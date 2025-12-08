তৃণমূল নেতাকে টাকার বান্ডিল দিচ্ছেন ব্যবসায়ী ! ছবি পোস্ট করে তোলাবাজির অভিযোগ সুকান্তর

তৃণমূল নেতাকে টাকার বান্ডিল দিচ্ছেন ব্যবসায়ী ! ছবি পোস্ট করে তোলাবাজির অভিযোগ সুকান্তর
ব্যবসায়ী ও তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্যের কথোপকথনের অডিয়ো প্রকাশ সুকান্ত মজুমদারের ৷ অভিযোগ অস্বীকার অভিযুক্ত তৃণমূল নেতার ৷
Published : December 8, 2025 at 9:33 PM IST
ব্যারাকপুর, 8 ডিসেম্বর: টেবিলের উপর সাজানো বান্ডিল-বান্ডিল টাকা ৷ সেই টাকার সামনে বসে রয়েছেন ব্যবসায়ী শেখর দেবনাথ, স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী তথা তৃণমূল নেতা পাপ্পু দাস এবং পঞ্চায়েতের উপপ্রধান প্রবীর দাস ওরফে বাবাই ৷ পর মুহূর্তে সেই বান্ডিল-বান্ডিল টাকা তৃণমূল নেতা পাপ্পু দাসের হাতে তুলে দিলেন ওই ব্যবসায়ী ৷
এমনই কিছু ছবি সম্প্রতি সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার ৷ যেখানে তিনি অভিযোগ করেছেন, উত্তর 24 পরগনার ব্যারাকপুর 2 নম্বর ব্লকের ব্যবসায়ী শেখর দেবনাথের থেকে তোলাবাজির টাকা নিয়েছেন তৃণমূল নেতা পাপ্পু দাস এবং বিলকান্দা 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান ৷ এমনকি উপ-প্রধান প্রবীর দাস ওরফে বাবাইয়ের সঙ্গে ফোনালাপের একটি অডিয়ো রেকর্ড শেয়ার করেছেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ৷
সুকান্ত মজুমদার তাঁর সোশাল মিডিয়া পোস্টে লিখেছেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজত্বে তোলাবাজি আর সিন্ডিকেটের দাপট ৷ পশ্চিমবঙ্গ থেকে একের পর এক বৃহৎ শিল্পসংস্থা ব্যবসা গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়েছে ৷ এখন একই চাপে দম বন্ধ হয়ে যাচ্ছে স্থানীয় ব্যবসায়ীদেরও ! পাড়ার দোকানদার, কারখানার মালিক সবাইকে তোলা দিতে বাধ্য করা হচ্ছে ৷ তোলা দিতে বাধ্য করছে তৃণমূলের রংবাজ দাপুটে তোলাবাজরা ৷ যেমন খড়দা শিল্পাঞ্চলের এই করুণ ছবি ৷ ফ্যাক্টরি পিছু সেখানে প্রতি মাসে 2 হাজার করে তোলা নির্ধারণ করে দিয়েছে তৃণমূল পরিচালিত বিলকান্দা 1 নম্বর পঞ্চায়েতের প্রধান এবং উপপ্রধান ৷ সিন্ডিকেট, দাদাগিরি এবং তোলাবাজি যে তৃণমূলের প্রকৃত শিল্প, এটাই আজ বাংলার বাস্তবতা !"
এদিকে, বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার যে অডিয়োটি পোস্ট করেছেন, সেখানে অডিয়োর কথোপকথন স্থানীয় ওই ব্যবসায়ী এবং এক পঞ্চায়েত সদস্যের বলে দাবি করেছেন তিনি ৷ সেখানে ওই ব্যবসায়ীকে বলতে শোনা যাচ্ছে, "প্রতি মাসে কারখানা প্রতি 2 হাজার টাকা করে দেওয়া, এটা ঠিক হচ্ছে না ৷" প্রত্যুত্তরে ওই পঞ্চায়েত সদস্য বলেন, "টাকা-পয়সা কারও কম-বেশি সেভাবে বিশ্লেষণ করা হয়নি ৷ কারখানা প্রতি এই টাকা ধার্য করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বাবাই ৷ সেই কারণে সব কারখানাকেই এই টাকা দিতে হবে ৷" এই কথা শোনামাত্র ব্যবসায়ী পাল্টা তাঁকে বলেন, "খুব ভালো কথা ৷ খুব ভালো কাজ করেছে ৷"
কথোপকথনের মধ্যেই এক সময়ে বিরক্ত হয়ে ওই ব্যবসায়ী পঞ্চায়েত সদস্যের উদ্দেশ্যে বলেন, "বাবলু’দা তোমাকে দাদা হিসেবে একটা কথা বলি, আমার এই কারখানা আর দরকার নেই ৷ তুমি পারলে অন্য কাউকে দিয়ে চালাও ৷ আমি আর এই চাপ নিতে পারছি না ৷ তোমরা যা সিস্টেম শুরু করেছ ৷ একেক সময়ে একেকটা সিস্টেম চালু করছ ৷ এক-এক সময়ে কারখানা কেড়ে নিচ্ছ ৷ আবার কারখানা দিয়ে দিচ্ছ ৷ আমি আর কারখানা চালাব না ৷ চাষবাস করে খাব ৷ অনেক শান্তিতে থাকব ৷"
অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদারের পোস্ট করা এই অডিয়ো প্রকাশ্যে আসতেই শোরগোল পড়ে গিয়েছে বিলকান্দা 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় ৷ যদিও ঘটনাটি 2022 সালের বলে দাবি করেছেন বিতর্কিত তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েত প্রধানের স্বামী পাপ্পু দাস ৷ এ নিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি আরও দাবি করেন, "কেউ যদি টাকা পায় ৷ আর সেই টাকা যদি কেউ কাউকে দেয়, তার ছবি তুলে পোস্ট করলে কিছু বলার নেই ৷ তবে, এটুকু বলব অনেকদিন ধরেই শেখর দেবনাথ নামে ওই ব্যক্তি আমাদের কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে ৷ যা টাকা নেওয়া হচ্ছে, সেই টাকা ওঁর হাউজিং কমপ্লেক্সে লেবার ও জেসিবি মেশিন ভাড়া বাবদ ৷ প্রতিদিন ভাড়া বাবদ টাকা নেওয়ার হিসেবও রয়েছে ৷ অনেক টাকা বলতে তখন তো অনলাইন সিস্টেমের ব্যবস্থা ছিল না ৷ তাই নগদে নিতে হয়েছে ৷"
স্বামীর পাশে দাঁড়িয়ে সাফাই দিতে শোনা গিয়েছে বিলকান্দা 1 নম্বর পঞ্চায়েতে তৃণমূল প্রধান রিনা দাসকেও ৷ তাঁর দাবি, "উনি এখানে পাড়ার ছেলেদের দিয়ে কাজ করিয়েছিলেন ৷ প্রোজেক্ট করার নামে শেখর দেবনাথ নিচু জমিতে মাটি ফেলে উঁচু করে সেই জমি বিক্রি করবেন বলে সিদ্ধান্ত নেন ৷ তারই কাজের কিছু টাকা হয়তো পাওনা ছিল পাড়ার ছেলেদের ৷ টাকার কোনও হিসেব নিকেশের ব্যাপার থাকলে, তা আমি তথ্য দিয়ে আপনাদের জানাতে পারব ৷"
এই নিয়ে আরেক বিতর্কিত তৃণমূল নেতা তথা পঞ্চায়েতের উপ-প্রধান প্রবীর দাস অবশ্য মুখ খুলতে নারাজ ৷ তবে, খড়দার বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় অবশ্য দাবি করেছেন, "এআই দিয়ে এখন অনেক কিছুই করা যায় ৷ এসবের কোনও সত্যতা নেই ৷ প্রমাণ থাকলে তারপর এই নিয়ে বলব ৷ যাদের লোকেরা হাজার-হাজার কোটি টাকা নিয়ে দেশ ছেড়ে পালায়, ধরে আনতে পারে না, তাদের মুখে এসব কথা মানায় না ৷"