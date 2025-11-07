বিএলএ-রা আক্রান্ত হতেই রাষ্ট্রপতি শাসনে SIR-এর দাবি তুললেন সুকান্ত
বৃহস্পতিবার বীরভূমের রামপুরহাটে গিয়েছিলেন সুকান্ত মজুমদার৷ সেখান থেকেই নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশ্যে এই আবেদন জানান৷
Published : November 7, 2025 at 3:32 PM IST
রামপুরহাট (বীরভূম), 7 নভেম্বর: ভোটার তালিকার স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল বাড়ি বাড়ি এন্যুমারেশন ফর্ম বিলি করা৷ পশ্চিমবঙ্গে সেই কাজ গত মঙ্গলবার, 4 নভেম্বর থেকে শুরু হয়েছে৷ সেই প্রক্রিয়া শুরু হতেই বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে একাধিক অভিযোগ উঠে আসছে৷ কোথাও তৃণমূল কংগ্রেসের ‘নজরদারি’তে বিএলও-রা ফর্ম বিলি করছেন বলে অভিযোগ, আবার কোথাও আক্রান্ত হয়েছেন বিজেপির বিএলএ-রা৷ এই পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে এই রাজ্যে ভোটার তালিকার এই বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজ করানোর দাবি উঠল৷ এই দাবি তুলেছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার৷
গতকাল, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বীরভূমের রামপুরহাটে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই কথা বলেন তিনি৷ তাঁর কাছে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে বিএলএ-রা রাজ্যজুড়ে আক্রান্ত হচ্ছেন, এই বিষয়ে আপনার প্রতিক্রয়া কী হবে? উত্তরে সুকান্ত মজুমদার বলেন, ‘‘ভারতীয় জনতা পার্টির প্রচুর বিএলএ-র উপর আক্রমণ নেমে এসেছে৷ এটা প্রমাণ করছে যে এই অবস্থায় যদি এসআইআর হয়, তাহলে আগামিদিনে ভারতীয় জনতা পার্টির উপর আরও আক্রমণ হবে৷’’
এর পরই তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদনের মোড়কে রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার দাবি তোলেন৷ সুকান্ত বলেন, ‘‘এসআইআর করা ভারতীয় জনতা পার্টির দায় না, দায়িত্বও না৷ এসআইআর করানোর দায়িত্ব হচ্ছে নির্বাচন কমিশনের৷ নির্বাচন কমিশন যদি এই সরকারকে রেখে এসআইআর করাতে না-পারে, তাহলে আমি নির্বাচন কমিশনের কাছে আবেদন জানাব, অপেক্ষা করুন, এই সরকারের মেয়াদ ফুরিয়ে যাওয়ার পর রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করে তিনমাসের জন্য এসআইআর করান৷ তার পর ভোট করান৷ দেখবেন সব বাঁদর সোজা হয়ে যাবে৷’’
বৃহস্পতিবার রামপুরহাটে সুকান্ত মজুমদার এসেছিলেন দলের একাধিক কর্মসূচিতে যোগ দিতে৷ সেখানে প্রথমে তিনি বিজেপির সংবিধান রক্ষা যাত্রায় অংশ নেন৷ বিকেলে রামপুরহাট পুরসভার মাঠ থেকে ওই যাত্রা শুরু হয়৷ সেখানে সুকান্তর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, বীরভূমের বিজেপির জেলা সভাপতি ধ্রুব সাহা। মিছিল শেষ হয় কামারপট্টি মোড়ে। সেখানেই পথসভার আয়োজন করেছিল বিজেপি৷
পথসভায় এবং পরে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসআইআর ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন তিনি৷ সভার মঞ্চ থেকে সুকান্ত বলেন, “মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে 17টি এন্যুমারেশন ফর্ম গিয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী এখন বলছেন তিনি নিজে হাতে ফর্ম নেননি। তিনি ফর্ম ফিলাপ করবেন না, যতক্ষণ না-বাংলার সব মানুষ ফর্ম ফিলাপ করবে।’’ পরে এই নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কেন্দ্রের এই মন্ত্রী বলেন, ‘‘মুখ্যমন্ত্রী সবার আগে ফর্ম ফিলাপ করে জমা দেবেন৷ উনি বলেছেন, বাংলার সব মানুষ না-দিলে নাকি উনি জমা দেবেন না৷’’
এর পরই তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনা করতে কলকাতা পুরনিগম এলাকার গুলশন কলোনির প্রসঙ্গ তোলেন৷ সুকান্ত বলেন, ‘‘গুলশন কলোনিতে তিন লক্ষ লোক আছে৷ কেউ বলে, দু’লক্ষ লোক আছে৷ আমি ধরে নিলাম এক লক্ষ লোক আছে৷ তিন হাজার ভোট আছে৷ মুখ্যমন্ত্রীকে চ্যালেঞ্জ দিচ্ছি, তিন হাজারের বেশি লোকের ফর্ম ফিলাপ করে দেখান এবং তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তুলে দেখান৷ দেখি কত দম আছে আপনার৷ আপনি যদি এককথার মানুষ হন, তাহলে সত্যিই যেন ফর্ম ফিলাপ না-করেন৷ আপনার নাম যেন ভোটার তালিকায় না-থাকে৷’’
শুধু মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নয়, বীরভূমের তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ ও আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও সরব হন সুকান্ত মজুমদার৷ এসআইআর-এর প্রসঙ্গ তোলে অনুব্রতকে কটাক্ষ করেন বিজেপির এই নেতা৷ তিনি বলেন, ‘‘অনুব্রত বলছে এসআইআর করুন ভালো করে৷ এসআইআর না-করলে এনআরসি হয়ে যাবে৷ বিপদ হয়ে যাবে কিন্তু৷ অনুব্রত মণ্ডল বলছেন৷ কী গুণ জেলের দেখেছেন? আগে কী বলত, চড়াম-চড়াম, গুড়-বাতাসা৷ একবার মোদির জেল থেকে ঘুরে এসে চরিত্রই পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে৷ এখন যাত্রা পালার বিবেক হয়ে গিয়েছে৷ বিবেকের মতো ভাষণ দিয়ে যাচ্ছে৷’’
এই নিয়ে সুকান্তর আরও বক্তব্য, ‘‘জেল থেকে ফিরে এসে কান্নাকাটি করছে৷ বলছে, নিশ্চয় কোনও পাপ করেছি, তাই আমার মেয়েটা জেলে গিয়েছে৷’’ তাঁর বক্তব্য, পাপ বাপকেও ছাড়ে না৷ অনুব্রত মণ্ডলের ক্ষেত্রেও সেই ঘটনা ঘটেছে৷
পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার তথা রামপুরহাটের বিধায়ক তৃণমূল কংগ্রেসের আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধেও আক্রমণ শানান সুকান্ত মজুমদার৷ আশিস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ভাইপোর মাধ্যমে দুর্নীতি করছেন বলেও অভিযোগ করেন সুকান্ত৷ বালুরঘাটের সাংসদের চ্যালেঞ্জ, 2026 সালের বিধানসভা ভোটে রামপুরহাটে আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিজেপি হারাবেই৷ সুকান্ত বলেন, ‘‘এই মাস্টার মশাইকে আর আপনারা রাখতে চান? আমি কথা দিয়ে যাচ্ছি রামপুরহাটে এবার আমরা এমন প্রার্থী দেব, যিনি মাস্টার মশাইয়ের রাতের ঘুম উড়িয়ে দেবেন।’’