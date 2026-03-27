সংখ্যালঘু-বৃদ্ধিতে কাশ্মীর হয়ে উঠবে বাংলা, আর হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হবে না ! স্পষ্টকথা সুকান্ত'র

সংখ্যালঘু-বৃদ্ধিতে কাশ্মীর হয়ে উঠবে বাংলা, আর হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হবে না ! স্পষ্টকথা সুকান্ত'র
তৃণমূল কংগ্রেসের আগে রাজ্যে বামেরাও তোষণ করেছে ৷ অভিযোগ সুকান্তর ৷ রাজ্যের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁর কী প্রেডিকশন ? জানালেন ইটিভি ভারতকে ৷
By Sanjib Guha
Published : March 27, 2026 at 8:05 PM IST
বালুরঘাট, 27 মার্চ: একটা সময়ে তিনি বলেছিলেন, "আমরা উর্দু-আরবি মুক্ত বাংলা ভাষা চাই ৷" অনেকটা সেই সুরেই হিন্দুত্বের পালে হাওয়া দিয়ে বাংলার হাই-ভোল্টেজ বিধানসভা নির্বাচনে জেতার বার্তা দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ৷ তাঁর মতে, যে যুক্তিতে কাশ্মীরে হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হয় না, সেই একই যুক্তিতে বাংলায় সংখ্যালঘুরা 40 শতাংশের উপরে হয়ে গেলে আর হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী পাওয়া দুষ্কর হয়ে যাবে ৷ ইটিভি ভারতের মুখোমুখি হয়ে সুকান্তর অভিযোগ, শুধু তৃণমূল কংগ্রেস নয়, সংখ্যালঘুদের তোষণ করেছে বামেরাও ৷ তবে এবার তিনি আত্মবিশ্বাসী যে, বাংলায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করবে বিজেপি ৷
বালুরঘাটে চারতলা ফ্ল্যাটবাড়ি । সামনে একটা খেলার মাঠ । রামনবমীর সকালে মাঠে ক্রিকেট খেলায় ব্যস্ত কিছু খুদে । চারপাশে ইতিউতি লোকজন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে । হঠাৎ একটা গুঞ্জন । যেমনটা দেখা যেত জমিদারি জমানায় । জমিদার উপস্থিত হওয়ার আগে । সবার মধ্যে অ্যাটেনশনের ভঙ্গি । অবশেষে দেখা মিলল তাঁর । জমিদারি চালেই বেরিয়ে এলেন সেই ফ্ল্যাটবাড়ি থেকে ।
গায়ে গেরুয়া পাঞ্জাবি । তবে চোখেমুখে ভোটের চিন্তা নেই, বরং নিশ্চিন্তের ছাপ । যদিও সময় বড্ড কম । তাঁকে দেখার জন্য, শোনার জন্য হাজারো মানুষ চৈত্রের কড়া রোদ মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে বালুরঘাট, গঙ্গারামপুর, দৌলতপুর ছাড়াও নানা জায়গায় । সেই মানুষদের কাছে যাওয়ার তাড়া । তবু অল্প সময়ের মধ্যেই ইটিভি ভারতের প্রতিনিধির সামনে নিজের কথা তুলে ধরলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । তাঁর সাক্ষাৎকারের নির্বাচিত অংশ দেখে নেব একনজরে ৷
প্রশ্ন (ইটিভি ভারত): আপনি বলেছেন, ডেমোগ্রাফি বদলে যাচ্ছে বাংলায় ৷ এরপর আর হিন্দু প্রার্থী জিততে পারবে না ৷ কিন্তু মি. মোহন ভাগবত কিছুদিন আগে বলেছেন যে, মুসলিম ও খ্রিস্টানরাও আরএসএস-এর সদস্য হতে পারে ৷ আপনার মন্তব্য কি তাঁর এই বক্তব্যের বিরোধী নয়? কী বলবেন?
উত্তর (সুকান্ত): মোহন ভাগবতজি যে বিবৃতি দিয়েছেন, সেবিষয়ে আমি কিছু বলতে চাই না ৷
প্রশ্ন: ঠিক আছে, তাহলে এবিষয়ে আপনার কী মত, তাই বলুন ৷
উত্তর: আমি এখনও বলছি, ভারতের যে স্থানে হিন্দুর সংখ্যা কমে গিয়েছে, সেখানে কোনওদিনও আর হিন্দু জনপ্রতিনিধি হয় না ৷ হওয়া সম্ভব না ৷ কাশ্মীরে হয় না ৷ কাশ্মীরে কোনও হিন্দু জনপ্রতিনিধি হয় ? কাশ্মীরে কোনও দিন হিন্দু মুখ্যমন্ত্রী হতে পারবে ? সম্ভব নয় ৷ সেরকম এখানেও যেদিন 40 শতাংশের উপরে (মুসলমান) হয়ে যাবে, কোনও ব্যানার্জি, চ্যাটার্জি, গুহ, বোস, দত্ত, মজুমদার কেউ মুখ্যমন্ত্রী হবে না ৷ ইসমাইল হবে ৷ ফিরহাদ হাকিম হবে ৷ সিদ্দিকুল্লাহ হবে ৷
প্রশ্ন: তাহলে আপনি কি এটা বলছেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অনুপ্রবেশকারীদের সুবিধে পাইয়ে দিয়ে এই দিন এগিয়ে আনার ক্ষেত্রে আরও সহযোগিতা করছেন ? নাকি এটা আগেও এটা হয়েছে ?
উত্তর: এটা আগেও হয়েছে ৷ বামফ্রন্ট আমলেও হত ৷ বামফ্রন্ট পর্দার আড়ালে তোষণ করত ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সামনে এসে তোষণ করছে ৷ বামফ্রন্ট কীভাবে তোষণ করত, তার উদাহরণ হল রেজ্জাক মোল্লা ৷ রেজ্জাক মোল্লা হজ করতে যাওয়ার সময় বামফ্রন্টের সাহস হয়নি, তাঁকে কিছু বলার ৷ কিন্তু যখন সুভাষ চক্রবর্তী তারাপীঠের মন্দিরে গিয়েছিলেন, তখন তাঁকে সবাই মিলে তিরষ্কার করেছিল, বলেছিল কমিউনিস্ট হয়ে তুমি মন্দিরে যাও কী করে ! কিন্তু রেজ্জাক মোল্লা যখন হজ করতে গেল, তখন তাঁকে কেউ কিছু বলল না ৷ শুধু তাই নয়, রেজ্জাক মোল্লা দীর্ঘকাল এই বাংলার ভূমি সংস্কার মন্ত্রী ছিলেন ৷ আজ দেখুন দক্ষিণ 24 পরগনায় গিয়ে, সব জমির মালিক কারা ৷ বাঙালি হিন্দুরা আর জমির মালিক নেই ৷ তো সবাই একইরকম ৷ বামফ্রন্ট বলুন, বা তৃণমূল ৷ তারা সবাই মুসলিম তোষণের ক্ষেত্রে একইরকম ৷
প্রশ্ন: তাহলে পশ্চিমবঙ্গের ভবিষ্যৎ কী দেখছেন ? এই নির্বাচনের উপর ভবিষ্যৎ কতটা নির্ভর করছে ?
উত্তর: এই নির্বাচনের উপর অবশ্যই রাজ্যের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে ৷ আমি মনে করি, এটা বাঙালি হিন্দুর লড়ার একটা জায়গা ৷ আর অনেকেই মনে করছেন, এটা শেষ লড়াইয়ের জায়গা ৷ তার কারণ, এরপরে ডেমোগ্রাফিটা এমন লেভেলে চলে যাবে, মানে 40 শতাংশই যদি চলে যায়, হিন্দু এলাকায় হিন্দু প্রার্থীরা জিতবে, বিজেপি প্রার্থীরা জিতবে বা হিন্দুমনস্ক কোনও দল জিতবে ৷ তবে অন্য জায়গায় জিততে পারবে না ৷ অন্য জায়গায় সো-কলড যাদের আমরা সিউডোসেকুলারিজম করে বলি, তারা জিতবে ৷ যারা বলবে ঈদ ঠিক আছে, বাকিটা চলবে না ৷
প্রশ্ন: এবার নির্বাচনে আপনার প্রেডিকশন কী ?
উত্তর: আমার বিশ্বাস এবার বিজেপি সরকার তৈরি হবে ৷ মানুষ সেই সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছে ৷ আসনসংখ্যা তো বলা মুশকিল ৷ তবে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠা নিয়ে বাংলায় বিজেপি সরকার গঠন করছে ৷
উল্লেখ্য, রাজ্য এবার দু'দফায় ভোটগ্রহণ হবে ৷ সুকান্ত মজুমদারের জেলা দক্ষিণ দিনাজপুরে ভোটগ্রহণ প্রথম দফায়, অর্থাৎ 23 এপ্রিল ৷ কুশমণ্ডী, কুমারগঞ্জ, বালুরঘাট, তপন, গঙ্গারামপুর ও হরিরামপুরে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ করবেন ভোটাররা ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ভবিষ্যদ্বাণী আদৌ বাস্তব রূপ পায় কি না, তার জন্য অপেক্ষা করতে হবে 4 মে পর্যন্ত ৷