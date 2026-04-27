জগদ্দলে গুলি-কাণ্ডে সরব সুকান্ত, ভোটের আগে গুন্ডাদের জেলে রাখার আর্জি কমিশনের কাছে
সুকান্ত মজুমদার ভাটপাড়ার ঘটনাকে 'অত্যন্ত চিন্তাজনক' বলে অভিহিত করেন । তিনি অভিযোগের আঙুল তোলেন শাসকদলের দিকে ।
Published : April 27, 2026 at 2:42 PM IST
বসিরহাট, 27 এপ্রিল: নির্বাচনের শেষ দফার ভোট গ্রহণের আর মাত্র দুই দিন বাকি । 29 তারিখ চূড়ান্ত পর্যায়ের ভোটকে কেন্দ্র করে রাজ্যজুড়ে রাজনৈতিক পারদ তুঙ্গে । এই আবহে জগদ্দলে গুলি চলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে সেই পারদ আরও চড়েছে ৷ এই নিয়ে এদিন শাসকদলকে একহাত নিলেন রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ।
সোমবার শেষ দফার প্রচারের অন্তিম লগ্নে বসিরহাট দক্ষিণ বিধানসভার বিজেপি প্রার্থী সৌর্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভা করতে গিয়ে সুকান্ত মজুমদার ভাটপাড়ার ঘটনাকে 'অত্যন্ত চিন্তাজনক' বলে অভিহিত করেন । তিনি অভিযোগের আঙুল তোলেন শাসকদলের দিকে । সুকান্ত জানান, রবিবার ভাটপাড়া থানায় ঢুকে বিজেপির প্রার্থী ও প্রাক্তন ডিজিপি পদমর্যাদার অফিসার রাজেশ কুমার, অর্জুন সিং এবং তাঁর ছেলে তথা বিধায়ক পবন সিংয়ের উপর পরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হয় । সুকান্তের কথায়, "ঘটনাচক্রে নিরাপত্তা কর্মীর গায়ে গুলিটি এমন জায়গায় লেগেছে যে বেশি বিপদ হয়নি ৷ যদি সেটি কোনও গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে লাগত, তবে নিশ্চিতভাবেই বড় বিপদ হতো ।"
নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়েও সুকান্ত মজুমদার কড়া এদিন বার্তা দিয়েছেন । তাঁর মতে, "নির্বাচন কমিশন রক্তহীন ও মৃত্যুহীন নির্বাচন করার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করছে । কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেসের গুন্ডারা যতক্ষণ সক্রিয় থাকবে, ততক্ষণ তা সম্ভব নয় ।" কমিশনের উদ্দেশে তিনি জানিয়েছেন, অন্যান্য রাজ্যের মতো নমনীয় নীতি এখানে কার্যকর হলে চলবে না । রাজ্যের চিহ্নিত দুষ্কৃতীদের আগামী 48 ঘণ্টার জন্য অন্তত জেলের ভেতরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে ভোটাররা নির্ভয়ে ভোটকেন্দ্রে যেতে পারেন ।
তৃণমূলের 'সেঞ্চুরি'র দাবিকেও উড়িয়ে দিয়ে সুকান্ত তীব্র কটাক্ষ করেছেন । তিনি বলেন, "তৃণমূল আদতে কিছুই পাবে না । বরং সব হিসাব গোলমাল হয়ে যাবে ।" আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি 175-টিরও বেশি আসনে জিতে ক্ষমতায় আসছে বলেও তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ব্যক্ত করেন তিনি ।
উল্লেখ্য, প্রথম দফার ভোটে তেমন বড় কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটলেও, শেষ দফার আগে ভাটপাড়ার এই গুলি চলার ঘটনা নির্বাচনী হাওয়ায় অস্থিরতা তৈরি করেছে । আগামী 29 এপ্রিল রাজ্যের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ আসনে ভাগ্য নির্ধারিত হবে । এই শেষ মুহূর্তের প্রচারে রাজনৈতিক দলগুলোর অভিযোগ-পালটা অভিযোগের জেরে সাধারণ ভোটারদের মধ্যে উদ্বেগ বাড়ছে । অবাধ ও শান্তিপূর্ণ ভোট সম্পন্ন করা এখন নির্বাচন কমিশনের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ ।