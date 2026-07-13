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'লোক হবে না, কালীঘাটের বাড়িতেই একুশে জুলাই করুন'; মমতাকে কটাক্ষ সুকান্তর

পাশাপাশি তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের দখল বিতর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর মন্তব্য, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার ভিখারি হয়ে যাবে ৷

Sukanta Majumdar
21 জুলাই নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কটাক্ষ সুকান্ত মজুমদারের (ফাইল চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : July 13, 2026 at 1:10 PM IST

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মধ্যমগ্রাম, 13 জুলাই: লোক হবে না । তাই ধর্মতলা বা অন্য কোথাও 21 জুলাই করার দরকার নেই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর কালীঘাটের বাড়িতেই শহিদ দিবস করুন । রবিবার বিকেলে উত্তর 24 পরগনার মধ্যমগ্রামে শ্রমিক সংগঠনের একটি অনুষ্ঠান থেকে তৃণমূল নেত্রীকে কটাক্ষ করে এমনই মন্তব্য করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । এদিন তিনি সীমান্তের মাদ্রাসাগুলির দেশবিরোধী কার্যকলাপ নিয়েও তীব্র আক্রমণ করেছেন । ‌

রবিবার মধ্যমগ্রামের সুভাষ ময়দানে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের শ্রমিক সংগঠনের একটি অনুষ্ঠান ছিল । ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । অনুষ্ঠান শেষে দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলের 21 জুলাই উদযাপন সম্পর্কে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, "একুশে জুলাইয়ের শহিদ দিবসে যা লোক হবে, তাতে ধর্মতলা বা অন্য কোনও মাঠ নিয়ে লাভ নেই । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বরং কালীঘাটের টালির চালের বাড়িতেই শহিদ দিবস পালন করুন । যে ক'টা লোক হবে, তাঁর বাড়িতেই তাঁদের বসার জায়গা হয়ে যাবে ।"

'লোক হবে না, কালীঘাটের বাড়িতেই একুশে জুলাই করুন'; মমতাকে কটাক্ষ সুকান্তর (ইটিভি ভারত)

এদিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি নিয়েও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন । তিনি বলেন, "বাম জমানায় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি নিয়ে সরব হয়েছিলেন । তিনি তখন বলেছিলেন সীমান্তের মাদ্রাসাগুলি সন্ত্রাসের আঁতুড়ঘর । পরে অবশ্য দলের চাপে তিনি সরে এসেছিলেন । তবে সেদিন তিনি তো কোনও স্বপ্নাদেশ পেয়ে ওই মাদ্রাসাগুলি সম্পর্কে সতর্কতার কথা বলেননি । মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে তিনি মাদ্রাসাগুলির কাজকর্ম সম্পর্কে জানতেন । আমাদের সরকারও সিদ্ধান্ত নিয়েছে, কোনও মাদ্রাসায় যদি দেশবিরোধী কাজ করার গন্ধ পাওয়া যায়, অবশ্যই তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ।"

Sukanta Majumdar
মধ্যমগ্রামে সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

দমদম বিমানবন্দর চত্বর থেকে মসজিদ সরানোর বিষয় বালুরঘাটের সাংসদ এদিন বলেন, "আমি যখন কলেজে পড়তাম তখন থেকে দমদম বিমানবন্দর লাগোয়া মসজিদের সমস্যার কথা শুনেছি । মসজিদ থাকার কারণে বিমানবন্দরের রানওয়ে বাড়ানো যাচ্ছে না । আমাদের সরকার ওই মসজিদ সারানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েছে । এতদিন কেউ সাহস দেখায়নি । আমাদের সরকার সেই সাহস দেখিয়েছে ।"

দ্বিধাবিভক্ত তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের দখল বিতর্ক সম্পর্কে এদিন সুকান্ত মজুমদার বলেন, "শুনেছি তৃণমূলের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে চার হাজার কোটি টাকা আছে । সেই টাকা যদি ঋতব্রত তৃণমূল নিয়ে নেয়, তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় হয়তো চরম পদক্ষেপ নেবেন । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবার ভিখারি হয়ে যাবে ।"

Sukanta Majumdar
মধ্যমগ্রামে শ্রমিক সংগঠনের অনুষ্ঠানে সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

পাশাপাশি রাজ্যের শিল্পায়ন প্রসঙ্গে রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি বলেন, "আমাদের সরকার রাজ্যের শিল্পায়নের স্বপ্নকে সত্যি করার লক্ষ্যে এগিয়ে চলেছে । 100 কোটি টাকার শিল্প করতে গেলে স্থানীয় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি বা জেলা পরিষদ থেকে আর কোনও শংসাপত্র নিতে হবে না । ওইটা একটা কাটমানি নেওয়ার জায়গা ছিল । শিল্পপতিদের কাছ থেকে কাটমানি নেওয়ার সম্ভাবনা আমাদের সরকার বন্ধ করে দিয়েছে ।"

Sukanta Majumdar
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার (নিজস্ব ছবি)

সুকান্ত মজুমদারের আরও সংযোজন, "ভারতীয় মজদুর সংঘ বৃহত্তম একটি শ্রমিক সংগঠন । এই সংগঠনের নাম ব্যবহার করে কেউ যদি টাকা চায়, তাহলে আপনারা তাঁকে পুলিশের কাছে ধরিয়ে দিন । তোলাবাজি কোনওভাবে বরদাস্ত করা হবে না । আগামিদিনে আরও বেশ কিছু সংস্কার হবে । তাতে রাজ্যের শিল্পায়নের সুযোগ আরও বাড়বে ।"

পুলিশের খাতায় ফেরার হলেও ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের মিটিংয়ে লটারি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত পানিহাটির প্রাক্তন বিধায়ক নির্মল ঘোষের উপস্থিতি দেখা গিয়েছে । সে সম্পর্কে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এদিন বলেন, "অন্যায় করে কেউ যদি ভাবেন ঋতব্রত কাছে গিয়ে পার পেয়ে যাবেন, সেটা হবে না । পুলিশ তাঁকে গ্রেফতার করবে ।"

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21 JULY RALLY
SUKANTA SLAMS MAMATA
সুকান্ত মজুমদার
21 জুলাই
SUKANTA MAJUMDAR

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