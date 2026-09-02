ক্যামাক স্ট্রিট হোর্ডিং-কাণ্ড: 5 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ সুমিত রায়কে, ফের তলবের সম্ভাবনা

ক্যামাক স্ট্রিট হোর্ডিং-কাণ্ড: 5 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ সুমিত রায়কে, ফের তলবের সম্ভাবনা
অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের অফিসের হোর্ডিং-কাণ্ডে শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন তৃণমূল সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েন ৷
Published : September 2, 2026 at 7:03 PM IST
কলকাতা, 2 সেপ্টেম্বর: ক্যামাক স্ট্রিট হোর্ডিং-কাণ্ডে 5 ঘণ্টা পর শেক্সপিয়ার সরণি থানা থেকে বেরোলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের আপ্তসহায়ক সুমিত রায় ৷ অভিষেকের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসে হোর্ডি খোলাকে কেন্দ্র করে কর্তব্যরত সরকারি আধিকারিক ও পুলিশ কর্মীদের উপর হামলার অভিযোগে বুধবার তিনি হাজিরা দেন ৷ তবে, পাঁচ ঘণ্টার জিজ্ঞাসাবাদে সুমিত সুকৌশলে পুলিশের প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে গিয়েছেন বলে অভিযোগ ৷ ফলে তাঁকে দ্বিতীয়বার হাজিরার জন্য তলব করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷
নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক কলকাতা পুলিশের এক উচ্চপদস্থ আধিকারিক বলেন, "সুমিত রায়কে পরবর্তী সময়েও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য নোটিশ দেওয়া হতে পারে ৷" উল্লেখ্য, সুমিত রায়ের বিরুদ্ধে ঘটনার দিন কর্তব্যরত মহিলা পুলিশ কর্মীদের গায়ে হাত দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে ৷ এমনকি সরাসরি সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগেও এফআইআর দায়ের করেছে কলকাতা পুলিশ ও কলকাতা পুরনিগম ৷
মঙ্গলবার এই মামলায় শেক্সপিয়ার সরণি থানায় হাজিরা দিয়েছিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে ৷ তাঁকেও প্রায় 5 ঘণ্টা জিজ্ঞাসাবাদ করেন তদন্তকারীরা ৷ বেরিয়ে এসে অভিষেক বিজেপি সরকারকে নিশানা করে বলেছিলেন, "ওদের যত ক্ষমতা আছে, প্রয়োগ করে নিক ৷"
উল্লেখ্য, এই মামলায় তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ ডেরেক ও’ব্রায়েনকে-ও তলব করেছিল পুলিশ ৷ এদিন তিনিও শেক্সপিয়ার সরণি থানায় পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখি হন ৷ তাঁকেও প্রায় একই সময় ধরে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন তদন্তকারীরা ৷ কিন্তু, ডেরেকের ক্ষেত্রেও জবাবে তাঁরা সন্তুষ্ট নন বলে সূত্রের দাবি ৷ তাই তৃণমূল সাংসদকেও ফের তলব করা হতে পারে বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷