নেতাদের পা মাটিতে পড়ছিল না, হারের পর্যালোচনাও হয়নি ! দলের 'ঔদ্ধত্য-দুর্নীতি' নিয়ে বিস্ফোরক সুখেন্দুশেখর

নেতাদের পা মাটিতে পড়ছিল না, হারের পর্যালোচনাও হয়নি ! দলের 'ঔদ্ধত্য-দুর্নীতি' নিয়ে বিস্ফোরক সুখেন্দুশেখর
15 বছরের শাসকদলের অভাবনীয় পতনের কারণ হিসেবে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন দলের শীর্ষ থেকে নিচুতলার নেতাদের চরম ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছিন্নতাকে।
Published : June 8, 2026 at 2:28 PM IST
কলকাতা, 8 জুন: পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে সদ্যসমাপ্ত নির্বাচনে যে ঐতিহাসিক পটপরিবর্তন ঘটেছে, তা নিয়ে এবার নিজ দলের বিরুদ্ধেই বিস্ফোরক মন্তব্য করলেন প্রবীণ রাজনীতিক সুখেন্দুশেখর রায় । দীর্ঘ 15 বছরের শাসকদলের অভাবনীয় পতনের কারণ হিসেবে তিনি কাঠগড়ায় তুলেছেন দলের শীর্ষ থেকে নিচুতলার নেতাদের চরম ঔদ্ধত্য, দুর্নীতি এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের বিচ্ছিন্নতাকে । তাঁর মতে, ক্ষমতার দম্ভে নেতাদের অন্ধ হয়ে যাওয়ার চরম পরিণতিই এই নির্বাচনী ফলাফল ।
এই প্রসঙ্গে আক্ষেপের সুরে তিনি বলেন, "নির্বাচনের যে ফলাফল বের হল, বাংলার ইতিহাসে এই প্রথমবার ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার এল । এর কারণ কী ছিল ? জনগণ এত ক্ষুব্ধ কেন হল ? এর জন্য দলের ভেতরে কোনও কাটাছেঁড়া বা পর্যালোচনা হয়নি ।"
দলের এই ভরাডুবির জন্য তিনি মূলত নেতাদের আকাশছোঁয়া দম্ভকে দায়ী করেছেন । দীর্ঘদিনের একনিষ্ঠ কর্মীদের সরিয়ে দুর্নীতিগ্রস্তরা দলের সামনের সারিতে জায়গা করে নিয়েছিলেন বলে দাবি করে বর্ষীয়ান নেতা বলেন, "গত 15 বছর ধরে যারা ক্ষমতায় ছিলেন - কেউ মন্ত্রী, কেউ পঞ্চায়েত নেতা, কেউ কাউন্সিলর, কেউ মেয়র - এই মানুষগুলোর কাছাকাছি যাওয়া খুব কঠিন ছিল । তাঁদের পা মাটিতে পড়ছিল না । দালাল, চোর, ডাকাত, ধর্ষক - এই লোকেরা সব সামনে চলে এল । এখন তো সবকিছুই বেরিয়ে আসছে । গ্রামে সবচেয়ে বড় বাড়িটি কার ? পঞ্চায়েত নেতার । সেখানে সুইমিং পুলও আছে, বিদেশি পাখিও আছে । কোটি কোটি টাকা লুট হয়েছে ।" তাঁর মতে, যে সাধারণ কর্মীরা দীর্ঘ রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম করে দলকে ক্ষমতায় এনেছিলেন, তাঁদের অত্যন্ত সুকৌশলে কোণঠাসা করে দেওয়া হয়েছিল ।
শাসকদলের এই বিপুল জনসমর্থন হারানোর পেছনে আরজি কর মেডিক্যাল কলেজের মর্মান্তিক ঘটনা একটি বড় অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে বলে মনে করেন তিনি । এই ঘটনাকে নিছক একটি অপরাধ হিসেবে না-দেখে, দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন সুখেন্দুশেখর । তাঁর বক্তব্য, "আরজি করে যা ঘটেছে, তার প্রভাব শুধু আরজি করের জন্যই ছিল না । সাধারণ মানুষের মনে হাজারো কারণ জমে ছিল যার জন্য তারা ক্ষুব্ধ ছিল, কিন্তু সেটা বেরিয়ে আসছিল না । যেইমাত্র আরজি করের ঘটনা ঘটল, সমস্ত মানুষ রাস্তায় নেমে এল ।" তাঁর মতে, রাজনীতি থেকে দূরে থাকা সাধারণ মানুষ ও চিকিৎসকদের রাতের পর রাত রাজপথে কাটানো প্রমাণ করেছিল যে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছে । কিন্তু ক্ষমতার দম্ভে অন্ধ প্রশাসন সেই সময় পরিস্থিতি অনুধাবন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয় বলে মত সুখেন্দুশেখরের ।
এই বিপুল দুর্নীতির প্রেক্ষিতে রাজ্যে একটি সর্বাঙ্গীণ তদন্তের দাবি তুলেছেন তিনি । বিশেষ করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে হওয়া দুর্নীতির দিকে আঙুল তুলে একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে তিনি বলেন, "আমি রাজ্য সরকারের কাছে দাবি জানাতে পারি যে, গত পাঁচ বছরে বাংলার প্রতিটি হাসপাতালে যে যে সামগ্রী কেনা হয়েছে - যেমন ইনজেকশন, স্যালাইন, ওষুধ - তা কাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছে, কোন কোম্পানির কাছ থেকে কেনা হয়েছে, এর টেন্ডার হয়েছিল কি না, কত টাকায় কেনা হয়েছে এবং এর গুণমান যাচাই করা হয়েছিল কি না, সে বিষয়ে ফরেনসিক অডিট হওয়া উচিত ।" পাশাপাশি, পঞ্চায়েত স্তর থেকে শুরু করে জাতীয় স্তরের সমস্ত নেতাদের সম্পত্তির তদন্তেরও দাবি জানিয়েছেন তিনি ।
অন্যদিকে, জাতীয় রাজনীতিতে বিরোধী 'ইন্ডিয়া' ব্লকের ভবিষ্যৎ নিয়েও চরম হতাশা প্রকাশ করেছেন এই প্রবীণ রাজনীতিক । জোটের প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে তিনি মন্তব্য করেন, "ইন্ডিয়া জোটের ভবিষ্যৎ, এই গত যেদিন থেকে তৈরি হয়েছে ইন্ডিয়া জোট, প্রত্যেকটা নির্বাচনে সেই জোটটা কোনও সদর্থক ভূমিকা পালন করতে মানুষের কোনও সমর্থন পায়নি । এখন গাড্ডায় পড়ে গেছে, গর্তে পড়ে গেছে তো জোট করে যদি একে অপরকে আঁকড়ে থেকে বাঁচা যায় । মানুষ যদি ওঠায় বাঁচবে, আর মানুষ যদি ওখানেই রেখে দেয় তো ওখানে কবর হয়ে যাবে ।"
এই সমস্ত রাজনৈতিক ডামাডোলের মাঝেই অন্য কোনও দলে যোগদানের জল্পনা সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি । দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের ইতি টানার ইঙ্গিত দিয়ে তিনি জানান, "আমি রাজনীতিতে থাকব না, রাজনীতি থেকে অবসর নেব ৷ কারণ 59 বছর হয়ে গেছে তো, সেটা আমাকে ভাবতে হবে ।"