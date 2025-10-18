এসআইআর ইস্যুতে গুলি চলার মন্তব্যে অনড়, শ্রীরামপুরে দাঁড়িয়ে কল্যাণকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ সুকান্তর

এসআইআর ইস্যুতে গুলি চলার মন্তব্যে অনড়, শ্রীরামপুরে দাঁড়িয়ে কল্যাণকে পাল্টা চ্যালেঞ্জ সুকান্তর
তৃণমূলের কথায় রাস্তায় নেমে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট না-করার আর্জি কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রীর ৷ সরকারি সম্পত্তি নষ্ট হলে মমতার পুলিশও গুলি চালাবে, বললেন সুকান্ত ৷
Published : October 18, 2025 at 8:40 PM IST
বৈদ্যবাটি, 18 অক্টোবর: কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সংসদীয় এলাকায় দাঁড়িয়ে পাল্টা তাঁকেই চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী তথা রাজ্য বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ 2026 বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যে এসআইআর (SIR বা স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন) হবেই বলে দাবি করলেন তিনি ৷ আর তৃণমূলের কথা রাস্তায় নেমে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশই গুলি চালাবে বলেও মন্তব্য করেছেন বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার ৷
উল্লেখ্য, সম্প্রতি শ্রীরামপুরের সাংসদ তৃণমূল কংগ্রেসের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এসআইআর ইস্যুতে হুমকির সুরে বলেছিলেন, "একজন ভোটারকে বাদ দিয়ে দেখুক না নির্বাচন কমিশন, স্তব্ধ করে দেব ৷ ওই যে ছোড়াটা মন্ত্রী হয়েছে, সিআইএসএফ যে গুলি নিয়ে চলে... ওই গুলি ওঁর বুকে লেগে যাবে ৷ ওঁর মস্তানি বের করে দেব...৷" যার পাল্টা এ দিন বুলেট বাইকে শ্রীরামপুরে ঘুরলেন সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ৷
শেষে পথসভা করে বললেন, "আমি গাড়ি থেকে নেমে বাইকে করে এলাম ৷ কল্যাণ’দা পরে বলতে পারেন, ওই তো বুলেট প্রুফ গাড়িতে করে ঘুরেছে ৷ তাই খোলা হাওয়া গায়ে লাগালাম ৷ দেখলাম পরিবেশটা ৷ এখানে তো কিছুই 'কল্যাণ' নেই, সবই 'অকল্যাণ' ৷"
আর সুকান্ত এ দিন তাঁর গুলি চলার মন্তব্যেও অনড় রইলেন ৷ তাঁর বক্তব্য, "দেখুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুলিশই গুলি চালাবে ৷ সামশেরগঞ্জে চালিয়েছিল ৷ মমতা বন্দ্যাপাধ্যায় সেটা চেপে দিতে চেয়েছিলেন ৷ যখন সরকারি সম্পত্তি বাস, ট্রেন ভাঙচুর হবে, অগ্নি সংযোগ হবে, তখন মমতার পুলিশই গুলি চালাবে ৷ তা সে কলকাতা পুলিশ হোক, আর রাজ্য পুলিশ বা যেকোনও বাহিনী ৷ আন্দোলনের নামে সরকারি সম্পত্তি নষ্ট করলে, গুলি চালানোটাই নিয়ম ৷"
এই ইস্যুতে সুকান্তর বার্তা, "তৃণমূলের কথায় কেউ রাস্তায় নেমে হিংসায় মদত দেবেন না ৷ হিংসা হলে পুলিশ গুলি চালাবে ৷ আর তাতে প্রাণ যাবে সাধারণ মানুষের ৷ খেটে খাওয়া মানুষের ৷ আর রাজ্যে এসআইআর হবেই ৷ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়বেই ৷ তা কল্যাণ’দা যা খুশি বলতে পারেন ৷"