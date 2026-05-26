বঙ্গে নৈরাজ্যের অবসান ! জুলিয়াস সিজারের উপমা টেনে দলের অস্বস্তি বাড়ালেন 'বেসুরো' সুখেন্দু

সিজারকে যেমন তাঁরই ঘনিষ্ঠরা হত্যা করেছিল, তেমনই দলের অন্দরের কোনও বিশ্বাসঘাতকতার দিকেও কি তিনি ইঙ্গিত করছেন? এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে ।

জুলিয়াস সিজারের উপমা টেনে দলের অস্বস্তি বাড়ালেন 'বেসুরো' সুখেন্দু (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 26, 2026 at 3:09 PM IST

কলকাতা, 26 মে: ​জনতার রায়ে বঙ্গে এখন আক্ষরিক অর্থেই পরিবর্তনের প্রবল ঝড় । সদ্য সমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে তাসের ঘরের মতো ভেঙে গিয়েছে একদা অপ্রতিরোধ্য ঘাসফুল শিবির । ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার ধাক্কা সামলে ওঠার আগেই দলের অন্দরে শুরু হয়েছে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব । মাঠ-ময়দান দাপিয়ে বেড়ানো নেতা-মন্ত্রীরা এখন কার্যত সেঁধিয়ে গিয়েছেন ঘরের চার দেওয়ালে । দুর্নীতির দায়ে সংক্রমণের মতো বেড়েই চলেছে নিচুতলার নেতাদের গ্রেফতারি । আর এই চরম ডামাডোলের আবহেই এবার দলের বিড়ম্বনা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিলেন তৃণমূল কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় ।

মঙ্গলবার এক্স মাধ্যমে রোমান সম্রাটের উদাহরণ দিয়ে তিনি লিখেছেন, "খ্রিস্টপূর্ব 44 সালে মার্চের 'আইডস'-এর দিন রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজার সেনেটের মধ্যেই ছুরিকাঘাতে নিহত হন । রোমান ক্যালেন্ডার অনুযায়ী 'আইডস' সাধারণত মার্চ, মে, জুলাই ও অক্টোবর মাসের 15 তারিখকে বোঝানো হত । কিন্তু এ বছরের মে মাসের 'আইডস' আসার আগেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ অসহনীয় নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান ঘটিয়েছেন ।"

সুখেন্দুর পোস্ট (চিত্র: এক্স)

​রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের গুপ্তহত্যার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট টেনে এনে বাংলায় তৃণমূল জমানার পতনকে 'নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির অবসান' বলে উল্লেখ করাকে দলের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ বলেই মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল । সুখেন্দুশেখরের এই পোস্ট নিছকই ইতিহাসের পাঠ নয়, বরং এর পরতে পরতে লুকিয়ে রয়েছে বর্তমান রাজ্য রাজনীতির তিক্ত বাস্তবতা । তাঁর পোস্টে এই কথাটি স্পষ্ট যে, বাংলায় সত্যিই নৈরাজ্যের পরিস্থিতি ছিল, যা তিনি কার্যত বকলমে স্বীকার করে নিলেন ।

মে মাসের 15 তারিখের আগেই 'নৈরাজ্যের পরিস্থিতির অবসান' ঘটিয়েছেন বাংলার মানুষ - একথা বলে তিনি যা বোঝাতে চেয়েছেন, তা ঘাসফুল শিবিরের চরম অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে । তবে কি তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে দূরত্ব বাড়াতেই এমন ইঙ্গিতপূর্ণ পোস্ট করেছেন বর্ষীয়ান এই সাংসদ ? সিজারকে যেমন তাঁরই ঘনিষ্ঠরা হত্যা করেছিল, তেমনই দলের অন্দরের কোনও বিশ্বাসঘাতকতার দিকেও কি তিনি ইঙ্গিত করছেন ? এই প্রশ্নগুলোই এখন ঘুরপাক খাচ্ছে রাজ্য রাজনীতির অলিন্দে ।

​রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর থেকেই তৃণমূলের অন্দরে ক্ষোভের আগুন ধিকধিক করে জ্বলছিল । নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘর সামলাতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়ে গেলেও, ছাই চাপা আগুনের মতো সেই ক্ষোভ বারবার ফুলকি হয়ে বেরিয়ে আসছে । ভোটের লড়াইয়ে নজিরবিহীন বিপর্যয়ের পর থেকেই দলের একাধিক নেতা সংবাদমাধ্যমের সামনে বা সোশাল মিডিয়ায় মুখ খুলতে শুরু করেছেন ।

মূলত তৃণমূল কংগ্রেসের 'সেকেন্ড ইন কমান্ড' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর বহুচর্চিত 'ডায়মন্ড হারবার মডেল'-কেই কাঠগড়ায় তুলেছেন বিক্ষুব্ধদের একাংশ । দলের শৃঙ্খলারক্ষাকারী কমিটির রক্তচক্ষু বা সাসপেনশনের খাঁড়াও তাঁদের মুখ বন্ধ করতে পারছে না । এর আগে দলের বাইরে মুখ খোলা নিয়ে নেত্রীর রোষের মুখে পড়তে হয়েছে অনেককেই । কড়া ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে । কিন্তু সুখেন্দুশেখর রায়ের মতো প্রবীণ এবং দলের জাতীয় স্তরের নেতার এই বেসুরো পোস্ট তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বকে যে চরম অস্বস্তিতে ফেলেছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না ।

