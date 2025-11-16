ভোটারদের এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণে সাহায্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, চলল SIR নিয়ে সচেতনতা

ভোটারদের এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণে সাহায্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর, চলল SIR নিয়ে সচেতনতা
বাড়ি-বাড়ি গিয়ে এসআইআর নিয়ে সচেতন করলেন সুকান্ত মজুমদার ৷ দোষ প্রমাণ হলে জেল হতে পারে, মহুয়া প্রসঙ্গে মন্তব্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ৷
Published : November 16, 2025 at 6:15 PM IST|
Updated : November 16, 2025 at 6:33 PM IST
বালুরঘাট, 16 নভেম্বর: এসআইআর-এর এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন বহু মানুষ ৷ কোথায়, কার, কোন তথ্য দিতে হবে, সেই নিয়ে সংশয় তৈরি হচ্ছে ভোটারদের ৷ এই সমস্যার সমাধানে শাসকদল আগেই ওয়ার্ড ও পঞ্চায়েতে সহায়তা কেন্দ্র খুলেছে ৷ এবার বিজেপির তরফে বিভিন্ন জেলার ওয়ার্ড ও পঞ্চায়েতগুলিতে SIR সহায়তা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে ৷ বালুরঘাটে সেরকমই একটি সহায়তা কেন্দ্রে ভোটারদের এন্যুমারেশন ফর্ম পূরণে সাহায্য করতে দেখা গেল কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারকে ৷
বালুরঘাট পুরসভার 22 ও 24 নম্বর ওয়ার্ডের SIR সহায়তা কেন্দ্রে হাজির হন সুকান্ত ৷ সেই খবর পেয়ে দুই ওয়ার্ডের বহু মানুষে ক্যাম্পে উপস্থিত হন ৷ এসআইআর নিয়ে মানুষের নানান প্রশ্ন ও অভিযোগ শোনেন ৷ প্রয়োজন মতো সব প্রশ্নের জবাবও দেন তিনি ৷ তবে, শুধুমাত্র সংশয় কাটিয়ে ক্ষান্ত হননি তিনি ৷ ফর্ম পূরণ করতে সমস্যায় পড়া ভোটারদের সাহায্য করলেন ৷ বেশ কিছু ফর্ম তিনি নিজে পূরণ করে দিলেন ৷
এর পাশাপাশি ওই দুই ওয়ার্ডের বাসিন্দাদের বাড়ি-বাড়ি ঘুরলেন সুকান্ত মজুমদার ৷ সেখানে তিনি এসআইআর-এর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে মানুষকে বোঝান ৷ সেই মতো সকলকে এই প্রক্রিয়ায় সহযোগিতার আবেদন জানান ৷ আর কারও কোনও সমস্যা থাকলে, তার জন্য বিজেপির এসআইআর সহায়তা কেন্দ্রে গিয়ে সমাধান করতে বলেন সুকান্ত ৷
সেখানেই সুকান্ত বলেন, "এসআইআর হচ্ছে ৷ ভোট যেমন গণতন্ত্রের উৎসব ৷ সেখানে সকলে অংশগ্রহণ করে তাকে সফল করে তোলে ৷ তেমনই এই এসআইআর প্রক্রিয়াও গণতন্ত্রের একটা উৎসব ৷ সবাই মিলে অংশগ্রহণ করে একে সফল করতে হবে ৷ এর সাফল্য এখনই বলা যাবে না ৷ আগে খসড়া তালিকা বের হোক ৷ আবার অনেক জায়গায় বিএলও-রা বাড়ি-বাড়ি যাচ্ছেন না ৷ তাঁরা যে কোনও এক জায়গায় বসে ফর্ম বিতরণ করছেন ৷ আবার কোথাও-কোথাও তৃণমূল নেতাদের হাতে এন্যুমারেশন ফর্ম তুলে দেওয়া হচ্ছে ৷ বিএলও-দের কমিশনের নির্দেশ মেনে কাজ করতে হবে ৷"
অন্যদিকে, তৃণমূলের কৃষ্ণনগরের সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে সিবিআই-কে চার্জশিট পেশ করতে লোকপালের তরফে ছাড়পত্র দেওয়া হয়েছে ৷ সেই নিয়ে সুকান্ত বলেন, "লোকপাল নির্দেশ দিয়েছে ৷ সিবিআই চার্জশিট গঠন করবে ৷ তারপর বিচার হবে ৷ প্রয়োজনে শাস্তি পেতে হবে তাঁকে, জেলেও যেতে হতে পারে ৷"
উল্লেখ্য, সংসদে টাকা নিয়ে প্রশ্ন করার অভিযোগে লোকপালের নির্দেশেই সিবিআই তদন্ত শুরু করেছিল মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে ৷ এবার সেই তদন্তের পর চার্জশিট গঠনের প্রক্রিয়া চলছে ৷ আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সিবিআই-কে চার্জশিট পেশ করতে বলা হয়েছে ৷ সেই চার্জশিটের কপি লোকপাল-কেও দিতে হবে ৷