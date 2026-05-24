বাংলা থেকে তৃণমূলের অস্তিত্ব মুছে যাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা: সুকান্ত

বাংলা থেকে তৃণমূলের অস্তিত্ব মুছে যাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা: সুকান্ত
Published : May 24, 2026 at 5:36 PM IST
শিলিগুড়ি, 24 মে: তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের । শনিবার শিলিগুড়িতে বাগডোগরা বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, তৃণমূল এখন কেবল নামেই টিকে আছে ৷ তাঁর মতে, আগামী দিনে পশ্চিমবঙ্গ থেকে এই দলের অস্তিত্ব মুছে যাওয়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা ।
এদিন কলকাতা থেকে শিলিগুড়ি পৌঁছে সেবক রোডের একটি অনুষ্ঠানে যোগ দেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার । সেখানে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতী ছাত্রছাত্রীদের সংবর্ধনা দেন তিনি । সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে সুকান্ত তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তৃণমূল কংগ্রেসকে ৷
তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেসের বর্তমান যে অবস্থা, তাতে আগামী দিনে এই দলটি কোথায় থাকবে ? সংগ্রহশালায়, রাস্তায় নাকি দলের অফিসের ভেতরেই থাকবে - তা সময় এলেই বোঝা যাবে ।" তিনি আরও দাবি করেন, দলের অনেক নেতাই এখন পরিস্থিতির চাপে দিশেহারা এবং দল ছেড়ে বেরিয়ে আসছেন ।"
ফলতার নির্বাচনে বামেদের দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসার ইঙ্গিত দেখে সাংবাদিকরা জানতে চান, তাহলে কি আগামী নির্বাচনে বামেরাই প্রধান বিরোধী দল হতে চলেছে ? এই প্রশ্নের জবাবে সুকান্ত বলেন, "এত তাড়াতাড়ি এটা বলা যাবে না ৷ এখনও অনেক জায়গায় তৃণমূলের শক্তি আছে ৷ তবে তৃণমূল লড়াইয়ে না-থাকায় অনেক জায়গায় বামফ্রন্ট বা অন্যান্য দল মাথাচাড়া দেওয়ার চেষ্টা করছে । সেটা আগামী দিনই বলবে কে বিরোধী হবে ৷ তবে বাংলার মানুষ বিজেপিকেই প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে গ্রহণ করেছে ।" আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি বলেন, "বাংলার মানুষ আগামী 20-25 বছর বিজেপিকেই ক্ষমতায় রাখবে, সেটিই মূল কথা ।"
মনোজ কুমার আগরওয়ালকে মুখ্যসচিব করা নিয়ে সম্প্রতি রাহুল গান্ধি কটাক্ষ করেছিলেন ৷ সেবিষয়ে এদিন প্রশ্ন করা হলে বিশেষ কিছু বলতে চাননি বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি ৷ তাঁর কথায়, "রাহুল গান্ধি কী বললেন, তাতে খুব একটা গুরুত্ব দেওয়ার প্রয়োজন নেই । তাঁর নিজের দলের লোকেরাই তাঁর কথায় ভরসা পায় না ।" কটাক্ষের সুরে সুকান্তের পরামর্শ, "এখন প্রচণ্ড গরম, তাই রাহুল গান্ধির উচিত কয়েকদিনের জন্য বিদেশ সফরে বা কোনও ট্যুরে যাওয়া । ঘুরে ফিরে এলে সুস্থ মস্তিষ্কে কথা বলতে পারবেন ।"
সাম্প্রতিক কিছু ধর্মীয় ইস্যু ও আইন-শৃঙ্খলা নিয়ে ওঠা প্রশ্নের জবাবেও এদিন সরকারের কঠোর অবস্থানের কথা তুলে ধরেন সুকান্ত মজুমদার । তিনি বলেন, "আইন এবং সংবিধান সবার ঊর্ধ্বে । এর সম্মান করা প্রত্যেকের দায়িত্ব । যদি কেউ আইন মানতে অস্বীকার করে, তবে সরকার ও প্রশাসন আছে, তারা ঠিকই বুঝিয়ে দেবে আইন কাকে বলে এবং কীভাবে মানতে হয় ।"