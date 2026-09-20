একসময় কংগ্রেসকে ব্য়ঙ্গ করতেন, এখন নিজেরাই সাইনবোর্ড ! মমতাকে কটাক্ষ সুকান্তর

একসময় কংগ্রেসকে ব্য়ঙ্গ করতেন, এখন নিজেরাই সাইনবোর্ড ! মমতাকে কটাক্ষ সুকান্তর
Sukanta Majumdar on Tmc's difficult times: কটাক্ষের সুরে বলেন, প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করছেন৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুঝতে পারছেন না, ডান না বাম দিক- কোন দিকে যাবেন!
Published : September 20, 2026 at 8:29 PM IST
বারাসত, 20 সেপ্টেম্বর: ডান দিকে যাবেন, না বাম দিকে ? রাজনীতির কোন পথ বেছে নেবেন, তা নিয়েই নাকি ধন্দে তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ! রবিবার মধ্যমগ্রামে একটি কালীপুজোর খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে এমনই কটাক্ষ করলেন বিজেপি নেতা তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । একই সঙ্গে তৃণমূলের সঙ্গে কংগ্রেসের সম্পর্ক নিয়েও কটাক্ষ ছুড়ে দেন তিনি । বিজেপির অন্দরের গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্নের মুখেও দলের অবস্থান স্পষ্ট করার চেষ্টা করেন বালুরঘাটের সাংসদ ।
মধ্যমগ্রামের অন্যতম পরিচিত কালীপুজো কমিটি ইয়ংস্টার ক্লাব । এ বছর তাদের কালীপুজো 39 বছরে পা দিয়েছে । রবিবার ছিল সেই পুজোর খুঁটি পুজোর অনুষ্ঠান । সেখানেই উপস্থিত ছিলেন সুকান্ত । অনুষ্ঠান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের দুই বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচন প্রসঙ্গে তাঁকে প্রশ্ন করা হয় । জবাবে তৃণমূলকে নিশানা করে তিনি বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করছেন । ডান দিকে না বাম দিকে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কোন দিকে যাবেন, তা বুঝতে পারছেন না । তাই মাঝখানে পড়ে রয়েছেন ।"
সেখান থেকেই কংগ্রেসকে ঘিরে তৃণমূলের পুরনো অবস্থান টেনে আনেন সুকান্ত । তাঁর কথায়, "অতীতের তৃণমূল নেতারা কংগ্রেসকে ব্যঙ্গ করতেন । কংগ্রেস নাকি সাইনবোর্ড হয়ে যাবে । এখন কংগ্রেস নেতারা তৃণমূলকে নিয়ে ব্যঙ্গ করছেন । তৃণমূল সাইনবোর্ড হয়ে গিয়েছে !" তাঁর বক্তব্য, কংগ্রেস ও তৃণমূল- দুই দলই এখন পরস্পরের সঙ্গে রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে টানাপড়েনে রয়েছে । কটাক্ষের সুরে তাঁর সংযোজন, "কে কার কাঁধে উঠবে, সেই লড়াই চলছে !"
বিজেপির অন্দরে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব নিয়ে প্রশ্ন উঠলে অবশ্য দলের ভিতরে 'নব্য' এবং 'পুরাতন'- এই বিভাজন মানতে চাননি সুকান্ত । তাঁর বক্তব্য, "বিজেপিতে নব্য ও পুরাতন বলে কিছু নেই । দুষ্কৃতীরা সব সময় দুষ্কৃতীই হয় ।" তাঁর দাবি, বিজেপি জোর করে পার্টি অফিস দখল বা ভাঙচুরের রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না ।
এর পরেই নিজের রাজ্য সভাপতি থাকার সময়ের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলেন সুকান্ত । তিনি বলেন, "2021 সালে আমি যখন বিজেপির রাজ্য সভাপতি হয়েছিলাম, কলকাতায় আমাদের দলের অনেক পার্টি অফিস তৃণমূল কর্মীরা ভেঙে দিয়েছিলেন । আপনারা গেলে এখনও তার নমুনা দেখতে পাবেন ।"
এ দিনের অনুষ্ঠানে 20 সেপ্টেম্বরকে 'ভাষা শহিদ দিবস' হিসেবে পালনের প্রসঙ্গও ওঠে । বিজেপির একাংশ এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলি উত্তর দিনাজপুরের দাঁড়িভিটের নিহত দুই ছাত্র রাজেশ সরকার ও তাপস বর্মণের স্মরণে দিনটিকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার দাবি জানিয়ে আসছে । 2018 সালের 20 সেপ্টেম্বর বাংলা শিক্ষক নিয়োগকে কেন্দ্র করে দাঁড়িভিট স্কুলে অশান্তির ঘটনায় ওই দুই ছাত্রের মৃত্যু হয়েছিল । সেই ঘটনাকে ঘিরে পুলিশের গুলিতে মৃত্যুর অভিযোগ উঠলেও পুলিশ তা অস্বীকার করেছিল ।
এ দিন সেই প্রসঙ্গেই সুকান্ত বলেন, "উত্তর দিনাজপুরের ইসলামপুরে বাংলা ভাষার শিক্ষকের দাবিতে স্কুলের দুই ছাত্র আন্দোলন করেছিলেন । তাঁদের গুলি করে মারা হয়েছিল । তাই তাঁদের স্মরণে যদি কেউ আজকের দিনটিকে ভাষা শহিদ দিবস হিসেবে পালন করেন, তাতে আপত্তির কী আছে ?" উল্লেখ্য, 21 ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয় । 20 সেপ্টেম্বরকে আলাদা ভাবে 'পশ্চিমবঙ্গ বাংলা ভাষা দিবস' হিসেবে পালনের দাবিটি মূলত দাঁড়িভিটের ঘটনাকে কেন্দ্র করেই সামনে এসেছে ।