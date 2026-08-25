আত্মতুষ্টি নয়, পুর নির্বাচনের দায়িত্ব মন্ত্রী-প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিদের দিল বিজেপি

আত্মতুষ্টি নয়, পুর নির্বাচনের দায়িত্ব মন্ত্রী-প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিদের দিল বিজেপি
কলকাতা ও হাওড়ায় পুরসভায় পুজোর পর নির্বাচন হতে পারে । এখন থেকেই ঘুঁটি সাজাতে শুরু করল বিজেপি ।
Published : August 25, 2026 at 8:27 PM IST
কলকাতা 25 অগস্ট : মাত্র মাস তিনেক আগে এসেছে চমকপ্রদ জয় । বিধানসভা নির্বাচনের সেই সাফল্যকে পুর-নির্বাচনেও ধরে রাখতে মরিয়া বিজেপি । সেই সূত্রে কলকাতা ও হাওড়া পুরনিগম নির্বাচনের জন্য় প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল ।
কলকাতার ভোটে দলের হয়ে দায়িত্ব সামলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার থেকে শুরু করে রাজ্যের শিল্পমন্ত্রী তাপস রায়রা। হাওড়ার দায়িত্ব সামলাবেন সাংসদ রাহুল সিনহার মতো প্রবীণ নেতা । কেন্দ্র ও রাজ্য়ের মন্ত্রীদের পাশাপাশি প্রাক্তন রাজ্য সভাপতিদের নির্বাচনের ভার দিয়ে বিজেপি বুঝিয়ে দিচ্ছে বিধানসভায় সাফল্যের পর আত্মতুষ্টির কোনও জায়গা নেই । পুরসভাতেও ভালো ফল করতে তারা মরিয়া । কলকাতার নির্বাচনের ইন চার্জ করা হয়েছে সুকান্তকে। কো-ইন-চার্জহচ্ছেন অনিন্দ্য বন্দ্যোপাধ্যায় । রাজ্য সহ-সভাপতি অনিন্দ্যকে বিজেপির সংগঠন চেনে রাজু মানে । আহ্বায়ক হচ্ছেন মন্ত্রী তাপস রায়। সহ-আহ্বায়ক কাশীপুর-বেলগাছিয়া বিধায়ক রীতেশ তিওয়ারি। অন্যদিকে হাওড়া পুরনিগমের ইন-চার্জ হচ্ছেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি রাহুল সিনহা । আহ্বায়ক হচ্ছেন বালির বিধায়ক সংজয় কুমার সিংহ।
পুজোর পরেই হতে পারে পুরসভা নির্বাচন। রাজ্য নির্বাচন কমিশন সূত্রে আগেই যেমনটা জানা গিয়েছিল যে নভেম্বর মাসেই হতে পারে কলকাতা ও হাওড়ার পুরসভা নির্বাচন। পুরো নিয়ম অনুসারে আগামী 7 ডিসেম্বরের মধ্যে কলকাতা পুরসভা বোর্ড গঠন করতে হবে। ওই দিনের মধ্যে কলকাতা পুরনিগমের ভার নতুন বোর্ডের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । তাই সেই মতো প্রস্তুতি নিচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন। পিছিয়ে নেই গেরুয়া শিবিরও। এমনিতেই এবার ওয়ার্ডের নতুন বিন্যাসের পর নির্বাচন হচ্ছে কলকাতায় । আগে সংযুক্ত এলাকা ধরে কলকাতায় মোট 144টি ওর্য়াড ছিল । এবার তা বেড়ে হচ্ছে দুশোর কাছাকাছি । ওয়ার্ড সংখ্যা বাড়লেও বোরোর সংখ্যা একই থাকছে । সেখানে ওর্য়াড়ের সংখ্যা বাড়ছে ।
বিজেপির কাছে এবারের পুরভোট নিজেদের সাফল্য ধরে রাখার লড়াই । অন্যদিকে দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলের কাছে কার্যত অস্তিত্ব ধরে রাখার লড়াই । অতীতে বাম আমলেও কলকাতায় বরাবর নিজেদের দাপট দেখিয়েছে তৃণমূল । রাজ্যে বামেরা ক্ষমতায় থাকাকালীনও ছোট লালবাড়ি দখল করে চাঞ্চল্য ফেলে দিয়েছিল তৃণমূল । তবে এখন দুই শিবিরে বিভক্ত তৃণমূল কতটা লড়াই দিতে পারে সেটাই দেখার । সিপিএম ও কংগ্রেসও এই ভোটে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা কররতে চাইবে । সাম্প্রতিক অতীতে এই দুই দলের সক্রিয়তা আগের থেকে অনেক বেড়েছে । এবার দুই দলেরই প্রতিনিধি আছেন বিধানসভায় । বিভিন্ন সামাজিক ইস্যুতে আন্দোলনও সংগঠিত করছে দুটি দল। তার প্রভাব নির্বাচনে কতটা পড়ে সেটাই এখন দেখার ।