে ৷ প্রদেশ কংগ্রেস মুখপাত্র সুমন রায়চৌধুরী বলেন, "সুদীপ্তা রায়চৌধুরী বিবাহ সূত্রে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সূত্রে একই ঠিকানায় প্রায় 25 বছরের বাসিন্দা ৷ এরপরেও হয়রানির স্বীকার হতে হচ্ছে বিজেপি বিরোধী দলের সদস্যদের ৷"
আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "সমস্ত কাগজপত্র-সহ হিয়ারিং সেন্টারে উপস্থিত ছিলাম ৷ 'লোটাস কমিশনে'র কাছে আমাদের পরিচয় কতবার প্রমাণ করতে হবে ?
এমনকি অবসরপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর অফিসারদেরও রেহাই দেওয়া হচ্ছে না ৷ আমি এইআরও-সহ সমস্ত অফিসারদের ধন্যবাদ জানাতে চাই ৷ কিন্তু, এই হয়রানির জন্য আমি ইসিআই-কে ধন্যবাদ জানাব না ৷ ইসিআই-এর কাছ থেকে কোনও প্রাপ্তি স্বীকারপত্র পাইনি ৷ আমাদের পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী আমরা সমস্ত জবরদস্তির বিরুদ্ধে লড়াই করব ৷"
সিপিআইএম নেতা কলতান দাশগুপ্ত বলেন, "SIR শুনানির জন্য ডাক এসেছে । BLO চিঠি দিয়ে ডাকতে পারবেন না জানালেন ৷ আমি যা নথি দেব, তার রিসিপ্টও দিতে পারবেন না ৷ বাবা, মায়ের নাম 2002 সালে ছিল ৷ আমার নাম 2002-এর তালিকায় থাকার কথা নয় ৷ তাও উনি মিলিয়ে দেখবেন, বললেন ৷ নির্বাচন কমিশন যে কী মেলাতে চাইছে, কে জানে ?"
ধারাবাহিকভাবে শুনানিতে ডাক প্রসঙ্গে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার বলেন, "পশ্চিমবঙ্গে SIR-এর নামে 'শুনানি হয়রানি' এবং রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত ৷" SIR-এর প্রতিবাদে শ'য়ে-শ'য়ে কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থক গতকাল পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দফতরের সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন ৷ আন্দোলনকারীদের পুলিশ বাধা দিলে কংগ্রেসের নেতা-কর্মীরা CEO দফতরের সামনে বসে পড়ে অবস্থান-বিক্ষোভ দেখায় ৷