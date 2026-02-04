ETV Bharat / politics

SIR ইস্যুতে সিপিআইএমের মামলায় পার্টি হয়েছেন মমতা! দাবি সুজনের

মুর্শিদাবাদের এক মহিলার হয়ে সিপিআইএম এসআইআর নিয়ে একটি মামলা দায়ের করে৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই মামলায় পার্টি হয়েছেন৷ এমনই দাবি করেছেন সুজন চক্রবর্তী৷

SUJAN CHAKRABORTY
সুজন চক্রবর্তী (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : February 4, 2026 at 3:13 PM IST

কলকাতা, 4 ফেব্রুয়ারি: স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দায়ের করা মামলার শুনানি বুধবার হল সুপ্রিম কোর্টে৷ যদিও সিপিআইএমের দাবি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সুপ্রিম কোর্টে কোনও মামলা দায়েরই করেননি৷ বরং সিপিআইএমের দায়ের করা মামলায় পার্টি হয়েছেন মমতা৷

উল্লেখ্য, এদিন এসআইআর নিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্টে নিজে হাজির ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায়৷ এই মামলা দায়ের করার অনেক আগেই এই নিয়ে সরব হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী৷ কিন্তু বুধবার সিপিআইএম-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী কটাক্ষ করেন, "লোক দেখানোর চেষ্টা করছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।"

SIR ইস্যুতে সিপিআইএমের মামলায় পার্টি হয়েছেন মমতা! দাবি সুজনের (ইটিভি ভারত)

কেন তিনি এই কটাক্ষ করছেন, সেই ব্যাখ্যা দিয়েছেন সুজন চক্রবর্তী৷ তিনি বলেন, "SIR নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছেন। যেতেই পারেন। তাতে আপত্তি থাকার কথাও নয়। এসআইআর যে ভয়ঙ্কর, বিপজ্জনক, তা আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি। দুর্ভাগ্যক্রমে নভেম্বর থেকে এসআইআর শুরু হয়েছে৷ সে সময় মুখ্যমন্ত্রীর যে ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল, উনি সেটা নেননি। উনি যে মামলায় আজকে হাজির হয়েছেন, সেটা হল মুজতারি বানু বনাম জাতীয় নির্বাচন কমিশন।’’

সুজনের আরও দাবি, ‘‘যে মামলা আগে থেকেই চলছে। এই মামলায় অন্য অনেকে যেমন পার্টি হয়েছেন, শেষমেশ উনি এখন পার্টি হয়েছেন। মুজতারি বানু মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা। যাঁর আইনজীবী সব্যসাচী চক্রবর্তী, আমাদের পার্টির পক্ষ থেকে করা মামলা। না বোঝার কোনও কারণ নেই। সেই কেসে উনি (মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) হাজির হচ্ছেন।’’

সিপিআইএম-এর ওই নেতা প্রশ্ন করেছেন, ‘‘উনি এতদিন করেননি কেন? নভেম্বর, ডিসেম্বর, জানুয়ারি এই তিনমাস কোথায় ছিলেন? উনি তো একজিকিউটিভ হেড? কেন সরকারের পক্ষ থেকে মামলাটা করলেন না? যেখানে কেরল, তামিলনাড়ু করেছে! উনি কেন বিধানসভায় রেজিল্যুশন নিয়ে এলেন না। তামিলনাড়ু, কেরল এনেছে। ওঁর বাহিনী ডিইও বা এইও হিসেবে নির্বাচন কমিশনের হয়ে নাচছে?’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘তারপর ডিসেম্বর মাস চলে গেল৷ জানুয়ারি মাসও চলে গেল৷ কেন তিনমাস ধরে ঠেকানোর ব্যবস্থা করেননি। এতদিন বাদে তাঁর এখন আদালতের কথা মনে পড়েছে৷ আসলে মমতা বুঝতে পেরেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান হিসেবে তিনি ব্যর্থ৷ তাই এভাবে লোক দেখানোর চেষ্টা করছেন৷"

